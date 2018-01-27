«زايد بن منصور للقدرة» يجذب الفرسان بالوثبة اليوم

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة عند السادسة والنصف صباح اليوم، سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات، الذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

ومنحت الجهة المنظمة السباق اهتماما كبيرا ورصدت 4 سيارات دفع رباعي جوائز لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، ومضاعفة الترتيبات بتحديد المحاور ورسمها بالألوان حتى يخرج السباق بصورة جيدة.

مراحل السباق

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وذلك بترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، أما المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم فتم ترسيمها باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة،.

والمرحلة الثالثة تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 25 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم التي تحدد الترتيب النهائي والفائزين الستة بجوائز السباق.

ويوم أمس تمت إجراءات الفحص البيطري من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء، والتأكد من توفر الشروط المطلوبة والمواصفات الموضوعة، بعد تحديد أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة الواحدة والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كيلوغراماً.

أيضا وضعت اللجنة المنظمة عددا من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري.

والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول والمشاركة وتنظيم السباق بشكل جيد.

جاهزية تامة

بدوره قال عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية أن الترتيبات اكتملت للسباق بعد بذل مجهودات مقدرة حتى يحقق النجاح المطلوب، خاصة أن قرية الوثبة أصبحت جاذبة للعديد من الملاك الذين يحرصون على المشاركة المستمرة والتنافس القوي، وأكد النعيمي أنهم حريصون على أن يكون السباق بتنظيم عال وجيد.

وأن يواكب تطور الدولة العالمي في الفروسية، وقدم عدنان سلطان النعيمي شكره لوسائل الإعلام المختلفة في نقل ومتابعة السباقات، ذاكراً أن الإعلام شريك في كل النجاحات ويلعب دوراً مهماً في تطوير الفروسية وجذب عشاق الخيول.