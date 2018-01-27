الشحي:تعيين الفرنسي باشلار مدرباً لإسطبلات جبل علي

أعلن محمد سعيد الشحي، مدير إسطبلات جبل علي، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي الشهير نيكولاس باشلار كمدرب رسمي للإسطبل ابتداء من الموسم القادم.

وأضاف مدير إسطبلات جبل علي، أن المدرب نيكولاس باشلار، غني عن التعريف، حيث حقق بطولة المدربين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك كان له عدد من الإنجازات مع إسطبلات أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله.

وقال محمد الشحي، إن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع إستراتيجية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لتطوير إسطبلات جبل علي، والتي ترتكز على عدة محاور أهمها النوعية ولا الكمية، واستخدام الأسس العلمية الحديثة في العناية بالخيول وتدريبها.

مرحلة انتقالية

وأضاف مدير إسطبلات جبل علي، وأن الموسم الحالي تعد مرحلة انتقالية للإسطبل الأصفر، عقب استقالة المدرب القدير دروبا سلفارتنام، وأن العمل جار على قدم وساق وبمتابعة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للتجهيز للموسم الجديد، حيث وجه سموه فريق العمل بالتريث خلال هذا الموسم، ووضع خطة عمل متكاملة استعداداً للموسم المقبل.

وأكد محمد الشحي، أن اختيار الفارس الجديد للإسطبل، سيعود للمدرب الجديد الذي سنجتمع معه عند استلامه لمهامه في أبريل المقبل. وتوجه مدير إسطبلات جبل علي، بالشكر للمدرب جوبي سلفارتنام على جهوده هذا الموسم متمنيا له النجاح والتوفيق في مسيرته المستقبلية.

ويمتلك المدرب الجديد باشلار، سجلا حافلا في مختلف المضامير حيث يزخر سجله بأكثر من 260 انتصاراً في مختلف الفئات في عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

إنجازات قوية

وعمل باشلار كمساعد للمدرب العالمي الشهير كريستوفر كليمي لمدة 17 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تتجه بوصلته إلى المملكة العربية السعودية، وتحط به الرحال مدرباً لإسطبلات أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بإشراف مباشر من الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ليقود الإسطبل نحو مرحلة جديدة من الإنجازات.

شارك باشلار شارك في بطولة كأس دبي العالمي كمدرب ومساعد مدرب مع الخيول «رون ذا جريت» و«جيو بونتي» وأشرف على تدريب مهور عالمية أخرى مثل «فوودو دانسر» و«داينفر». ومن أبرز إنجازات باشلارد فوز الفرس «نشمية» بسباق الألف جينيز الإماراتي العام الماضي، والتي تعتبر أول فرس من إنتاج سعودي محلي تفوز بسباق كلاسيكي خارج المضامير السعودية.

ولا يقف سجل باشلار عند هذا الحد، فقد حقق الفوز في أبرز البطولات الرئيسية في المملكة عن طريق خيول الإسطبل الأبيض التي يشرف عليها، فقد سبق له الفوز ببطولة كأس الملك، وكأس المؤسس، وكأس ولي العهد، وأكثر من 35 بطولة أخرى.

وتوشحت سجلات باشلار بالفوز ببطولة المدربين في عدة مناسبات سابقة خلال موسم سباقات المملكة العربية السعودية.