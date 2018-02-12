هينريك ينتزع لقب جائزة لونجين الشارقة الكبرى

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى دعم ورعاية أنشطة الفروسية، نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق على ميادينه الداخلية والخارجية بطولة الشارقة الدولية (18) لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، وبالتعاون‪ ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واصطحبت معها للمرة الأولى نهائيات الفئات السنية لفرسان رياضة قفز الحواجز في دول المجموعة الإقليمية السابعة، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة للخيول الصغيرة. ‬

وتضمنت البطولة 21 شوطاً جرت على مدى ثلاثة أيام، وشهد منافسات البطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، الرئيس الفخري للبطولة، وممثلو الجهات الراعية لأشواط البطولة، وعدد كبير من الضيوف والمهتمين برياضة قفز الحواجز بالإمارات. ‬‬‬

هينريك بطل جائزة لونجين

وفي شوط جائزة لونجين الشارقة الكبرى بمواصفات الجولتين، وتنافس عليها 40 فارساً وفارسة، نجح 12 منهم في إكمال جولتها الأولى دون خطأ، وتم اختيار 10 فرسان للجولة الثانية، وأكملها دون خطأ 7 فرسان.

وخطف السويدي هينريك فايكرمان بالفرس «فلوت ديرن 5» لقب بطولة الشارقة الدولية (18) بزمن (37.53) ثانية، وحل ثانياً البريطاني نايجل كووب بالجواد «غولفرس هيل» بزمن (38.05) ثانية، والثالث السعودي عبد الله الشربتلي والجواد «وولون ال» بزمن (39.45) ثانية.

أبطال الجائزة الكبرى على منصة التتويج | تصوير - عماد علاء الدين

الجائزة الكبرى نصيب ريني

وفي شوط الجائزة الكبرى المصغّرة برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز بحواجز (145) سم، وشارك فيه 42 فارساً وفارسة، وجولة التمايز أكملها فارسان نظيفة دون خطأ، وبفارق التوقيت نجح الفارس الأوكراني ريني تيبل في تحقيق الصدارة بالجواد «كواليدام» مسجلاً (35.40) ثانية، والثاني الإيطالي سايمون كواتا بالفرس «لوسي لوسي» بزمن (39.13) ثانية.

جائزة كفالور للمرحلتين

وتنافس على جائزة كفالور في شوط المرحلتين من فئة الثلاث نجوم، بحواجز (140) سم 47 فارساً وفارسة، وتصدرهم السعودي عبد الله الشربتلي بالجواد «وولون ال» ليصبح صاحب الثنائية الثانية في البطولة، وحل ثانياً مواطنه خالد عبد الرحمن المبطي بالفرس «دونا إفيتا» .

جائزة تجارة وصناعة الشارقة

بشوط المرحلتين من فئة الثلاث نجوم على جائزة تجارة وصناعة الشارقة وفي اليوم الختامي، وبحواجز (130) سم، وبمشاركة 56 فارساً وفارسة، حصلت الدنماركية تينا لوند على المركز الأول بصحبة الفرس «باييس هيوتيير»، والثاني محمد شافي الرميثي بالفرس «دوكسان بي»، والثالث الإيطالي جيوفاني سابوبو والجواد «كادانز فا».

موفي الكربي بطل الفرسان

فاز الفارس الإماراتي موفي عويضة الكربي مع الجواد «كالفاروس ستار» بلقب فئة الشباب لفرسان دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وجاء شوط النهائي من جولتين بحواجز (130) سم، نجح الفارس الكربي في إكمال الجولة دون خطأ بزمن (44.77) ثانية، والمركز الثاني للأردنية سارة حسين صالح بالجواد «طوكيو» بزمن (45.15) ثانية .تتويج علي الكربي بلقب الناشئين.

توّج الفارس الناشئ الإماراتي علي الكربي والفرس «بالوسنتا» بزمن (37,92) ثانية، بلقب دوليات القفز لفرسان الفئات بدول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وجاء فوزه في الشوط النهائي للفرسان الناشئين (الجونيورز) من جولتين بحواجز (120) سم.المصري زين بطل الفرسان الأشبال.

اليحيائي: رفع كفاءة الفرسان

قال سلطان خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، إن تنظيم بطولة الشارقة (18) يأتي بعد أسبوع من تنظيمه لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية من فئة الخمس نجوم، وهي الحدث الأكبر ضمن موسم رياضة القفز بالنادي وتم إخراجه بصورة مميزة وبشهادة الجميع، وأضاف لقد حققت بطولة الشارقة (18) النجاح المنتظر وقامت بدورها الداعم لفرسان القفز وكثير منهم حقق نتائج رائعة انطلاقاً منها كونها من أعرق بطولات القفز.