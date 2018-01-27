صراع مثير في سادس سباقات مضمار العين الليلة

ينطلق في الخامسة من مساء اليوم السباق السادس لمضمار نادي العين للفروسية والغولف، الذي يتضمن سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الرابع الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

ويبدأ حفل الليلة بسباق كأس الوثبة لخيول الإسطبلات الخاصة الذي خصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة 1600 متر بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 80 ألف درهم، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وهو خارج ترشيحات الجمهور.

فيما يترقب الجمهور الإثارة والتشويق خلال الشوط السابع الرئيس بالحفل الذي خصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، بمشاركة 10 جياد تتسابق لمسافة 1000 متر تكافؤ، ويبرز في مقدمة المتنافسين على هذا الشوط (إيه إف مخيفة) بقيادة الفارس فريزو، والفرس (أكسترا هوب)، التي يعتلي صهوتها الفارس ريتشارد مولن بإشراف المدرب سيمار، وهناك أيضاً الفرس (جوري)، بقيادة تاغ أوشيه، و(إيه إف ميقات)، بقيادة سيرجيو، و(إيه سايب)، بقيادة سلفستر دي سوزا.

تنافس محتدم

ويشهد الشوط الثاني بالحفل أول سباقات المبتدئة بالأمسية الذي خصص لخيول الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 15 جواداً تتسابق لمسافة 1600 متر، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط منافسة محتدمة بين عدد من الجياد القوية وفي مقدمتها (ملهم) بقيادة الفارس ريتشارد مولن، والمهر (سفين الريف) بقيادة الفارس هارا، وهناك أيضاً (ساند إيزي)، الذي يقوده الفارس كوسجراف، و(فهيدة) بقيادة تاغ أوشيه، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

ولن يكون الشوط الثالث بأقل إثارة وتشويق من سابقه حيث تتنافس كوكبة من الجياد القوية التي تتسابق لمسافة 2000 متر (شروط)، ويبرز في هذا السباق (جيمي) بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس جيرالد افرانش، و(وأماني العودة)، بقيادة بولس، و(ميدان دي بون) الذي يعتلي صهوته الفارس تاغ أوشيه، وهناك أيضاً كل من (إيه اف الباهر) بقيادة فريزو، و(هامريس) بقيادة ريتشارد مولن.

مواجهة الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع وهو الشوط الوحيد المخصص للخيول المهجنة لمسافة 1400 متر تكافؤ، مواجهة قوية بين عدد من الجياد المتنافسة على اللقب، ومنها (لوجستيك)، بإشراف هلال العلوي، وقيادة الفارس كوسجراف، و(كامنشو) بقيادة فارس الإسطبلات تاغ أوشيه، و(محارب)، بإشراف المدرب إسماعيل محمد، وقيادة الفارس دي فريز، و(قناص) الذي يقوده الفارس دان أونيل.

ثاني أشواط المبتدئة

يشهد الشوط الخامس ثاني أشواط المبتدئة بالأمسية بعد الشوط الثاني، وخصص للخيول عمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 جواداً، يبرز منها (جولد تريدس) بإشراف الحمادي، وقيادة الفارس هارا، و(متاب)، بإشراف المدرب هلال العلوي، وقيادة الفارس كوسجراف،.

وهناك أيضاً (عزام) الذي يقوده الفارس تاغ أوشيه، بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، والفرس (إيه زد زنوبيا)، بإشراف هلال العلوي، وقيادة الفارس سعيد المزروعي، وينتظر أن يحفل هذا الشوط بالكثير من الإثارة والتشويق، قياساً على قوة الجياد المتسابقة.

إثارة بالغة

يشهد الشوط السادس بالأمسية صراعاً بالغ الإثارة، وخصص هذا الشوط للخيول عمر أربع سنوات، تتسابق لمسافة 1400 متر تكافؤ ويقود السباق الجواد (مشرف) بقيادة الفارس افرانش، وإشراف المدرب أريك ليمارتنيل.

وهو الجواد الذي يسعى لتحقيق أول فوز له، في مواجهة نخبة من الجياد القوية أبرزها الجواد (ام اتش لزاز)، الذي يعتلي صهوته الفارس دويل بإشراف ديني، و(ايه اف غدير) بقيادة الفارس بنيريو، و(كبير الريف)، بإشراف الحمادي، وقيادة الفارس هارا، و(مراحب) بقيادة الفارس تاغ أوشيه الذي يتطلع لمتابعة تفوقه والمحافظة على صدارة الفرسان.