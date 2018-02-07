136 خيلاً تتطلع للقب العالمي في «ميدان»

أسدل ميدان الستار على أسماء نخبة من خيول السباقات العالمية المرشحة للمشاركة في سباق كأس دبي العالمي (جروب 1) الذي تبلغ جائزته المالية 10 ملايين دولار برعاية طيران الإمارات، حيث بلغت الترشيحات 136 خيلاً من أبرز الخيول المهجنة في العالم، والتي تتطلع للفوز بهذا السباق الذي سينطلق السبت الموافق 31 مارس المقبل، لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية في مضمار ميدان، والذي فاز به أبطال مميزون من أمثال «سيغار» و«دبي ملينيوم» و«انفاسور» و«كيرلين» و«كاليفورنيا كروم» و«اروغيت».

مجموعة

وتضم قائمة الخيول المرشحة لكأس دبي العالمي البطلين الأميركيين «ويست كوست» و«فور ايفر انبرايدلد»، إضافة إلى بطل بريدرس كب تيرف «تاليسمانك»، وبطل الشامبيونز الياباني (جروب 1) «غولدريم»، والفائزين بآخر دورتين من سباق جوكي كلوب غولد كب (جروب 1) «دايفرسيفاي» و«هوبورتيونتي»، ومن بين المرشحين الآخرين البارزين «ثندر سنو» و«ابولو كنتاكي» و«سيكنغ ذا سول».

ويكتسب السباق عمقاً آخر بمشاركة مجموعة من أفضل الفائزين بسباقات الفئة الثانية من أمثال «جونيفيرا» و«سكند صمر» و«غوود سامريتان». النجوم الدولية متوفرة بغزارة في الأشواط التسعة ليوم الحدث البالغ مجموع جوائزه المالية 30 ملايين دولار.

يتصدر قائمة المرشحين لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك (جروب 1) البالغة جائزته المالية ستة ملايين دولار على مسافة 2410 أمتار على الأرض العشبية «كراكسمان» أعلى خيول الثلاث سنوات تصنيفاً في العالم في 2017، بالإضافة إلى بطل كأس اليابان (جروب 1) «شيفال غراند»، والفائز بسباقات الفئة الأولى «كلوث أوف ستارس».

أما قائمة الترشيح في سباق الستة ملايين دولار الآخر دبي تيرف (جروب 1) برعاية موانئ دبي العالمية على مسافة 1800 متر عشبي، فتتصدرها الفرس الأعلى تصنيفاً بين الخيول المهجنة على قيد التدريب في العالم النجمة الأسترالية «وينكس» ابنة بطل كأس دبي العالمي «ستريت كراي»، إضافة إلى البطل «وورلد ابروفال»، وبطلة العام الماضي «فيفلاس».

سباقا السرعة في الحفل أصبحا وجهة لأسرع الخيول في الكرة الأرضية، إذ يتصدر المرشحين في سباق دبي جولدن شاهين (جروب 1) على جائزة قدرها 2 مليون دولار برعاية جلف نيوز على مسافة 1200 م رملي البطل الذي يسعى للدفاع عن اللقب «مايند يور بيسكيت»، وبطل بريدرس كب للسرعة (جروب 1) «روي اتش»، وبطل سنتانري سبرينت كب (جروب 1) «دي بي بين».

أما سباق المليون دولار القوز للسرعة (جروب 1) برعاية عزيزي للتطوير على مسافة 1200 متر على المضمار الأخضر، فهو أيضا وجهة للبطل الذي يسعى للدفاع عن اللقب «ذا رايت مان» وبطل الشامبيونس سبرينت (جروب 1) في بريطانيا «لبريسا بريز»، وأعلى الخيول تصنيفا في دولة الإمارات «ارتجال».

حظي اثنان من سباقات الفئة الثانية في الحفل وجائزة كل منهما مليون دولار باهتمام دولي مثير، فسباق الماراثون دبي جولد كب برعاية الطاير للسيارات على مسافة 3200 متر عشبي يتصدر مرشحيه البطل المدافع عن اللقب «وزير اباد»، فيما يتقدم المرشحين لسباق جودلفين مايل برعاية مدينة محمد بن راشد آل مكتوم- دستريكت ون على مسافة 1600 متر على الرمل بطل سيغار مايل (جروب 1) «شارب ازتيكا» إضافة الى «كافوجي تاكي» و«اكسلريت».

سباق الاثني مليون دولار دربي الإمارات (جروب 2) برعاية مجموعة سعيد ومحمد النابودة سيشهد نجوماً صاعدة يتقدمهم بطل بريدرس كب للخيول الناشئة على العشب (جروب 1) «مندلسون» والفائز بالسباقات اليابانية المصنفة «دون فورتيس»، والفائز بسباقات الفئة الثانية «انتيمد دومين» ابن بطل كأس دبي العالمي «انيمال كينغدم».

على مسافة 1900 متر على الرمل يعرض داربي الإمارات للفائز 100 نقطة مؤهلة لسباق كنتاكي داربي.

رونق

وكان نادي دبي لسباق الخيل قد تلقى إجمالي ترشيحات 1412 متضمنة 739 خيلاً من 20 دولة. وصرح مليح البسطي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميدان ورئيس لجنة السباقات في ميدان، قائلاً: «كأس دبي العالمي 2018 حدث عالمي بمعنى الكلمة، ما يضفي رونقاً في ظل وجود خيول ومدربين وفرسان وملاك من 19 دولة مختلفة».

واضاف: «إن انطلاقة كأس دبي العالمي في 1996، كان قبساً من الرؤية النافذة لسيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (حفظه الله ورعاه)، حيث واكب سموّه تطور هذا الحدث إلى أن أضحى تظاهرة عالمية».