الرميثي: رعاية الشيوخ قادت الفروسية للتألق عالمياً

نظم مجلس أبوظبي للشباب أول لقاء مفتوح له على الهواء مباشرة على هامش سباق كأس رئيس الدولة للقدرة أمس، لمناقشة مستقبل الفروسية مع عدد من الشباب، وبحضور معالي محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أديب الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة للاتحاد، وأدار اللقاء عبد الرحمن الرميثي عضو مجلس الشباب.

وفي تصريحات صحافية أكد معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة أن دعم الشيوخ لرياضة الفروسية قادها إلى التطور والتألق محليا وآسيويا وعالميا، وأنها تمثل نموذجا لبقية الأنشطة، وكلما توفر الاهتمام وحضرت المحاسبة كلما تحقق النجاح. وثمن الرميثي جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير رياضة الفروسية، وقال: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أب لرياضة الفروسية وراعٍ ومطور لها، لأن سموه وقبل أن يكون قائداً ومسيراً لها، فهو فارس العرب ومعروف أنه عاشق للخيول ومتابع لها، ودعم سموه للفروسية سبب مباشر أن تصل الدولة إلى أعلى المراتب ويكفي أن كأس دبي العالمي رغم سنواته القصيرة أصبح الحدث الأبرز والأهم عالمياً.

سموه في حديث مع المدرب سالم بن غدير بحضور سعيد الطاير

جهود

وأشاد الرميثي بجهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقال إن مهرجان سموه العالمي أصبح يقام في 90 دولة، خلال سنوات قليلة وهذا دليل على النجاح الذي حققه المهرجان بفضل توجيهات سموه ودعمه للفروسية وتوجيهاته لفريق العمل، وقال: دعم شيوخنا منح الدولة مكانة عالمية مرموقة في منشط الفروسية وتفوقت بها على كل الرياضات الأخرى ونتوقع الأفضل دائماً.

محمد خلفان الرميثي يتحدث للإعلام | البيان

دعوة

أظهر رئيس الهيئة العامة للرياضة استغراباً من عدم وجود الفروسية ضمن الألعاب الأولمبية، ذاكراً أن هذا النشاط كان موجوداً في الألعاب الآسيوية 2006 وبعد ذلك تم إلغاؤها ولا أعلم سبب عدم وصوله لأن يكون ضمن الأولمبياد، وأكد أنه يهيب باتحاد الإمارات للفروسية لكي يطالب الاتحاد الدولي للفروسية بعقد جمعية عمومية تستهدف إدراج نشاط الفروسية ضمن الأولمبياد.

الخيول تحدت الضباب وواصلت السباق حتى النهاية | تصوير: مجدي اسكندر

3 محاور

من ناحية أخرى اشتملت جلسة النقاش المفتوحة التي نظمها مجلس أبوظبي للشباب على 3 محاور عن التحدي الذي ينتظر شباب الفروسية بجانب دور الإعلام في التعامل مع الفروسية وكيفية نظر الشباب إلى وسائل الإعلام المختلفة، ومحور ثالث عن مستقبل الفروسية، وتحدث في بداية الجلسة الحكم محمد الحضرمي عن التحديات التي تواجه الشباب وأهمية الاستفادة من مثل هذه اللقاءات.

أفكار

وطرح الشباب عدداً من الأفكار المهمة مع المشاكل التي تعترض طريقهم مثل عدم توفر أماكن قريبة من منازلهم لأداء التدريبات، فيما أكد معالي محمد خلفان الرميثي أهمية التوازن بين الدراسة الأكاديمية وممارسة النشاط الرياضي لأجل مستقبل أفضل للشباب، وأشاد بتطور سباقات القدرة وقال إن ذلك دليل على وجود شباب متميز، فيما أكد غانم الهاجري على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب، داعياً جيل المستقبل للتواصل مع اتحاد الفروسية وهيئة الرياضة للتنسيق والتنظيم.

حضور كبير في جلسة مجلس أبوظبي للشباب | البيان

بنت الإمارات

أكدت لارا صوايا دعم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للشباب وقالت: المهرجان أتاح الفرصة لبنت الإمارات لكي تشارك خارجياً وتتواجد في أحداث مهمة وأن المهرجان دعم الشباب كثيراً خلال سنوات عمره الماضية.