16 جواداً تتنافس على كأس رئيس الدولة الليلة

يستقبل مضمار نادي أبوظبي للفروسية، بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء، وحتى السابعة والنصف مساء اليوم، حفل السباق العاشر، الذي يتألف من 7 أشواط ساخنة، في السباق الذي يعد الأقوى والأكبر خلال الموسم الحالي، بمشاركة 90 خيلاً، وجوائز مالية تصل قيمتها 3.370 ملايين درهم، أبرزها الشوط الرابع عند السادسة مساء، على لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر، الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 2.5 مليون درهم، ينال فيها صاحب اللقب 1.5 مليون درهم، ويشارك في السباق 16 خيلاً، أبرزها أبو الأبيض لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة جيرالد أفيرانش وإشراف إيريك ليمارتنيل، والجواد باكير دو فلوزين لطارق محمد عباس آل سعيد، بقيادة أنس السيابي وإشراف سلطان الهاجري، وشداد لعائشة البلوشي، وقيادة عيسى البلوشي وإشراف سلطان الهاجري. وسنايبر دو مونلو لفريق بارلي، وقيادة باتريك كوسجراف وإشراف هلال العلوي.

الشوط الخامس

ويبرز في السباق أيضاً، الشوط الخامس على لقب الرويس لمسافة 1200 متر، الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 300 ألف درهم، يتنافس عليها 7 من خيول النخبة، وأبرز المرشحين للتويج باللقب، آر بي تورش لصاحب السمو رئيس الدولة، وقيادة تاج أوشي وإشراف أيريك ليمارتنيل، وكاكيت دي بوزول لعبد الله بخيت المرر، وقيادة سلفستر دي سوستا وإشراف أحمد المحيربي، ورماس لإدارة ياس لسباقات الخيل، وقيادة ريتشارد مولن، وإشراف جان دي روال.

التاج الثلاثي

كما يشهد الحفل في شوطه الثالث، منافسة قوية على لقب بطولة التاج الثلاثي العربي، في جولته الأولى لمسافة 1600 متر، بجوائز مالية 230 ألف درهم، بمشاركة 13 من نخبة الخيول، أبرزها أسياد لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة تاج أوشي، وإيه إف المتغطرس لخالد خليفة النابودة، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف إرنست أورتيل، وإيه إس عجيب، للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وقيادة سام هتشكوت وإشراف إبراهيم الأصيل، وجوشوك لإسطبلات العجبان، بقيادة فرناندو جارا وإشراف عبد الله الحمادي.

بداية الحفل

فيما ستكون البداية بالشوط الأول على لقب سباق الحصن لمسافة 1200 متر، تتنافس فيه 14 خيلاً على جوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المشاركة في هذا السباق، إيه إف ميقات، وإيه إف مخيفة لخالد خليفة النابودة، بقيادة سلفستر دي سوستا، وأنطونيو فريزو على التوالي، وإيه إف العاصف لمحمد سعيد الشامسي، بقيادة جوران ميسيوفيك.

أما في الشوط الثاني على لقب سباق المرور لمسافة 1600 متر، يشهد منافسة 8 خيول، بقيمة جوائز مالية 90 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب، دارين لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وإيه إف الماهر، وإيه إف الجاد لخالد خليفة النابودة، بقيادة أنطونيو فريزو وسلفستر دي سوستا على التوالي، وضاكن لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جان دي روال.

الوثبة ستايلونز

وفي الشوط السادس على لقب سباق كأس الوثبة ستايلونز لمسافة 1600 متر، يتنافس 16 خيلاً، بقيمة جوائز مالية 80 ألف درهم، ويبرز فيه إم إتش تواق لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أيليس جين، وإيه إف أشهم لخالد خليفة النابودة، بقيادة سلفستر دي سوسا.

شوط الختام

أما ختام الحفل في شوطه السابع، يشهد سباق الدانة لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، الذي يشارك فيه 16 خيلاً، يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 90 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المشاركة آفينو أوف دريمز للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، بقيادة تاج أوشي وإشراف على راشد الرابحي، وتوباكو لمحمد خليفة البسطي، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دووج واتسون.

منافسة

توقع عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أن يشهد الحفل منافسة قوية في أشواطه المختلفة، خاصة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقدم النعيمي شكره لرعاة السباق، على الإسهامات العديدة التي يقدمونها لدعم أنشطة الفروسية.



