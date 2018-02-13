«الزاهر» لحمدان بن راشد ينتزع كأس رئيس الدولة

توج الجواد «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 م، السباق الأبرز في حفل مضمار نادي أبوظبي للفروسية العاشر، الذي أقيم أول من أمس، وتألف من 7 أشواط، بجوائز مالية فاقت 3 ملايين درهم، فيما حققت إسطبلات ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية بالفوز بلقبي الرويس والمرور في الشوطين الثاني والخامس.

وتمكن «الزاهر» من حسم اللقب الغالي، بعد منافسة قوية شارك فيها 16 خيلاً، استهدفت الفوز بالجوائز المالية، وقيمتها 2.5 مليون درهم، وقطع الجواد الزاهر، مسافة السباق في زمن قدره 2:24:80 دقيقة، بقيادة الفارس جيم كرولي، وإشراف على راشد الرايحي، وحل ثانياً بفارق 4 أطوال وربع «زياد»، المملوك لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ادري دي فريز، وإشراف جان دي روال، وجاء في المركز الثالث «دهام» لياس، لإدارة سباقات الخيل، أيضاً بقيادة جيرالد موس.

الشوط الأول

وتوج الجواد «إي إس فاتك» لسعيد محمد إبراهيم السويدي، بلقب الشوط الأول من سباق الحصن لمسافة 1200 م، الذي شارك فيه 14 خيلاً، وبلغت قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، وقطع الجواد الفائز، بقيادة هاري بنتلي وإشراف على راشد الرايحي، المسافة في زمن قدره 1:16:82 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طولين وربع الطول «إيه إف ميقات» لخالد خليفة النابودة، بقيادة سلفستر دي سوسا وإشراف إرنست اروتيل، وثالثاً «إنذار» لخليفة مطر النيادي، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف خليفة النيادي.

سباق المرور

وفي الشوط الثاني، على لقب سباق المرور لمسافة 1600م، بمشاركة 6 خيول فقط، وجوائز مالية قدرها 90 ألف درهم، نجح الجواد «قدير» المملوك لياس لإدارة سباقات الخيل، في نيل اللقب، بقيادة زافير زياني وإشراف جان دي روال، قاطعاً مسافة السباق في 1:43:14 دقيقة، وجاء «إيه إف الجاحد» لخالد خليفة النابودة في المركز الثاني، بفارق 3 أطوال وربع، بقيادة سلفستر دي سوسا وإشراف إرنست اورتيل، وحل ثالثاً «إيه إف ماهر» للنابودة، بقيادة أنطونيو فريزو.

التاج الثلاثي لـ «عجيب»

وتوج المهر «إيه إس عجيب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بلقب سباق بطولة التاج الثلاثي العربي «الجولة الأولى» في الشوط الثالث لمسافة 1600 م، الذي شارك فيه 14 خيلاً، وبلغت قيمة جوائزه المالية 230 ألف درهم، بقيادة سام هتشكوت وإشراف إبراهيم الأصيل، وقطع المهر، المسافة في زمن قدره 1:44:40 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق 3 أطوال وربع «منورة» لياس، لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جان دي روال، وحل ثالثاً «جوشوك» لإسطبلات العجبان، بقيادة فرناندو جارا وإشراف عبد الله الحمادي.

بطولة الرويس

وفي الشوط الخامس، على لقب سباق بطولة الرويس لمسافة 1200 م، بمشاركة 7 خيول، بقيمة جوائز مالية بلغت 200 ألف درهم، توج باللقب «رماس» لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جان دي روال، بعد أن قطع مسافة في زمن قدره 1:17:43 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طولين «آر بي توريش»، لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة تاج أوشي وإشراف إيريك ليمارتنيل، وثالثاً «كاكيت دي بوزول» لعبد الله بخيت المرر، بقيادة سلسفستر دي سوسا، وإشراف أحمد المحيربي.

كأس الوثبة

وتوج «داسان دي إيه» لخالد محمد رحمة الشامسي، بلقب الشوط السادس من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1600 م، والذي شارك فيه 14 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وجاء «داسان» في المركز الأول، بقيادة هاري بنتلي وإشراف هلال العلوي، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:44:39 دقيقة، وحل ثانياً بفارق نصف طول «إم إتش تواق» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أيليس جين، وثالثاً الجواد «نوف كي بي» لخالد خليفة النابودة، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف إرنست أورتيل.

شوط الختام

وفي شوط الختام السابع المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، فاز الجواد «تدوين» لفوز عبد الله ناس، بلقب سباق الدانة لمسافة 1600 م، الذي شهد مشاركة 16 خيلاً، بقيمة جوائز مالية بلغت 90 ألف درهم، وقاد الجواد الفارس هاري بنتلي بإشراف فوزي ناس، وحل في المركز الثاني بفارق طولين وربع «شيس ماستر» لحمدان المنصوري، بقيادة سلسفستر دي سوسا وإشراف أحمد بن حرمش، وثالثاً «سميل اتاك» لكمال النعيري، وقيادة باتريك كوسجراف وإشراف ساتيش سيمار.

تكريم الفائزين

عقب نهاية كل شوط، تم تكريم الفائزين حسب الجوائز المعلنة، بمشاركة عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد، وملاك ومشرفي الإسطبلات، وعدد من ضيوف الأمسية.

رأي

مولن: سباق صعب

قال ريتشارد مولن فارس إسطبلات ياس لإدارة سباقات الخيل، الحائز على المركز الأول في سباق بطولة الرويس، على صهوة الجواد «رماس»، إن السباق كان صعباً وقوياً، لأن الخيول المشاركة متميزة، وكلها كانت مرشحة للفوز، وقال: خلال السباق، أخذت موقعاً جيداً، هذا كان تركيزي في البداية، ومع التقدم نحو الخط النهاية، نجحت في تخطي المنافسين وأحرزت المركز الأول.

إهداء

سالم السبوسي: فوز ثمين في بطولة غالية

أهدى سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الفوز بلقب الشوط الرابع لسموه، ذاكراً أنه فوز ثمين، لأنه تحقق في بطولة غالية، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ذاكراً أن هذا النجاح له قيمة كبيرة، وهم سعداء بالإنجاز الذي تحقق، وأنه نتاج ودعم لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال السبوسي إنهم كانوا على ثقة بإمكانات «الزاهر»، ومقدرته على نيل اللقب، لأنه جواد قوي ومتميز.

وأضاف: قبل انطلاق السباق، رشحناه للفوز، لأننا نعرف مقدراته، وكشف السبوسي عن خطة الفوز باللقب، وقال: الخطة اعتمدت على أن يكون الجواد في الترتيب الثالث أو الرابع أثناء السباق، حتى يكون مرتاحاً لحظة الانطلاق، وتم تنفيذ الخطة بشكل جيد، حتى تحقق الفوز، رغم قوة السباق الذي شهد مشاركة خيول قوية.

نجاح

هاري بنتلي يسجل «هاتريك»

حقق الفارس هاري بنتلي «هاتريك»، في حفل مضمار نادي أبوظبي للفروسية العاشر، الذي أقيم أول من أمس، بنيله المركز الأول في 3 أشواط مع 3 مدربين مختلفين، عبر الأشواط الأول والسادس والسابع، ليكون النجم الأول في جميع أشواط الأمسية.