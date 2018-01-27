«برومسينج رن» تتــوّج بلــقب بطولة «كيب فيردي»

خطفت خيول جودلفين الأضواء في السباق الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي والذي أقيم مساء أول من أمس بمضمار ميدان العالمي برعاية الإمارات العالمية للألمنيوم.

ونال «دونت غيف آب» لقب الشوط الأول بإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما حصل «غولدن تاون» على لقب تحضيري 2000 غينيز الإماراتي «القسم الأول» بإشراف شارلي أبلبي.

وظفرت «برومسينج رن» بلقب «كيب فيردي» للفئة الثانية، فيما كان «ماونتن هنتر» لجودلفين مسك الختام بانتزاعه لقب الشوط الأخير. كما نال «كليم ذا روزيس» لسالم بن غدير لقب الشوط الثالث لمسافة الميل، فيما توّج «لوس باربادوس» لفوزي ناس بلقب الشوط الثاني لمسافة 2810 أمتار.

وحصل «إل شابو» لفوزي ناس وماهر لطف الله على لقب الشوط السادس للسباق التحضيري لبطولة 2000 غينيز الإماراتي «القسم الثاني».

«دونت غيف آب» نجم الافتتاح

انتزع المهر «دونت غيف آب» لجودلفين لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر برعاية جائزة «خطوط إنتاج الإمارات العالمية للألمنيوم» والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار، بقيادة الفارس جيرالد موس وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.05.55 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «سالتراين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار،.

وحل ثالثاً «ألاباستر» لجودلفين بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور. تنافس في الشوط 8 خيول. وعقب ختام الشوط، تسلم هيوز أندرسون مدير عام جودلفين في دبي والمملكة المتحدة جائزة الفوز من كمال ياميني المدير العام لـ «سيديم سال».

« باربادوس» بطل الثاني

حقق «لوس باربادوس» لـ إي إي آر سي لقب الشوط الثاني لمسافة 2810 أمتار على أرضية المضمار العشبي برعاية جائزة «الإمارات العالمية للألمنيوم-الطويلة» والبالغ قيمة جوائزه 160 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 2.58.68 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «برنس أوف أران» لمالكه سعيد بالعبيدة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب تشارلي فيلويس.

وجاء في المركز الثالث «ناتيورال سينيري» لجودلفين بقيادة الفارس جيرالد موس وإشراف المدرب سعيد بن سرور. تنافس في الشوط 8 خيول. بعد ختام الشوط، قام شوزو هيرانو مدير مؤسسة «سانكو تاتياما» ورئيس «سانكيو» للمعدات بتتويج أبطال الشوط.

«كليم ذي روزيز» نجم الثالث

ظفر «كليم ذي روزيز» لمالكه سالم بن غدير بلقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «جائزة أسطوانات الإمارات العالمية للألمنيوم» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.37.63 دقيقة بفارق طول وثلاث أرباع الطول عن «سي اسكيمر» لنقابة العلوي للسباقات بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي.

وحل ثالثاً «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

تنافس في الشوط 10 خيول. وبعد ختام الشوط قام يحيى بياحي بتسليم جائزة أسطوانات الإمارات العالمية للألمنيوم إلى سالم بن غدير وفايز التركماني.

«غولد تاون» بطل تحضيري الجينيز

حلق المهر «غولد تاون» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «القسم الأول من السباق التحضيري لبطولة 2000 غينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات العالمية للألمنيوم» البالغ مجموع جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.25.08 دقيقة بفارق أربعة أطوال وربع الطول عن «رولاند روكس» لمالكه جيري ماكجلادري بقيادة الفارس جيرالد موس وإشراف المدرب جون ريان.

وجاء في المركز الثالث «روي اوريبسون» لمالكه محمد خليفة البسطي بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. تنافس في الشوط 11 خيلاً بعد انسحاب «ديارنا» لجودلفين. وقام خالد عيسى بوحميد نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتسليم جورف لوكافارام من مؤسسة جودلفين الجائزة نيابة عن المالك.

