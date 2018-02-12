استقالة راشد الحبتور من جمعية البولو

تقدم راشد خلف الحبتور عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة البولو، باستقالته من عضوية مجلس إدارة الجمعية، موضحاً أن القرار جاء بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس إدارة الجمعية، والتي أعلن عن تشكيلها العام الماضي، إضافة إلى رؤيته أن اتخاذ القرارات يتم بصورة فردية، وهو ما لا يصب في صالح العمل الرياضي التطوعي للعبة، للارتقاء بها والعمل على نشرها.

وتعد استقالة راشد الحبتور خسارة كبيرة للعبة وللجمعية، خاصة أنه من الرعيل الأول، وأحد الممارسين لها، إضافة إلى دوره في تأسيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو، والذي يمثل صرحاً معمارياً ورياضياً للفروسية بشكل عام والبولو على وجه الخصوص.