«برنامج» لحمدان بن راشد بطل الجولة 2 لكأس آل مكتوم

خطفت خيول «جودلفين» الأضواء مجدداً، مساء أول من أمس، بمضمار «ميدان» العالمي، وذلك بانتزاعها الفوز في 4 أشواط مثيرة، برعاية موانئ دبي العالمية.

وظفر «برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية في الشوط الأول برعاية «ميناء الحمرية».

وتوج «بن بطل» لجودلفين بلقي سباق «الراشدية» لمسافة 1800 متر.

ونال «جنغل كات» لجودلفين بطولة «قلعة الفهيدي» في الشوط الرئيسي الخامس لمسافة 1400 متر.

وظفر «بوينتون» لجودلفين بلقب الشوط الرابع، لمسافة 1600 متر.

وكان «غولد ستار» مسك الختام لإنجازات «جودلفين» بانتزاعه لقب الشوط السابع والأخير لمسافة 2410 أمتار.

وفجر «جوردان سبورت» المفاجآة في الشوط الثالث بمهارة.

«برنامج» بطل الجولة الثانية

انتزع «برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية لمسافة 2200 متر، برعاية «ميناء الحمرية»، والبالغ قيمة جوائزه 70 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، محطماً الزمن القياسي مسجلاً زمناً وقدره 2.29.87 دقيقة وبفارق رأس عن «باديز داي» لمزرعة «كوارتر موون» بقيادة باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، فيما جاء «شهير» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز الثالث بقيادة تاغ أوشي وإشراف إيريك ليمارتنيل.

"برنامج" يقتنص لقب الجولة الثانية لكأس مكتوم للتحدي بجدارة

تنافس في الشوط 8 خيول قوية، وعقب ختام الشوط قام أحمد الحداد مدير العمليات في سلطة موانئء دبي العالمية بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمدرب علي راشد الرايحي جائزة الفوز.

«بن بطل» نجم الراشدية

توج «بن بطل» لجودلفين بلقب بطولة الراشدية لمسافة 1800 متر للفئة الثانية على المضمار العشبي برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 200 آلف دولار.

"بن بطل" يقتنص بطولة الراشدية

وقاد «بن بطل» لتحقيق الفوز الفارس أويشين ميرفي، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.48.42 دقيقة بفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «باي أوف بويتس» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل، وإشراف شارلي آبلبي، فيما جاء في المركز الثالث «برافو زولو» لجودلفين بقيادة وليام بويك، وإشراف شارلي آبلبي. تنافس للفوز باللقب 7 خيول، وكانت ترشيحات الجمهور منصبة نحو «بن بطل» حيث رشحه 3779 شخصاً.

وعقب ختام الشوط، قام عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية، بتسليم جائزة الفوز إلى طوني هاوارد إنابة عن «جودلفين» و المدرب سعيد بن سرور، و الفارس أويشين ميرفي.

«جوردان سبورت» بطل الثالث

نال «جوردان سبورت» لفوزي عبد الله ناس، لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 160 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس جيرالد موسى، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.10.82 دقيقة، بفارق أنف عن «ستيدي بيس» لجودلفين بقيادة كريستوف سومليون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «سير ماكسيمليان» بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب إيان وليامز.

تنافس في الشوط 15 خيلاً، وكانت ترشيحات الجمهور منصبة نحو «دبي ون» ورشحه 2030 شخصاً، فيما رشح البطل «جوردان سبورت» 907 أشخاص.

وعقب ختام الشوط، قام أحمد الحداد مدير العمليات في سلطة موانئء دبي العالمية بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم الجائوة فوزي عبد الله ناس.

«بوينتون» يظفر بالرابع

ظفر القادم الجديد «بوينتون» لجودلفين لقب الشوط الرابع، لمسافة 1600 متر على الأرضية الرملية برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 135 آلف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك، و إشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.97 دقيقة، بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «كمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس باتريك دوبس.

فيما جاء «ستند» لمحمد خليفة البسطي في المركز الثالث بقيادة سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون.

« بوينتون» بطل الشوط الرابع

تنافس للفوز بالشوط 6 خيول قوية، وتركزت الترشيحات نحو «كمبير» إذ رشحه 3879 شخصاً، فيما رشح «بوينتون» 1396 شخصاً.