«برومسينج» بطلة «كيب فيريدي»

توجت «برومسينج رن» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «كيب فيردي» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي برعاية «الإمارات العالمية للألمنيوم» والبالغ مجموع جوائزه 200 ألف دولار.

وذلك بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.36.56 دقيقة، بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «ريحانة» لمالكه آغا خان بقيادة الفارس بات سمولين وإشراف المدرب مايكل هالفورد، وحلت ثالثة «الجلجله» لسالم بن غدير بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير. تنافس في الشوط 8 خيول.

وعقب ختام الشوط، قام خالد عيسى بوحميد نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتتويج أبطال الشوط.

«إل شابو» بطل السادس

خطف «إل شابو» لمالكه ماهر لطف الله وفوزي ناس لقب الشوط السادس «القسم الثاني من السباق التحضيري لبطولة 2000 غينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر برعاية الإمارات العالمية للألمنيوم والبالغ مجموع جوائزه 100 ألف دولار.

وقاد البطل إلى اللقب الفارس ليوك موريس وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 1.26.09 دقيقة بفارق نصف طول عن «ريسنج كنتري» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، وحل ثالثاً «ون سيسونز» لـ لينا أحمد بنشي بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب سانيش سيمار.

تنافس في الشوط 10 خيول بعد انسحاب «مقرب» لجودلفين و«مقدام» لنقابة بورسلي للسباقات. وبعد ختام الشوط، قام خالد عيسى بوحميد نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتتويج الفائزين.

« ماستر بيس» يقتنص السابع

اقتنص «دتش ماستر بيس» لإسطبل رمضان لقب الشوط السابع برعاية «جائزة الإمارات العالمية للألمنيوم - جبل علي» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي.

والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار، بقيادة الفارس بات سمولين وإشراف المدرب جابر رمضان مسجلاً زمناً قدره 57.84 ثانية بفارق ربع الطول عن «جوردان سبورت» لمالكه فوزي عبدالله ناس بقيادة الفارس جيرالد موس وإشراف المدرب فوزي ناس، وحل ثالثاً «يارد لاين» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب راشد بورسلي. تنافس في الشوط 14 خيلاً بعد انسحاب كل من

: «دبي ون» لجودلفين، «اونلي باكان» لمالكه اورانج كاونتي، «دريم دبي» لمحمد خليفة البسطي و«لاين أوف ريزون» لمزرعة تيلورز إل تي دي. وبعد ختام الشوط، قام هيلمود سويني بتسليم جائزة الإمارات العالمية للألمنيوم (جائزة جبل علي) إلى أبطال الشوط.

هنتر مسك الختام

حقق المهر «ماونتين هنتر» لجودلفين لقب جائزة مسبك الإمارات العالمية للألمنيوم في شوط الختام الثامن لمسافة 2000 متر على المسار العشبي،.

وقاد الفارس كريستوف سوميلون البطل إلى اللقب بإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.02.93 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «بنك سي» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، وحل ثالثاً «إن ذا لوب» لمالكه فين بليتشفيلد بقيادة الفارس ماكسيم جايون.

سعيد بن سرور:«برومسينج رن» إلى بطولة «بلانشين»

عبر المدرب العالمي سعيد بن سرور، عن رضاه التام بالثلاثية «هاتريك» في الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي، عبر «دونت جيف أب» في الشوط الأول، «برومسينج رن» في الشوط الخامس «كيب فيردي»، و«ماونتين هنتر» في الشوط الثامن والأخير، وعن «دونت جيب أب»، أوضح، أن البطل تم منحه استراحة، بعد مشاركته في بريطانيا، حيث كنا نعتقد أنه جواد بإمكانه أن يقدم لنا إنجازاً في دبي.

وأضاف سعيد بن سرور، أن مشاركة البطل على هذه الأرضية كانت اختباراً له للسباقات المقبلة، وبعد الفوز ارتفع تصنيفه، مما سيساعدنا في إدخاله في سباقات أخرى للهدنيكاب، مبيناً أن البطل كان جاهزاً بنسبة 85%، ولكنه كان بحاجة إلى هذا السباق، متوقعاً مستقبلاً قوياً للبطل المتميز.

