«شمال نبراس» بطلاً لسباق جبل علي للميل

أهدى «هاي أون لايف» فوزاً غالياً إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنيله بطولة الشوط الخامس في سباق زعبيل أمس، سابع سباقات موسم مضمار جبل علي.

والذي شهد فوز «شمال نبراس» بلقب بطولة جبل علي للميل أولى البطولات الثلاث في الموسم، فيما نال «البارز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني، وافتتح «انتركونكشن» انتصارات السباق، فيما جاء الختام عبر «شيركس فاروه» ونال «شيلونج» بطولة الشوط الرابع.

«كونكشن» يفتتح الانتصارات

استهل «إنتر كونكشن» انتصارات سباق زعبيل بتصدره الشوط الأول لمسافة 1800 متر برعاية «اسطبلات شادويل» وبمشاركة 7 خيول، مانحاً الفوز الغالي لمالكه ماجد علي المرزوقي بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس رويستون فرنش محققا زمنا قدره 1:51:02 دقيقة بفارق 4 أطوال عن «دباشي» لمحمد خليفة البسطي فيما جاء «أورميندو» في المركز الثالث.

وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثلاً عن شادويل، وعبد الله الأنصاري بتتويج الفائز، حيث تسلم الجائزة علي غانم نيابة عن المالك، كما تم تكريم المدرب بن غدير والفارس فرنش.

«البارز» في الصدارة

أهدى»البارز«فوزاً غالياً لمالكه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بعد تصدره الشوط الثاني الذي أقيم برعاية»جامعة أبوظبي«لمسافة 1600 متر بمشاركة 11 خيلاً مسجلاً زمناً قدره 1:38:72 دقيقة متخطياً أقرب منافسيه بفارق 4 أطوال ونصف الطول تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس جيم كراولي.

وجاء في المركز الثاني»انتولد سيكريت«لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما حل»ستيل لايف«للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي في المركز الثالث.

وتسلم الجائزة من سالم الظاهري ممثل جامعة أبوظبي، سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كما تم تكريم المدرب بن حرمش والفارس كراولي.

«شمال نبراس» بطل الميل

ونجح «شمال نبراس» في تحقيق الفوز الأهم في السباق بنيله لقب بطولة جبل علي للميل لمسافة 1600 متر برعاية «مزارع شادويل» وبمشاركة 6 خيول بعد منافسة قوية، مهدياً الفوز للإمارات للسباقات الترفيهية، مسجلا زمنا قدره 1:37:97 دقيقة بإشراف المدرب دووغ واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس.

وتخطى صاحب المركز الثاني»فُرجت«لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بفارق طولين، فيما جاء»فرير«لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، وقام ميرزا الصايغ وعبد الله الأنصاري بتتويج الفائز بكأس البطولة وتكريم المدرب والفارس.

«شيلونج» بطل الرابع

وظفر»شيلونج«لفريق بايرلي بصدارة الشوط الرابع لمسافة 1200 متر وبرعاية»الجامعة البريطانية بدبي«ومشاركة 10 خيول بإشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس باتريك كوسجراف مسجلا زمنا قدره 1:11:63 دقيقة بفارق 6 أطوال عن»جالسبرغ«لفريق البيت المتوحد، فيما جاء»كول تو وور«لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، وقام البروفيسور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي بتتويج الفائز.

فوز مستحق لـ «هاي أون لايف»

وحقق»هاي أون لايف«فوزه المستحق في شوط السرعة الخامس لمسافة 1000 متر برعاية»مزارع ديرنزتاون«بمشاركة 7 خيول، مهدياً لقب الشوط إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس زافير زياني، مسجلاً زمناً قدره 59:11 ثانية بفارق طولين ونصف الطول عن»فاروق«لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

فيما جاء»شعلان«لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، وقام ميرزا الصايغ وعبد الله الأنصاري والسفير الايرلندي لدى الدولة بول كافانا بتتويج الفائز، وتسلم الجائزة نيابة عن المالك منصور السلمان، كما تم تكريم المدرب بن غدير والفارس زياني.

