الإثارة تتجدّد في «ميدان» اليوم

ينطلق في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، السباق 11 لمضمار «ميدان» والسابع خارج روزنامة كرنفال كأس دبي العالمي، والذي يتألف من 8 أشواط، 5 منها على المضمار الرملي، و3 على العشبي، بمشاركة 114 خيلاً، في حين تبلغ قيمة الجوائز المالية مليوناً و315 ألف درهم، برعاية «شركة مبادلة».

وستكون الأنظار مصوبة نحو الشوط الخامس لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، برعاية «كأس مدينة زايد الرياضية» والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم. وتشارك في الشوط 16 خيلاً، أبرزها «مايند ذات بوي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «ماستر مايند» و«إيجابي» و«زراعي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ريفلسكوب» لمالكه لمحمد نجم، «بيلار أوف سوسايتي» لريبكا بايرن و بن واتسون، «كريتندن» لمحمد سعيد الشحي.

الشوط الثامن

كما ستكون الإثارة حاضرة، في الشوط الثامن و الأخير للأمسية، لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «كأس أبطال مبادلة»، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم.

ويشارك في الشوط 15 خيلاً، أبرزها «بايلوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «اوستاد» و«أزمام» و«مزدوج» و«تفاخر» و«إجمالي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بسكر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، «باروت» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «هاركورت ستريت» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري.

الشوط الأول

تشارك في الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية «كأس مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري - نمط حياة صحي» والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، 14 خيلاً، أبرزها «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «بنت حوار» لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، برعاية «كأس شركة مصدر» والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، يتقدمها «آفينيو أوف دريمز» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، «دواس» لمالكه علي حداد، و«تدوين» لفوزي عبد الله ناس.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «كأس مبادلة للبترول» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها «العريف» و«مشاكس» و«إجرام» و«موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بايريتس كوف» لمالكه سالم راشد غدير، «شيلونج» لفريق بايرلي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، برعاية «كأس شركة أبوظبي لبناء السفن» والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، يتقدمها «برتنيشس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «رفر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «روي اوربيسون» لمحمد خليفة البسطي، «مقدام» لنقابة بورسلي للسباقات.

الشوط السادس

تشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «كأس مستشفى هيلث بوينت - الوجهة الراقية للرعاية الصحية في أبوظبي» والبالغ قيمة جوائزه 160 ألف درهم، 14 خيلاً، أبرزها «فيلوسوفر» و«بانوك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «ماثيماتيكس» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، «ستوري بورد» لمروان عبد الرحمن البيضائي، «ميرز» لجمعة مبارك الجنيبي، «مبروكة» لعلي العنيزي.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 2200 متر، برعاية «كأس شركة ستراتا لتصنيع هياكل الطائرات» والبالغ قيمة جوائزها 150 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، يتقدمها «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، «فايف هندرد مايلز» لذيستل لتوليد الخيول، «مورايفيلد» لنقابة بورسلي للسباقات.