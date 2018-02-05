«إيجابي» لحمدان بن راشد بطل الشوط الرئيس

حفل السباق الحادي عشر بمضمار «ميدان» العالمي، عصر أول من أمس، برعاية «مبادلة»، بالمفاجآت الكبرى، والتي أطاحت بتوقعات الجمهور في مسابقات الترشيحات.

وحققت خيول محمد خليفة البسطي، ثنائية في السباق، عن طريق «سكروتنير» في الشوط الثالث، و«جود تريب» في الشوط الثامن الرئيس، الثاني الأخير.

ونال «إيجابي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شرف الفوز في الشوط الرئيس، لمسافة 1800 متر.

ونال المدربان علي راشد الرايحي وساتيش سيمار ثنائية خلال الأمسية.

«جنرال لاين» بطل الافتتاح

ظفر «جنرال لاين» لمالكه صالح شاهين محمد سعيد، بلقب الشوط الأول «كأس مركز إمبريال كوليدج للسكري - نمط حياة صحي»، لمسافة 1200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب عمر دارج، مسجلاً زمناً قدره 1.13.56 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «بنت حوار» لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، بقيادة الفارس هاري بنتلي، وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء «دنجروس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في المركز الثالث،.

وعقب ختام الشوط، قام لورانس باتريك الرئيس التنفيذي لمركز «إمبريال كوليدج للسكري»، بتتويج أبطال الشوط.

«ترافيس كاونتي» يقتنص الثاني

اقتنص «ترافيس كاونتي» لمالكه ومدربه إسماعيل محمد، لقب الشوط الثاني «كأس شركة مصدر»، لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، مسجلاً زمناً قدره 1.37.44 دقيقة، وبفارق نصف طول عن الوصيف «تدوين» لمالكه ومدربه فوزي ناس، بقيادة الفارس هاري بنتلي.

وحل في المركز الثالث «آفينيوأوف دريمز» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي،

وعقب ختام الشوط، قام محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» بتتويج أبطال الشوط.

«سكروتنير» يحقق الثالث

حقق «سكروتنير» لمحمد خليفة البسطي، لقب الشوط الثالث «كأس مبادلة للبترول»، لمسافة 1200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.38 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن الوصيف «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وعقب ختام الشوط، قام الشيخ منصور بن بطي آل حامد رئيس تطوير الأعمال التجارية الجديدة بشركة «مبادلة للبترول»، بتتويج أبطال الشوط.

«يولونغ واريور» نجم الرابع

انتزع «يولونغ واريور» لملاكه آفني كابور، شارنش كابور، نيراف كابور، لقب الشوط الرابع «كأس شركة أبوظبي لبناء السفن»، والذي بلغت قيمة جائزته 150 ألف درهم.

وقاد الفارس ريتشارد مولن، البطل للفوز بلقب الشوط، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.40.92 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «روي أوربيسون» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، فيما جاء «نيو آرتش» لنقابة بورسلي للسباقات في المركز الثالث، بقيادة جيسوس روزاليس وإشراف راشد بورسلي. وفي ختام الشوط، قام الدكتور خالد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لبناء السفن»، بتتويج أبطال الشوط..

«إيجابي» نجم الخامس

توج «إيجابي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس «الرئيس الأول»، لمسافة 1400 متر «كأس مدينة زايد الرياضية»، والذي تبلغ قيمة جائزته 190 ألف درهم.

السبوسي والمدرب واتسون فرحان عقب فوز «ايجابي» | البيان

وقاد الفارس جيم كراولي «إيجابي» للفوز بلقب الشوط، بإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.23.34 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن «بيلار اوف سوسايتي»، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون،

وفي ختام الشوط، قام سيف المحيربي بتسليم الجائزة إلى سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمدرب دوغ واتسون.

«ستوري بورد» يحقق التوقعات

حقق «ستوري بورد» لمالكه مروان عبد الرحمن البيضائي، توقعات الجمهور في الشوط السادس «كأس مستشفى هيلث بوينت»، لمسافة 1600 متر،وذلك بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.83 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول، عن «توباكو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة دين أونيل. وفي ختام الشوط، قام الدكتور جوسي لوبيز بتتويج الأبطال.

«غراند» يفاجئ الجمهور

حقق «غراند دوفين» لمالكه سعيد مصبح المهيري، المفاجأة في الشوط السابع «كأس شركة ستراتا لتصنيع هياكل الطائرات»، لمسافة 2200 متر، والذي بلغت قيمة جائزته 150 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس جيرالد موس، وإشراف المدرب أحمد الشميلي، مسجلاً زمناً قدره 2.19.39 دقيقة، بفارق 5 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «إيمورتالايزد»، لمالكه إمحمد محمد نجم، بقيادة باتريك كوسجراف، وإشراف ساتيش سيمار.

وفي ختام الشوط، قام إسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، بتتويج أبطال الشوط..

«جود تريب» مسك الختام

ظفر «جود تريب» لمحمد خليفة البسطي، بلقب الشوط الثامن الرئيس الثاني الأخير، لمسافة 1800 متر «كأس أبطال مبادلة».

«جود تريب» ينتزع لقب الشوط الثامن والأخير | البيان

وقاد الفارس تاغ أوشي، البطل لانتزاع اللقب، بإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.60 دقيقة، وبفارق رأس عن «مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرناندوجارا.

وفي ختام الشوط، قام راشد الهرمودي رئيس العلاقات الخارجية في «مبادلة»، بتتويج الفائزين في الشوط.

مسابقات

المفاجآت تطيح بالتوقّعات في الترشيحات

تسبّبت المفاجآت الكبرى التي كانت سمة لسباقات أول من أمس في مضمار ميدان بالمفاجآت الكبرى والتي أطاحت بتوقّعات وترشيحات الجمهور في مسابقات الترشيحات.

ولم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة في الأشواط الستة وكذلك الحال لم ينجح أحد في ترشيح 5 خيول فائزة في 6 أشواط.

وتمكن 19 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة في الأشواط الستة ونال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

ولم يتمكن أحد من الفوز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة ولا في الفئة المزدوجة الوسطى، وأيضا في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة.

وايضاً لم يتمكن أحد من الفوز في مسابقة السوبر فيكتا ولا في مسابقة السوبر هاي فايف.