صعوبة السباق

وعن «برومسينج رن» بطلة «كيب فيريدي»، أكد المدرب العالمي، أن الوجهة المقبلة للبطلة سباق بطولة «بلانشين» في الأمسية السابعة لكأس دبي العالمي، مضيفاً، أن البطلة أثبتت جدارتها على الرغم من صعوبة السباق، وواصل سعيد بن سرور: الأرضية ناسبت البطلة بشكل كبير، كذلك خبرة الفارس باتريك كوسجراف ومعرفته للبطلة بشكل ممتاز ساهم في تحقيق اللقب.

كما بين المدرب العالمي، أن البطلة تبدو مسترخية للغاية في التدريبات، بل ولا تظهر الكثير في التدريبات السريعة إطلاق، وأضاف «وبعد أن أسرجناها في الأمسية، حدثت لها بعض الإثارة، حيث إن المشاركة تمثل أول عودة لها لمضامير السباق»، مؤكداً أن البطلة بإمكانها المنافسة على مسافة أطول، لكن الميل مسافة جيدة. الفرس تتمتع بمستوى رفيع وفازت بسباق ج2 عندما كانت في عمر سنتين في المملكة المتحدة.

تطور كبير

وعن «ماونتين هنتر» بطل الشوط الثامن، قال سعيد بن سرور: إن البطل تطور بشكل كبير، وسيتم البحث له عن سباقات أخرى للمشاركة فيها. وأضاف، البطل يفضل التمركز في المقدمة، وقد أبلغت الفارس أن يتخذ به موقعاً متقدماً في طليعة الخيول خلال السباق.

كما تحدث سعيد بن سرور، عن «ريسنغ كنتري»، وصيف سباق التحضيري لبطولة الـ 2000 غينيز الإماراتي «القسم الثاني» قائلاً: «ريسنغ كنتري» أسعدنا بأدائه وسيكون أفضل حالاً على مسافة الميل.

هيوز:رباعية «جودلفين» مؤشّر قوي على استعدادنا لكأس دبي

عبر هيوز أندرسون، مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة عن سعادته البالغة بتحقيق الإسطبل الأزرق لرباعية قوية حلال الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وأضاف هيوز أندرسون، إن الانتصارات التي تحققت خلال الأمسية، هي مؤشر قوي ومبشر لجهوزية خيول «جودلفين» لخوض غمار منافسات أمسية كأس دبي العالمي في شهر مارس المقبل. وأضاف، إننا مازلنا في بداية الطريق، وهناك عدد من الخيول المميزة للإسطبل والتي سنختبر مدى قوتها خلال منافسات الكرنفال.

أداء مميز

من جانبه، قال شارلي آبلبي إن «أداء «غولد تاون» بطل تحضيري الـ 2000 غنينز الإماراتي «القسم الأول» للتمارين كان جيداً قبل السباق وجلب قدرا كبيراً من الخبرة إلى هذا السباق، وواصل: لعل الأمر الذي كان أكثر إرضاءً لنا هذه الأمسية أن المهر أحسن التعامل مع الأرضية الرملية بصورة جيدة كما استطاع استخدام سرعته التكتيكية.

وأضاف: «وليام قال إن «غولد تاون» منحه شعوراً عظيماً وأنه أحد الخيول القلائل التي بإمكانها زيادة سرعتها على هذه الأرضية، وسيكون مثيراً أن نرى ما ستسفر عنه التجربة التحضيرية الثانية في الحفل ذاته، غير أن حصاننا لا يمكن أن يكون أكثر إثارة للإعجاب مما فعل».

كما أكد، أن المهر أعطى العديد من المؤشرات الصحيحة في هذه الأمسية ونأمل أن يتجه مباشرة لخوض سباق 2000 غينيز الإماراتي في الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي، وأعتقد أن هناك فرصة لمزيد من التحسين في مستوى هذا المهر في الفترة المقبلة خاصة مع الارتقاء إلى مسافة الميل.