شوط الختام

واختتم السباق بالشوط السادس برعاية»مضمار نيوبري«لمسافة 1400 متر وبمشاركة 15 خيلاً، ونجح فيه»شيركس فاروه«لمالكه زاور سكريكوف وبإشراف المدرب علي راشد الرايحي وقيادة الفارس تاغ أوشي في الظفر بالشوط محققا زمنا قدره 1:25:77 دقيقة بفارق رأس عن»إمبريزون«لنقابة بورسلي للسباقات فيما جاء»نيو ديسكفري«في المركز الثالث وقام فيليب برانان ممثل مضمار نيوبري بتتويج الفائز.

شهادة تقدير

تسلم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شهادة تقديرية مقدمة من مضمار» نيوبري «لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه مشاركات المدارس البريطانية في سباق» نيوبري «والتي تمثلت بمسابقة» رينبو «لتلوين مجسمات الخيول.

كما قام ممثل مضمار» نيوبري «بتسليم درع تذكارية لمضمار» جبل علي «تقديرا للعلاقة الوثيقة التي تجمع بين المضمارين.

كما كرم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المهندس شريف الحلواني مدير مضمار» جبل علي «تقديرا لجهوده الكبيرة في إنجاح السباقات التي تقام على المضمار الأصفر.

جوائز قيمة

وفي مسابقة جوائز الترشيحات، لم ينجح أي شخص في ترشيح (6 -6) و(5 -6) في السباق السابع لمضمار جبل علي.

وتمكن 11 شخصا من ترشيح (4 –6) ليحصل كل منهم على 500 درهم.

كما نجح 153 شخصا من ترشيح (3 -6)، حيث تم اختيار 25 شخصا، ليحصلوا على 300 درهم. وذهبت جائزة السيارة» شيري –أريزو –3 " إلى السيرلانكية دي م ملاني.

متابعة

عبر بول كافانا سفير أيرلندا لدى الدولة، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مضمار جبل علي، مشيراً إلى أنه لمس تطوراً مذهلاً لرياضة الفروسية وتنظيم السباقات في الإمارات، مرجعاً الفضل في الصورة الزاهية لفروسية الإمارات، لأصحاب السمو الشيوخ من خلال الاهتمام الذي تحظى به هذه الرياضة.

تكريم

قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم أفضل مدرب وفارس في السباق السادس قبل أسبوعين، وهما المدرب سالم بن غدير والفارس زافير زياني، وهي جائزة تقديرية درج مضمار جبل علي على تقديمها في كل سباق خلال الموسم.

ميرزا الصايغ: نسعى لتطوير سباق «نيوبري» إلى المستوى العالمي

أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن سموه حريص على التواجد في المضمار الأصفر، مقدماً الشكر الجزيل لإدارة المضمار على تنظيمهم المميز، واهتمامهم بالجماهير المحبة لسباقات الخيل.

وعن تواجد مضمار «نيوبري» من ضمن رعاة السباق، قال ميرزا الصايغ، إن مشاركة المضمار في الرعاية، دلالة واضحة على أهمية سباقات «نيوبري» وكأس مضمار «نيوبري».

وقال ميرزا الصايغ، إنه منذ بداية العام الحالي، عملت اللجنة المنظمة لسباق «نيوبري» على تنمية السباق، ومن ناحية الأفكار، وسيتم الاجتماع مع ممثل المضمار لبحث هذه الأفكار، لكي نجعل هذا السباق الذي سيقام في شهر يوليو القادم سباقاً عالمياً.دبي ـ البيان الرياضي

فيليب برنان: دعم حمدان بن راشد سبب نجاح «نيوبري»

وجّه فيليب برنان ممثل مضمار نيوبري، الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لدعوتهم للمشاركة والرعاية على المضمار الأصفر.

وكشف برنان أن الشراكة بين مضمار «نيوبري» والإمارات العربية المتحدة، قوية جداً ومبنية على الاحترام، وأن ما يربط بينها الحب العميق للخيول وسباقاتها .

وأكد برنان أن دعم المضمار لسباقات الخيول العربية سيظل قوياً، مؤكداً تطلعه لسباق دبي الدولي في " نيوبري " و الذي سيقام في في يوليو المقبل باعتباره العلامة البارزة في موسم السباقات العربية ، مشيراً إلى أن هذا اليوم ما كان لينجح لولا دعم ومساندة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية. دبي - البيان الرياضي