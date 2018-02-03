المدرب الرايحي: هدف «برنامج» سباق «كحيلة كلاسيك»

أعلن المدرب علي راشد الرايحي لـ «البيان الرياضي» أن وجهة البطل «برنامج» المقبلة ستكون سباق «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية في أمسية كأس دبي العالمي 2018.

وأشاد الرايحي بمستوى أداء «برنامج»، حيث إن المسافة الطويلة تناسبه تماماً، ولذلك خسر المرة السابقة أمام «باديس داي» لأن المسافة كانت 1600 متر.

ومن جانبه، أعرب سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن فخره وإعزازه بالفوز، مؤكداً أن «برنامج» بطل يستحق التقدير وقد حقق الفوز ببراعة. وقال السبوسي إنهم توقعوا أداءً رائعاً من «برنامج»، ولله الحمد لم يخذلهم، وقدم أداءً باهراً توجه بالفوز الكبير.