خالد بو حميد: نفخر ونعتز برعاية سباقات الخيل

أعرب خالد عيسي بوحميد نائب الرئيس للعلاقات الخارجية لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم عن فخره واعتزازه بمواصلة رعاية السباقات بمضمار ميدان العالمي، مؤكداً لـ«البيان الرياضي» أنهم ظلوا لأكثر من 9 سنوات مرتبطين برعاية السباقات.

وأضاف بأن هذا واجب عليهم الارتباط برياضة الآباء والأجداد والتي حثَّ عليها ديننا الحنيف بممارسة رياضة الفروسية. وطالب بوحميد المؤسسات والشركات الوطنية بضرورة دعم السباقات، وهذا جزء من الدين علينا وفاء للوطن.

وأعرب خالد بوحميد عن سعادة العاملين في الإمارات العالمية للألومنيوم برعاية السباق الذي يأتي ضمن كرنفال كأس دبي العالمي والذي يستأثر باهتمام إعلامي كبير وحضور جماهيري غفير ، مؤكداً تطور مستوى السباقات نظراً لمشاركة نخبة من أبرز الخيول العالمية.دبي - البيان الرياضي

فوزي ناس: «إل شابو» إلى الـ 2000 جينيز الإماراتي

عبر فوزي ناس مدرب وأحد ملاك البطل «إل شابو» عن سعادته البالغة بتحقيق لقب بطولة «تحضيري» الـ 2000 جينيز الإماراتي «القسم الثاني». وقال: توقعنا أن يقدم البطل أداءً جيداً.

و لكننا تخوفنا من جهوزية الحصان، والمسافة التي كانت قصيرة، ولكن البطل في نهاية المطاف قدم أداءً مميزاً، وسيتطور في المستقبل القريب، وأضاف، إن البطل وجهته المقبلة سباق الـ 2000 غينيز الإماراتي في الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي. دبي - البيان الرياضي

سالم بن غدير: «كليم ذي روزيز» في تطوّر مستمر

عبر سالم بن غدير مالك ومدرب «كليم ذي روزيز»، عن رضاه التام بالأداء الذي قدمه البطل في الشوط الثالث من الأمسية.

وقال سالم بن غدير، إن الحصان جديد وقادم من الخارج من فترة قصيرة، ولكنه قدم أداءً طيباً في أولى مشاركته في الدولة، حيث حل في المركز الثاني بديسمبر الماضي على مضمار جبل علي، وبعدها جاء ثالثاً في أولى مشاركاته في «ميدان» بداية الشهر الجاري، مضيفاً، البطل أثبت أنه حصان يتأقلم بشكل سريع، وتطور كثيراً عن مشاركته الأولى، وهذا نعتبره شيئاً إيجابياً. دبي- البيان الرياضي

هندي وبنغالي ينالان الجائزة الكبرى للترشيحات

ابتسم الحظ للهندي راج كومار شارفان وزميله البنغلاديشي شوكت محمد كانو مياه في انتزاع الفوز بجائزة الترشيحات «الجائزة الكبرى»، حيث تمكنا من ترشيح 6 خيول فائزة في 6 أشواط بالسباق ونال كل واحد منهما مبلغ 30 ألف درهم. ونجح 40 شخصاً في ترشيح 5 خيول فائزة وتم اختيار 12 منهم لينال كل شخص مبلغ 500 درهم. وفاز 10 أشخاص بمسابقة سوبر فيكتا لينال كل واحد منهم مبلغ ألف درهم.

ونجح 4 أشخاص في الفوز بمسابقة الترضية للأشواط الثلاثية، حيث حصلوا على 24 نقطة لينال كل واحد منهم مبلغ ألف درهم. ولم ينجح أحد في مسابقة سوبر هاي فاي بالشوط الثامن. كما لم يتمكن أحد من الفوز في مسابقة الأشواط المزدوجة المبكرة أو الأشواط المزدوجة الوسطى «الشوطان الخامس والسادس» أو الأشواط المزدوجة الأخيرة «الشوطان السابع والثامن». دبي- البيان الرياضي