لبنى القاسمي: لاعبونا مميزون واللعبة تطورت كثيراً

أبدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، إعجابها باللعبة وحرصها على التواجد في معظم بطولات كارتييه، لما تحظى فيها بالعديد من الفعاليات المصاحبة لمباريات الختام وللاستمتاع بمستوى أداء اللاعبين المشاركين في مباريات جولة الختام، وأشادت بمستوى اللاعبين المواطنين الذين قدموا مستوى متميزاً، وهنأت الفرق الفائزة واللاعبين أصحاب الألقاب، كما هنأت اللجنة المنظمة على النجاح التنظيمي والفني الذي شهدته البطولة هذا العام.

وأشادت، بالتطور الكبير الذي تشهده اللعبة عكسه هذا الأداء الراقي والعالي الذي أظهره اللاعبون وخاصة من أبناء الدولة والذين لا يقلون شأناً عن المحترفين رغم أن اللعبة حديثة عندنا مقارنة ببقية الدول التي تضم مثل هؤلاء اللاعبين المحترفين.

وثمنت الشيخة لبني القاسمي، الانتشار الكبير للعبة ونشاطاتها على مستوى الدولة، حيث تحتضن ملاعب اللعبة في الدولة في هذا الوقت العديد من الأنشطة والبطولات ويحرص نجوم اللعبة على التواجد والمشاركة الفاعلة فيها وخاصة أنها تقام في الإمارات للاستمتاع بالأجواء الرائعة إلى جانب سعيهم للارتقاء بمستوياتهم وحصد الجوائز والألقاب، وبختام حديثها تمنت أن تشاهد المزيد من أبناء وبنات الدولة بساحات اللعبة.

تقدير

من جهته، وجه رجل الأعمال علي البواردي مالك منتجع ونادي ديزرت بالم، الشكر والتقدير إلى سمو الأميرة هيا بنت الحسين، على رعايتها للبطولة والتي بالتأكيد منحتها النجاح واستمرارها حتى الآن على أرض الإمارات، كما وجه جزيل الشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته لليوم الختامي وتتويج الفائزين والمميزين في البطولة.

ورحب بضيوف البطولة من كبار المسؤولين والمهتمين بهذه الرياضة، مشيداً بالمستوى الفني للبطولة في نسختها الثالثة عشرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن البطولة ستستمر وبمزيد من الدعم والحوافز والفرق الأقوى على مستوى اللعبة بلاعبيها المميزين واحتضانهم بدبي لؤلؤة الخليج.

ووجه شكره لشركة كارتييه الراعي الحصري والمنظم لهذا الحدث وكذلك الشكر موصول للمساهمين في النجاح مشيداً بالتغطية الإعلامية من «البيان الرياضي» التي واكبت الحدث ونقلت تفاصيله بصورة مثالية، والتي عودتنا عليها، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تسهم بنشر اللعبة وزيادة رقعة ممارسيها والارتقاء بمستواهم وخاصة بتواجد النخبة والعديد من أبناء الدولة في هذه البطولة، والذين أكدوا حضوراً قوياً بمقارعتهم للنجوم المحترفين.