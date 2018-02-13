عدنان سلطان: سباقات الحفل العاشر حققت نجاحاً كبيراً

هنأ عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمناسبة فوزه بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالنجاحات التي حققتها «ياس لإدارة سباقات الخيل»، وحصول خيولها على المركز الأول مرتين.

وأكد النعيمي سعادته بنجاح أشواط السباق السبعة، التي شهدها الحفل العاشر لنادي أبوظبي للفروسية، ذاكراً أنها جميعاً كانت سباقات جيدة وقوية، وأن أداء الخيول كان قوياً، مع ظهور منافسين يتمتعون بإمكانات عالية، تؤكد تطور السباقات، وأضاف: السباق حقق أيضاً نجاحاً جماهيرياً، خاصة أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، جذبت العديد من عشاق الخيول، باعتباره حدثاً مهماً ومتفرداً، يستحق المتابعة.

تهنئة

وبدورها، هنأت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لخيول العربية، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بفوز الجواد «الزاهر» لسموه، بلقب سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية، مؤكدة أن الفوز تحقق عن جدارة واستحقاق، ويترجم دعم وتوجيهات سموه، ومتابعته المستمرة، وأيضاً يؤكد براعة وحنكة المدرب على راشد الرايحي، الذي نجح في وضع الخطة المناسبة للفارس جيم كرولي، ليحسم المنافسة ويتوج باللقب الغالي عن جدارة.

مستوى السباقات

وأثنت المدير التنفيذي للمهرجان العالمي، على مستوى السباقات في مضماري أبوظبي أو العين، وقالت إنها تشهد منافسات قويات بين الملاك والمربين، سعياً لتحقيق أكبر عدد من مرات الفوز، سعياً للفوز بلقب كأس المربين لهذه الفئة في نهاية الموسم، مشيرة إلى أن عدد السباقات المحلية يبلغ إجماليها 23 سباقاً، منها 14 سباقاً على مضمار نادي أبوظبي، و9 سباقات على مضمار نادي العين، إضافة إلى 27 سباقاً في الخارج، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آ ل نهيان، انطلاقاً من حرص سموه على دعم الإسطبلات الخاصة وصغار الملاك، وتحفيزهم على الاهتمام بالخيل العربي.

وأبانت لارا، أن المحطة القادمة للمهرجان، ستكون الأحد المقبل على مضمار سانت مورتينز الجليدي بسويسرا، والذي يشهد الجولة الثانية لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات.

تميز



وصف المدرب على راشد الرايحي، فوز الزاهر بأنه مشرف، ذاكراً أنه خيل جيد، وأكد تميز بنيله المركز الأول، ذاكراً أنه كان على ثقة بظهور جيد للجواد في السباق.