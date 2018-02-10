«ثندر سنو» بطل الجولة ٢ لكأس آل مكـتوم للتحدي للخيول المهجنة

خطفت خيول جودلفين الأضواء مجدداً في السباق الخامس لكرنفال كأس دبي العالمي مساء أول من أمس بمضمار «ميدان» برعاية غلف نيوز، حيث حققت الفوز في ثلاثة أشواط وهي «وينتر لايتنينغ» في الشوط الأول «بطولة 1000 غينيز الإماراتي»، «ثندر سنو» في الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، و«ليش لا» في الشــوط السابع والأخير.

وفجر «ماي كاتش» المفاجأة في الشوط الثالث بانتزاعه لقب بطولة الشندغة للسرعة، وظفر «وسيم» لإسماعيل محمد بلقب الشوط السادس للسباق التحضيري لبطولة «ميدان» كلاسيك.

«وينتر لايتنينغ» بطلة الألف غينيز الإماراتي

حققت «وينتر لايتنينغ» لجودلفين لقب الشوط الأول «بطولة الألف غينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر، برعاية «فرايدي»، وقيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك كوسغراف، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.38.19 دقيقة، وبفارق طولين عن الوصيفة «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف دوغ واتسون.

"وينتر لايتنينغ" بطلة ال1000 غينيز الإماراتي | من المصدر

وحلت في المركز الثالث، «إكسبريسي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

شارك في الشوط 8 خيول، وعقب ختام الشوط قامت ناتلي لونج بتسليم جائزة الفوز إلى توني هاورد ممثل «جودلفين».

«ستريت» نجم الثاني

انتزع «ستريت أوف دريمز» لعلي العنيزي، لقب الشوط الثاني لمسافة 1900 متر، برعاية «ويلز»، وقيمة جوائزه 60 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.59.81 دقيقة وبفـــارق طوليــن وربع الطول عن «غالفنايز» لعبد المحسن العبــد الكريم بقيــادة باتريك دوبــس وإشراف المدرب دوغ واتسون، فيما جاء «بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري في المركز الثالث بقيادة زافير زياني، وإشراف سالم بن غدير.

تنافست للفوز باللقب 12 خيلاً، وتركزت ترشيحات الجمهور نحو «منتصــرات» حيث رشحه 1622 شخصاً.

وعقب ختام الشوط، قام بريا ناير مدير المبيعات في مجلة «ويلز» بتتويج أبطال الشوط.

«ماي كاتش» بطل الشندغة

توج «ماي كاتش» لفالنتاين بختياروف ويفغيني كابوشيف، بطلاً لشوط الشندغة للسرعة لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة، برعاية «غلف نيوز دوت كوم» ومجمــوع جوائزه 200 ألف دولار.

وقاد الفارس باتريك دوبس «ماي كاتش» لانتزاع لقب الشوط بإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.12.50 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «كوميكاس» لجودلفين بقيادة وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

"ماي كاتش" بطل الشندغة | من المصدر

واحتل «رينالدو ذا ويزارد» لمؤسسة زعبيل الدولية للسباقات في المركز الثالث، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

تنافست في الشــوط 7 خيول قويــة، وتركــزت ترشــيحات الجمـــهور نحــو «كوميكــاس» ورشــحه 2717 شــخصا، فيــما رشح «ماي كاتــش» 249 شــخصاً.

وفي ختـــام الشوط، قام ســـنديب ســوفارنا، وماهر مرشد بتتويج الأبطــال.

«ثندر سنو» بطل الجولة الثانية

توج «ثندر سنو» لجودلفين بطلاً للجولة الثانية لكأس آل مكتــوم للتحدي للخيول المهجنة لمسافة 1900 متر للفئة الثانية، برعاية «غلف نيوز» وقيمــة جائزته 250 ألف دولار، وذلك بقيــادة الفارس كريســتوف ســوميلون.

وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.57.89 دقيقة وبفارق رقبة عن «نورث أميركا» لرمضان قاديروف، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف ساتيش سيمار.

فيما حل في المركز الثالث «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

تنافست للفوز باللقب 8 خيول، وكانت ترشيحات الجمهور منصبة نحو «ثندر سنو» ورشحه 2610 أشخاص.

وعقب ختام الشوط، قام راجيف خانا المدير التجاري في «غلف نيوز» بتسليم كأس الفوز إلى مساعد المدرب بريان باول إنابة عن المالك، فيما تسلم سعيد بن سرور جائزته، والفارس كريستوف سومليون.

«وسيم» بطل السادس

نال «وسيم» لمالكه ومدربه إسماعيل محمد، لقب الشوط السادس «تحضيري» بطولة «ميدان» كلاسيك، لمسافة 1400 متر، برعاية «جت ذات دوت كوم» و قيمة جائزته 100 ألف دولار.

"وسيم" يقتنص السادس | من المصدر

وقاد الفارس أدرى دي فريز «وسيم» للفوز باللقب، مسجلاً زمناً قدره 1.24.57 دقيقة وبفارق نصف طول عن المرشح الأول «زمان» لجودلفين، الذي رشحه 3020 شخصا، وقاده الفارس وليام بيوك للمركز الثاني، بإشراف شارلي آبلبي، فيما جاء في المركز الثالث «سنتناري دياموند» لحمدان المنصوري بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. تنافست في الشوط 16 خيلا، وكانت التوقعات منصبة نحو «زمان» لجودلفين، ولكن «وسيم» تمكن من خطف الشوط في اللحظات الحاسمة.

وفي ختام الشوط، قام ريزفي رياض مدير مبيعات أونلاين بتتويج أبطال الشوط.

« ليش لا» مسك الختام | من المصدر

«هيت» يحقق التوقعات

«هيت ذا بيد» يظفر بالشوط الرابع | من المصدر

حقق «هيت ذا بيد» لنقابة «ستريت تو فيكتوري»، توقعات الجمهور في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، برعاية «واتش تايم» وقيمة جائزته 175 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس أويسين ميرفي، وإشراف المدرب دارين يونيان، مسجلاً زمناً قدره 57.79 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «دتش ماستربيس» لإسطبل رمضان بقيادة سمولين، فيما جاء في المركز الثالث «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وفي ختام الشوط، قام المحرر نتين ناير من «غلف نيوز» بتتويج أبطال الشوط.

جوائز

المفاجآت تطيح بالتوقعات في مسابقات الترشيحات

أطاحت المفاجآت الكبرى بآمال الجمهور في مسابقات الترشيحات، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة في الأشواط الستة، ولا من ترشيح 5 خيول فائزة في الأشواط الستة. ونجح 7 أشخاص في ترشيح 4 خيول فائزة، ونال كل واحد منهم مبلغ 1530 درهماً.

وفاز 5 أشخاص في مسابقة الفئة المزدوجة ليحصل كل واحد منهم على مبلغ 5 آلاف درهم. وفاز 56 شخصاً في مسابقة السوبر فيكتا، وتم اختيار 15 شخصاً منهم ليحصل كل واحد على مبلغ ألف درهم. ونال سوداني أعلى النقاط، حيث حصل على 52 نقطة ونال مبلغ 4 آلاف درهم.

وبالفعل تجد مسابقات الترشيحات اهتماماً كبيراً من الجمهور الذي يسعى حثيثاً للظفر بالجوائز القيِّمة.دبي - البيان الرياضي