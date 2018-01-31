تدشين دولية حاكم الشارقة للحواجز فئة 5 نجوم اليوم

تنطلق اليوم، منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، فئة الخمس نجوم، وتأتي البطولة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي، ومجلس الشارقة الرياضي، والعديد من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة.

وتشهد البطولة، مشاركة 400 جواد من 37 دولة، يمثلها العديد من نجوم قفز الحواجز، بالدول الخليجية والعربية والأجنبية، يتنافسون لحصد ألقاب 24 شوطاً، تشملها هذه البطولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، وبطموح الفوز بنصيب من مجمل جوائزها المالية التي تصل إلى مليونين و350 ألف درهم، بالإضافة إلى أنها مانحة لنقاط التأهيل لنهائي كأس العالم في فرنسا 2018.

اجتماعات دولية

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، ومن خلال سلطان اليحيائي مدير عام النادي، قد كشف عن حضور رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، ورئيس المجموعة الإقليمية السابعة، ورئيس قسم قفز الحواجز في الاتحاد الدولي، حيث ستعقد خلال البطولة أربعة اجتماعات خاصة بالمجموعة الإقليمية السابعة، وبطولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم، إضافة إلى العديد من ورش العمل، للتخطيط ومناقشة القوانين الجديدة.

شوطا الانطلاقة

وتستهل المنافسات بأشواط فئة المراحل السنية (أشبال ـ ناشئين ـ شباب)، وتشمل 9 أشواط تقام على مدار 4 أيام، ويشهد اليوم، شوطين، الأول، وهو شوط إسطبلات الشراع الترحيبي للأشبال بجولتين، وبحواجز 110 سم، وبجوائز مالية 2000 يورو، والثاني شوط إسطبلات الشراع الترحيبي للناشئين بجولتين، وبحواجز 120 سم، وجوائزه 3 آلاف يورو، وتتواصل المنافسات يوم غد بالشوط الثالث، شوط كأس الأمم للأشبال، برعاية إسطبلات الشراع بجولتين، وبحواجز ارتفاعها حتى 110 سم، وبجوائز قدرها 4 آلاف يورو.

ثم الشوط الرابع كأس الأمم للناشئين، برعاية إسطبلات الشراع بجولتين، وبحواجز ارتفاعها حتى 120 سم، وبجوائز مالية 5 آلاف يورو، ويتبعه الشوط الخامس، شوط إسطبلات الشراع الترحيبي للشباب، بجولتين، بحواجز ارتفاعها حتى 130 سم، وبجوائز مالية 3600 يورو.

ويشهد يوم الجمعة المقبل، انطلاقة الشوط السادس، وهو شوط إسطبلات الشراع المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة لفئة الأشبال، بجولتين، الثانية هي جولة تمايز، وبحواجز 110 سم، وبجوائز 3 آلاف يورو، ثم الشوط السابع، وهو شوط إسطبلات الشراع المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة لفئة الناشئين، بجولتين، الثانية هي جولة تمايز، وبحواجز 110 سم، وبجوائز 3 آلاف يورو، ويعقبه الشوط الثامن، كأس الأمم للشباب برعاية إسطبلات الشراع، بجولتين، وبحواجز 120 سم، وبجوائز قدرها 4 آلاف يورو.

الختام



تختتم منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، يوم السبت بالشوط التاسع، وهو شوط إسطبلات الشراع، المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة لفئة (الشباب)، بجولتين، الثانية هي جولة تمايز، بحواجز يصل ارتفاعها 130 سم، وبجوائز قدرها 6400 يورو.