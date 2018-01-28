لقب سباق «الرويس» أبرز المنافسات في مضمار أبوظبي الليلة

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية عند الخامسة مساء اليوم حفل السباق رقم 9 في الموسم الحالي، الثالث في عام زايد، والذي يتكون من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك فيه نخبة من الخيول المميزة والتي يبلغ عددها 67 خيلا تتنافس على جوائز مالية بقيمة 765 ألف درهم.

ويعتبر الشوط الثالث الأبرز في الحفل على لقب سباق الرويس لمسافة 1200 متر الذي يشارك فيه 8 خيول بجوائز مالية تبلغ 300 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة للقب «ار بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و«رماس» و«ميرنا» لياس لإدارة سباقات الخيل، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط منافسة قوية خاصة أنه يضم مجموعة قليلة الخيول.

الكأس الذهبية

ومن الجولات الساخنة والبارزة أيضاً في السباق، الشوط الثالث على لقب سباق الكأس الذهبية لمسافة 1600 متر بمشاركة 6 خيول فقط تعود ملكيتها إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وخالد خليفة النابودة وإسطبلات العجبان، وتبلغ قيمة الجوائز المالية لهذا الشوط 125 ألف درهم.

أما الشوط الأول عند الخامسة مساء الذي يفتتح به الحفل على لقب سباق جرنين للمبتدئات لمسافة 1200 متر، تشارك فيه 14 خيلا تتنافس على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وتتقارب في هذا الشوط مستويات الخيول المشاركة التابعة لإسطبلات لها ثقلها ما يشعل التنافس ويترك الباب مفتوحاً لنيل اللقب.

الطويلة للمبتدئات

وفي الشوط الثاني يقام سباق الطويلة للمبتدئات لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً بجوائز ماليه 80 ألف درهم، يبرز فيه المهر الأشقر «مشيرب» لصاحب السمو رئيس الدولة، و«إيه إف البيرق» لخالد خليفة النابودة، و«مرجانة الريف» لإسطبلات العجبان.

أما الشوط الرابع سيكون فيه التنافس حاضراً بين 11 من نخبة الخيول على لقب كأس الوثبة ستايلونز والذي تبلغ جوائزه المالية 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المشاركة والمرشحة للقب «إيه إف سند» لخليفة مطر النيادي، الحائز مؤخرا على لقبين في مضمار أبوظبي العشبي ومضمار العين الرملي، والجواد «لايفوتكم» لصالحة أحمد الغرير الذي توج بلقب الوثبة ستايلونز في أبوظبي الجولة قبل الماضية، بجانب «إيه إف شرسة» و«إيه إف كافو» لخالد خليفة النابودة.

شوط الختام

وفي الشوط السادس والأخير من الحفل على لقب سباق جزيرة المارية لمسافة 2200 متر تتنافس فيه 14 خيلاً على جوائز مالية بقيمة 90 ألف درهم، أبرزها ايميريتس إيرلاين لفريق البيت متوحد، وفايف هندرد ميلز لذيستل لتوليد الخيول.