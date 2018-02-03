عبد الله بن دميثان: الكرنفال ساهم في تعريف العالم بدبي

أكد عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بموانئ دبي العالمية، أن كرنفال كأس دبي العالمي، هو حدث كبير، ونحن متواجدون خلال السنوات الماضية في الكرنفال، وأيضا أمسية كأس دبي العالمي.

وأضاف عبد الله بن دميثان، أن الكرنفال مميز جدا، والسبب يعود لمشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية التي تأتي إلى دبي في كل عام للتنافس، وتقديم أفضل ما لديها خلال الحدث الكبير. وقال عبد الله بن دميثان، إنهم فخورون بأن يكونوا من إحدى الشركات الراعية للكرنفال، وكذلك كأس دبي العالمي، حيث ساهمت هذه المشاركة في تعريف العالم بمدينة دبي، وشركة موانئ دبي العالمية، وأهدافها وعملياتها التجارية.