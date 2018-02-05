ختام مثير لدولية كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون‪ ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، اختتمت أول من أمس بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، وهي البطولة الأولى من فئتها التي تقام على ميدان مغطى على المستويين العربي والشرق أوسطي، و400 فارس وفارسة يمثلون 37 دولة خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية وأميركية، وبجوائز بلغت (2.350.000) درهم نالها الفائزون في 24 شوطاً حفلت بها البطولة. ‬ وتزامن مع حدثها الرئيس، بطولة دولية من فئة النجمتين وأخرى دولية من فئة النجمة الواحدة، بالإضافة إلى منافسات دولية للفرسان الأطفال والفرسان الناشئين والشباب على مدى أربعة أيام.‬‬

حضر فعاليات البطولة، جمع غفير تقدمهم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي المدير العام للنادي، والدكتور غانم الهاجري وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي البطولة، وجمع من الضيوف والمهتمين برياضة قفز الحواجز في الداخل والخارج.

5 نجوم

جاءت بشوط كأس البطولة برعاية لونجين، بمواصفات الجولتين وبحواجز (140 ـ 160) سم وبلغت جوائزها (145) ألف يورو، وتنافس على صدارة الجائزة الكبرى في البطولة 33 فارساً وفارسة ونجح منهم 11 فارساً وفارسة في الانتقال للتنافس في الجولة الثانية بنتيجة أداء نظيف. وفاز بلقب البطولة السويدي هينريك فا إيكرمان بصحبة جواده «شاكانو» بزمن (43.24) ثانية، وحل ثانياً الإيطالي إيمانويل غاوديانو بالجواد «كاسبار 232»، والثالث للفارس عبد الله حميد المهيري بالفرس «شا شا شا 7».

وعقد على هامش البطولة اجتماع للمجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة تمثلت في رئيس الاتحاد الدولي للفروسية انجمار دي فوس، والنائب الأول رئيس المجموعة الإقليمية السابعة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس قسم قفز الحواجز جون روش، وسامي الدهامي نائب رئيس المجموعة السابعة رئيس اللجنة الفنية في المجموعة، وناقش الاجتماع العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بالدوري العربي لقفز الحواجز بعد مرور أكثر من 14 عاماً على قيامه.

تميز

وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، ببطولة كأس حاكم الشارقة الدولية، وقال إنها تعتبر من أميز البطولات وخير ختام للدوري العربي.

وأضاف أن البطولة أظهرت مستويات رفيعة للفرسان العرب أثبتوا خلالها للعالم أنهم قادرون على تقديم الأفضل، وأن الدوري العربي يسير في الطريق الصحيح.

وقال إن تقسيم الدوري العربي جغرافياً إلى قسمين يهدف لإعطاء المزيد من الفرص للفرسان للتأهل بفضل المرونة، حيث يستطيع الفرسان من المجموعة السابعة التنافس في أي منافسة وبطولة داخل دول المجموعة.

ومن جانبه أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن سعادته بخروج بطولة صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز بهذا المستوى الرفيع والرائع من التنظيم.

وأضاف أن التنظيم الرائع للبطولة اكتمل بروعة الاستعراض من الفرسان المشاركين الذين قدموا مستويات رفيعة تليق ببطولة صاحب السمو حاكم الشارقة من الفئة الرفيعة فئة الخمس نجوم.

جانب من منافسات القفز المثيرة | البيان

فوز

وفي شوط الجائزة الكبرى المصغرة برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، بحواجز (150) سم، ونالت الصدارة النرويجية سيسيلي هاتلاند بزمن (42.61) ثانية، والثاني للسويدية إفلينا توفيك بزمن (43.09) ثانية، والثالث محمد العويس بزمن (44.65) ثانية.

وفي ختام البطولة الدولية من فئة النجمتين تنافس فيه الفرسان على كأس لونجين، بحواجز (145) سم، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وأكملها دون خطأ ثلاثة فرسان، الفارس الألماني فيليب واي سهاوت بزمن (40.45) ثانية مكّنه من الفوز بلقب البطولة الدولية من فئة النجمتين، والثاني السويدي هنريك فا إيكرمان بزمن (40.70) ثانية، والثالث الإماراتي عبد الله محمد المري بزمن (45.25) ثانية.

في حين فاز الفارس السعودي عبد الله الراجحي بالفرس «اتش زو» بجائزة إسطبلات الشراع للجونيرز بحواجز (120) سم، وواصل الفارس الإيرلندي شين برين بالفرس «زد سفن كانيا دانس» تألقه بالصدارة وأكمل التمايز في زمن بلغ (34.35) ثانية.

تأهيلية إسطبلات الشراع

وفاز الفارس السعودي عبد الله الغامدي بالجواد «ساراتوغا سبرينغ» بجائزة إسطبلات الشراع التأهيلية للفرسان الشباب، بحواجز (130) سم. وكسبت الفارسة الدنماركية تينا لوند بالفرس «باييس هوتيير» جائزة شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من الفئة الثانية، بحواجز (135) سم، وبمنافسات فئة الخمس نجوم على جائزة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبحواجز (145) سم، فاز الفارس محمد الهاجري بالجواد «كاتان 13»، وحقق الفارس الأوكراني ريني تيبل بالجواد «سوسبنس فلوريفال» جائزة لونجين لشوط المرحلتين من فئة الخمس نجوم، بحواجز (150) سم.

حميد يكسب

من أشواط القفز المثيرة، أقيم ضمن البطولة شوط الحواجز الخمسة من الفئة العليا (5 نجوم)، بحواجز (170) سم، وتدرج في ارتفاع الحواجز إلى (195) سم، فاز عبد الله حميد المهيري بالفرس «أولم دو فوغريس».

في حين حقق فرسان القفز من الإمارات فوزا جديدا في البطولة، وتسلموا جائزة الفوز بكأس الأمم للفرسان الشباب، بحواجز (130) سم.