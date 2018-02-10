محمد بن راشد يشهد سباق كأس رئيس الدولة للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ 19 لمسافة 160 كلم الذي أقيم اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين.

كما شهد السباق معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وضيوف مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

و أهدى الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة الفرس " 8 دقائق" إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب كأس رئيس الدولة للقدرة، وهو اللقب السابع لإسطبلات الوثبة في هذه البطولة الغالية.

و قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بعد وصول البطل عند خط النهاية، وقطع الجنيبي المسافة الإجمالية للسباق في 6:12:30 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 25.77 كلم في الساعة.

جدير بالذكر أن الفرس " أيت مينت" وتعني " 8 دقائق" وكانت عصبية وتمت حمايتها بوساطة خيول من إسطبلها بالقرب منها لتهدئتها بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قبل أن يمنحها سموه إشارة الانطلاق في آخر 500 متر.

و حل في المركز الثاني الفارس عبدالله المري على صهوة " فاران" لإسطبلات " اف 3 " مسجلا زمنا قدره 6:13:36 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 25.69 كلم/ ساعة.

و حلت في المركز الثالث الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة " أي بي بيرمانو" لإسطبلات الوثبة مسجلة 6:13:59 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.67 كلم في الساعة.

و احتفل فرسان الوثبة مع الجنيبي بالإنجاز الكبير بعد التتويج باللقب الذي رفع حصيلة الإسطبل من التتويج إلى 7 نجوم في هذه البطولة.

و كان البطل راشد الجنيبي قد بدأ السباق في المركز التاسع، وفي المرحلة الثانية أيضا كان في المركز العاشر، قبل أن يتقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة.

و في المرحلة الرابعة تقدم الجنيبي إلى المركز الرابع، قبل أن يقفز إلى المركز الأول في المرحلة الخامسة، ليواصل تصدره حتى خط النهاية، على الرغم من انقطاع حزام الركاب، ليكمل السباق في شجاعة بالغة.

عقب ختام الشوط قام عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وأحمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وعدد من ممثلي الرعاة، بتتويج الأبطال الفائزين.

ومنذ انطلاقتها الأولى في عام 2000، ظلت بطولة كأس رئيس الدولة للقدرة، تحت هيمنة وسيطرة فرسان الإمارات الذين تبادلوا الفوز بألقابها خلال سنواتها الـ18 الماضية، ليضيف راشد الجنيبي اللقب التاسع عشر لرصيد فرسان الإمارات ولم يكتفوا فقط بالمركز الأول ليواصلوا احتكارهم له، إلى جانب المراكز الأخرى.