«ديزرت 1» يستقبل «أبوظبي» في افتتاح كأس الرابطة الوطنية للبولو

يستضيف منتجع دبي ديزرت بالم منافسات بطولة كأس الرابطة الوطنية للبولو بالإمارات ذات هاند كاب 15 جول، التي تنطلق منافساتها اليوم.

وتستمر حتى 9 فبراير المقبل وبمشاركة 6 فرق بالبطولة هي غنتوت للبولو 1 بقيادة علي المري وغنتوت للبولو 2 بقيادة ناصر الشامسي وايه اي اس للبولو بقيادة سام يانستون وديزرت بالم 1 بقيادة راشد البوردي وديزرت بالم 2 بقيادة طارق البواردي وفريق أبوظبي للبولو بقيادة فارس اليبهوني.

وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم لقاءات البطولة بلقاء فريق أبوظبي للبولو بقيادة فارس اليبهوني أمام فريق ديزرت بالم 1 بقيادة راشد البوردي.

جاء ذلك الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة مساء أول من أمس بمنتجع ديزرت بالم بحضور ناصر الشامسي وطارق البواردي وماتيوس مادشتو مدير نادي البولو بديزرت بالم ومامرو دسنتيس، وشهده رؤساء الفرق المشاركة بالبطولة وعدد من اللاعبين المحترفين ومحبي اللعبة ورجال الإعلام.

وأوضح ماتيوس أنه تم توزيع الفرق الستة المشاركة على مجموعتين وستلعب المباريات من دور واحد وسيخوض كل فريق ثلاث مباريات على أن يتأهل للمباراة النهائية للبطولة متصدرو المجموعتين وسيدير المباريات حكام معتمدون من جمعية الإمارات للبولو وعددهم أربعة حكام.

وأضاف إن البطولة ستقام على كأس الرابطة وهي تعد أول بطولة تقام على الكأس وستكون سنوية وتعتمد في أجندة جمعية الإمارات للبولو بالإمارات، كما رصدت اللجنة المنظمة جوائز عينية للفريقين الأول والثاني إضافة إلى كأس البطولة.