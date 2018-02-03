سعيد بن سرور:وجهة «بن بطل» سباق «جبل حتا»

أكد المدرب سعيد بن سرور، بأن الوجهة المقبلة للبطل «بن بطل» المشاركة في سباق «جبل حتا» للفئة الأولى، والذي سيقام في أمسية «السوبر ساترداي» في 10 مارس المقبل لمسافة 1800 متر، وذلك بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، راعي فريق «جودلفين».

وأشاد سعيد بن سرور في تصريحات لـ«البيان الرياضي» بمستوى «بن بطل» حيث حقق الفوز للمرة الثانية على التوالي بمضمار «ميدان».

وأعرب سعيد بن سرور عن سعادته بالأداء الذي قدمه «غولد ستار» باقتناصه لقب الشوط السابع والأخير، ببراعة و مهارة الفارس كريستوف سوميلون، حيث تمكن من الانطلاق بقوة من آخر السباق إلى الصدارة في اللحظات الحاسمة، ليخطف اللقب من نخبة الخيول المشاركة في الشوط. وقال سعيد بن سرور، بأن التصنيف الجديد للبطل «غولد ستار» سيحدد وجهته المقبلة.

قدرات كبيرة

ومن جانبه، أشاد المدرب شارلي آبلبي بـأداء «بوينتــون» بطــل الشـوط الرابـع.

وعن «بوينتون»، قال شارلي آبلبي إن البطل أظهر الكثير من القدرات في عمر السنتين.

وأضاف «تعرض الجواد لانتكاسات، وبذل الفريق مجهودا كبيرا، والجميع سيكون مرتاحا جدا بنجاحه في الفوز مرة أخرى، وكان ينافس على مسافات أطول بعض الشيء، وشعرت بأن عودته للمنافسة على مسافة الميل وإعطاءه الفرصة للتقدم ستكون مناسبة له».

وأعلن شارلي آبلبي، أن من الخيارات المطروحة للبطل، هي المشاركة في سباق «فاير بريك ستيكس» في الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي.

آبلبي والفارس دويل وبريتن خلال تسلمهم جائزة فوز «جنغل كات» | البيان

ارتياح كبير

وعن «جنغل كات» بطل بطولة «قلعة الفهيدي»، أبدى شارلي آبلبي ارتياحه للأداء الذي قدمه البطل خلال السباق.

وقال آبلبي «كانت الوتيرة سريعة وكنا مواكبين لها، وقلت لو كنا في الصدارة ستجنح المنافسة الى سرعة في المسار المستقيم، والسرعة هي في الواقع ما كان يفضله هذا الجواد في الماضي، وجيمس قاده بشكل رائع».

وأضاف: سبعة فيرلونغ هي مسافة «جنغل كات» الآن، وتقدم في العمر، وعلى مسافة ستة فيرلونغ تظهر بعض اللحظات التي لا يمكنه استدامة الوتيرة السريعة فيها هذه الأيام قبل أن يظهر قدرة تحملية عند نهاية السباق، وبالتالي مسافة سبعة فيرلونغ كانت من صالحه«.

وأكد شارلي آبلبي، أنه سيتم النظر في الخيارات المطروحة لـ» جنغل كات «، حيث ربما يتوجب الرجوع إلى المسافة الأقصر، حيث إن الخيارات على هذه المسافة محدودة بعض الشيء، ولا أعتقد أنه قادر على تحمل مسافة الميل، حيث دأب على الركض بحرية أكبر.