وفي ختام الشوط، قام شهاب الجسمي، نائب المدير للعمليات التجارية بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم الجائزة بوبي بريتن مدير التسويق بفريق «جودلفين».

«جنغل كات» بطل الفهيدي

توج «جنغل كات» لجودلفين بطلاً للشوط الخامس، بطولة «قلعة الفهيدي» للفئة الثانية لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، برعاية «موانىء دبي العالمية» والذي بلغت قيمة جائزته 250 ألف دولار.

« جنغل كات» يظفر ببطولة قلعة الفهيدي | تصوير - دينيس مالاري

وقاد الفارس جيمس دويل «جنغل كات» لتحقيق الفوز بإشراف شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.40 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي، وإشراف مايك دي كوك، فيما جاء في المركز الثالث «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف سعيد بن سرور.

تنفس للفوز باللقب 9 خيول، وتركزت ترشيحات الجمهور نحو «دبي» ورشحه 2380 شخصاً، فيما رشح «جنغل كات» 390 شخصاً. وعقب ختام الشوط، قام عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم الجائزة بوبي بريتن مدير التسويق بفريق «جودلفين» و المدرب شارلي آبلي و الفارس جيمس دويل .

«درافتد» يفاجئ الجمهور

حقق «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» المفاجآة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية «مراسي ميناء راشد» والذي بلغت قيمة جائزته 125 آلف دولار.

وقاد الفارس سام هتشكوت البطل للفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.24.21 دقيقة بفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «يالتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، فيما جاء «رافنز كورنر» لـ«تتش غولد للسباقات» في المركز الثالث بقيادة باتريك كوسجراف. تنافس للفوز باللقب 10 خيول قوية، وجاءت ترشيحات الجمهور منصبة نحو «كليك ذي روزيز» إذ رشحه 1494 شخصاً. وفي ختام الشوط، قام جمال مبارك الشامسي بتتويج أبطال الشوط.

«غولد ستار» مسك الختام

نال «غولد ستار» الفوز الرابع لفريق «جودلفين» بانتزاعه لقب الشوط السابع والأخير لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والذي بلغت قيمة جائزته 125 ألف دولار. وقاد الفارس كريستوف سومليون البطل لاحتلال المركز الأول بإشراف المدرب سعيد بن سرو، زمناً قدره 2.30.78 دقيقة، بفارق رأس عن «والتون ستريت» لجودلفين بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي آبلبي، فيما جاء «جنسون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة سلفستر دي سوزا. شارك في الشوط 12 خيلاً، وتركزت الترشيحات نحو «غولد ستار» ورشحه 2684 شخصاً. وفي ختام الشوط، قام نبيل قائد بتتويج أبطال الشوط.

إشادة

فوزي ناس: «جوردان سبورت» تطور مستواه

أشاد المالك والمدرب فوزي عبد الله ناس، بالأداء الذي قدمه «جوردان سبورت» باقتناصه لقب الشوط الثالث خلال الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وأضاف فوزي ناس، أن البطل مميز هذا الموسم، وتطور مستواه بشكل كبير خلال السباقات الماضية، كذلك المسافة ناسبته جداً.

وقال فوزي ناس، إنهم سيحددون وجهته المقبلة فيما بعد، حيث قد يشارك في سباقات «الهنديكاب» المقبلة، ولكن لن أكون متفاجئاً إذا ما قررنا إشراكه في السباقات الكبرى خـلال الموسـم الجـاري.





حظ

فائزان بجائزة الترشيحات

ابتسم الحظ لشخصين من الجمهور في الفوز بجائزة الترشيحات الكبرى، حيث تمكنا من ترشيح 6 خيول فائزة لينال كل واحد منهما مبلغ 8750 درهماً.

وحصل 10 أشخاص على 600 درهم لكل منهم بعد ترشيحهم 5 خيول فائزة في الأشواط الستة.

ونال شخص واحد جائزة الفئة المزدوجة المبكرة ليحصل على مبلغ 25 ألف درهم.

وفي مسابقة الترضية للأشواط الثلاثية بالنقاط، نال شخص واحد 44 نقطة ليحصل على مبلغ 2000 درهم.

وتمكن 38 شخصاً من الفوز بمسابقة سوبر هاي فايف. دبي ـ البيان الرياضي