دولية حاكم الشارقة لقفز الحواجز تنطلق الأربعاء

بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، التي تنطلق منافساتها اعتباراً من بعد غدٍ، وتستمر حتى السبت المقبل، وتقام بالتعاون مع اتحاد الفروسية وبإشراف من الاتحاد الدولي، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي، ومجلس الشارقة الرياضي والعديد من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة.

وتعد البطولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، التي تقام من فئة الخمس نجوم بصالة مغطاة، وتشهد مشاركة 400 جواد من 37 دولة تتنافس على مدار 4 أيام، على ألقاب 24 شوطاً، والفوز بنصيب من مجمل جوائز البطولة التي تصل إلى مليونين و350 ألف درهم، هذا إلى جانب التأهل لبطولة العالم 2018.

سعادة بالرعاية

تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، وحضره سلطان خليفة اليحيائي مدير عام النادي، وحسام زينت مدير قسم المسابقات والترويض في اتحاد الإمارات للفروسية، وباتريك عون الرئيس التنفيذي لشركة لونجين، وحسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة بمصرف الشارقة الإسلامي، ومحمد العويس من إسطبلات العويس وعبدالله حميد مدير شركة كاتلوك والعديد من المسؤولين وجميع وسائل الإعلام المختلفة.

وأبدى ممثلو الدوائر والشركات الراعية سعادتهم برعاية هذه البطولة الكبرى، مؤكدين حرصهم على التواجد بهذه البطولة واستمرارية الرعاية ليكونوا جزءاً من النجاح المنشود، وقدموا الشكر لإدارة النادي على جهودهم المميزة، وتمنوا النجاح والتوفيق للبطولة والمشاركين فيها.

أهمية البطولة

وتعتبر هذه البطولة، آخر بطولات الدوري العربي المانحة لنقاط التأهيل لنهائي كأس العالم في فرنسا 2018، وسيحضر افتتاح البطولة، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، ورئيس المجموعة الإقليمية السابعة ورئيس قسم قفز الحواجز في الاتحاد الدولي، وسيعقد على هامشها، أربعة اجتماعات خاصة بالمجموعة الإقليمية وبطولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم.

إلى جانب العديد من ورش العمل للتخطيط ومناقشة القوانين، وتم تشكيل العديد من اللجان تستهدف النجاحات، حيث يرأس اللجنة المنظمة العليا الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس النادي والعديد من الأعضاء وسلطان اليحيائي مديراً للبطولة، إلى جانب لجان الحكام والطبية والانضباطية والفنية ولمسار ساحة القفز والاستئناف.

24 شوطاً

ويشمل برنامج البطولة 24 شوطاً تقام على مدى أربعة أيام، في الصالات الداخلية، التي تشهد 13 شوطاً، وفي الميدان الرملي الخارجي 11 شوطاً، لفئة الخمس نجوم وفئة النجمتين وأشواط للخيول الفتية صغيرة السن وبطولة للأشبال وأخرى للناشئين والشباب، وستقام بطولة في الميدان الخارجي من فئة النجمتين وبطولة لمختلف الفئات العمرية (أشبال - ناشئين - شباب) وذلك تطبيقاً لاستراتيجية النادي بالاهتمام بالنشء الجديد وتنمية وصقل المواهب.

رعاية ودعم

ورحب سلطان خليفه اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق بالحضور في المؤتمر الصحافي، ونقل لهم تحيات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس النادي ووجه باسمه ونيابة عن إدارة النادي وأسرة الفروسية جزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لرعايته ودعمه اللامحدود لرياضة الفروسية.

كما واصل الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لرعايته الكريمة لهذه البطولة الغالية، وأكد أن نسخة 2018 من البطولة هي نسخة استثنائية بكل المعايير من حيث الرعاية والدعم والمشاركة الكبيرة وجوائزها العالية، وأهدافها المستقبلية، مشيراً إلى الجاهزية التامة لإنجاح هذه البطولة، وختم حديثه بتقديم الشكر لرعاة البطولة وبمقدمتهم شركة لونجين الراعي الرسمي لسباقات وأنشطة النادي.

فعاليات مصاحبة

شدد سلطان اليحيائي على أهمية البطولة والحرص على التحضيرات المبكرة التي أعدتها اللجنة المنظمة من حيث تجهيز الميادين وإنشاء إسطبلات للخيول وعمل نظام جديد للصوت والإضاءة، هذا إلى جانب الفعاليات الخاصة للجمهور من قرية تراثية وألعاب للأطفال ومعرض للسيارات القديمة ومعرض لمستلزمات الفروسية وركوب خيل مجاني للأطفال وعروض ضوئية والعديد من العروض الترفيهية.