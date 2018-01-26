8 خيول تتنافس على بطولة الميل

يستقبل مضمار جبل علي للفروسية، اليوم، سابع سباقات الموسم «سباق زعبيل»، الذي يشتمل على 6 أشواط ابتداء من الساعة الثانية والنصف ظهراً، يتضمن بطولة جبل علي للميل في الشوط الرئيس الثالث، وهي أولى البطولات الكبرى الثلاث التي تقام سنوياً في المضمار العائلي، وسوف تقام بطولتا «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة» هذه المرة في يوم واحد، في شهر مارس المقبل مع نهايات الموسم.

ويقام سباق زعبيل اليوم تحت رعاية «شادويل»، جامعة أبوظبي، شادويل فارم، الجامعة البريطانية، ديرنزتاون، مضمار «نيوبري»، بمشاركة 65 خيلاً، تتنافس في الأشواط الستة، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز السباق مليون درهم.

جبل علي للميل

ويشهد الشوط الرئيس على لقب بطولة جبل علي للميل لمسافة 1600 متر «جروب 3»، مشاركة 8 خيول، من بينها 3 تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب سالم بن غدير، في مقدمها بطل التحضيري «فرانكي فور فنيجرس»، الذي يقوده الفارس رويستون فرنش، و«لونج ريفر» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، و«مناهير» بقيادة الفارس زافير زياني.

وبالنسبة لبقية الخيول الأخرى المشاركة في الشوط، هناك «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب علي راشد الرايحي وقيادة الفارس جيم كراولي، و«فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف جوبي سلفاراتنام وقيادة الفارس كولم آودنهو، و«فارير» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

فيما يدفع المدرب دووغ واتسون بـ «شمال نبراس»، بقيادة باتريك دوبس، وحقق الفوز نهاية الموسم الماضي، كما استهل الفوز هذا الموسم بمضمار أبوظبي، و«بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي، وهو ثاني الخيول التي يشرف عليها علي راشد الرايحي في هذا الشوط، ويقوده الفارس بقيادة تاغ أوشي.

الشوط الأول

ويبدأ السباق بالشوط الأول لمسافة 1800 متر تكافؤ، بمشاركة 7 خيول فقط، من أبرزها «دباشي» تحت إشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، و«اورميندو» الذي يشرف عليه أحمد بن حرمش، ويقوده سلفستر دي سوزا، وكانا وصيفاً وثالثاً قبل أكثر من 3 أسابيع، خلف «جالس» الغائب عن هذا السباق.

ويتوقع أن ينافس بقوة على اللقب «بريبيرد» تحت إشراف علي الرايحي وقيادة تاغ أوشي، الذي كان ثالثاً في جبل علي قبل أسبوعين، كما يدفع الرايحي أيضاً بـ «إجمالي» بقيادة جيم كراولي.

ويدفع المدرب سالم بن غدير، باثنين من الخيول في هذا الشوط، هما «أرمي بوليتن» بقيادة زافير زياني، و«انتركونكشن» بقيادة رويستون فرنش، وهناك «بيلجريمز تريشر» تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن.

الشوط الثاني

ويشهد الشوط الثاني، مشاركة 13 خيلاً لمسافة 1600 متر، ويعود فيه «مورايفيلد» تحت إشراف المدرب راشد بورسلي وقيادة ليام تارنتال، للمنافسة بجبل علي، بعد أن حقق فوزاً مهماً الأسبوع الماضي بميدان، ويدفع المدرب بورسلي بخيلين آخرين، هما «سنوبوردر» بقيادة جولشان جوراون، و«كول ساين» بقيادة كونور بيسلي.

كما ينافس كل من «انتولد سيكريت» تحت إشراف سالم بن غدير وقيادة رويستون فرينش، الفائز بذات المسافة في جبل علي، قبل أن يتأخر في مشاركته الأخيرة بميدان، و«نجم سهيل» الذي يشرف عليه علي الرايحي ويقوده سعيد المزروعي، وهو وصيف «انتولد سيكرت» في جبل علي قبل أسبوعين.

كما ينافس أيضاً بقوة، صاحب المركز الثالث في ذلك السباق «رعود» تحت إشراف ساتيش سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، وهناك أيضاً «ستيل لايف» تحت إشراف علي الرايحي، والفائز في آخر مشاركة بالشارقة، ويقوده تاغ أوشي، و«شيبا» بإشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، و«البارز» الذي يشرف عليه أحمد بن حرمش ويقوده جيم كراولي.

الشوط الرابع

11 خيلاً تتنافس في الشوط الرابع، ومسافته 1200 متر تكافؤ، في مقدمها «شيلونج» تحت إشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس كوسجراف، وكان «شيلونج» حقق فوزين هذا الموسم في مضمار جبل علي، وعلى ذات المسافة، قبل أن يخسر بفارق ضئيل بعد تأخره أمام «فاروق»، الغائب عن هذا الشوط.

كما يبحث «لوريس» تحت إشراف المدربة ماريا ريتشي وقيادة الفارس فرناندو جارا، عن تكرار فوزه الذي حققه قبل أسبوعين في جبل علي، ومن الخيول القوية والمؤهلة للفوز «جالسبرغ» تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، و«كول تو وور» بإشراف جوبي سلفاراتنام وقيادة كولم آودنهو.

ويدفع مايك دي كوك لأول مرة، بالجواد «جيرنسي» بقيادة دين أونيل، ويدفع علي الرايحي، بالجواد صاحب التصنيف الأعلى وحامل الوزن الأثقل «متحدث»، الذي يقوده تاغ أوشي.

الشوط الخامس

يضم الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، نخبة مميزة، قوامها 9 من الخيول القوية، أبرزها «فاروق» تحت إشراف إروين شاربي وقيادة جيم كراولي، صاحب الأداء القوي، الذي حقق فوزين في أول مشاركتين له بالدولة، لكن ربما تواجهه بعض الصعوبات في هذا السباق، حيث يدفع المدرب جوبي سلفاراتنام باثنين من خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، هما «يونايتد كلر» بقيادة كولم آودنهو، و«شعلان» بقيادة سلفستر دي سوزا.

وترتفع حدة التنافس بوجود كل من «بوشارت» تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، و«نوار» بإشراف علي الرايحي وقيادة دين أونيل، ويعود لأول مرة هذا الموسم «هاي أون لايف» تحت إشراف سالم بن غدير وقيادة رويستون فرنش، وهو فائز في جبل علي الموسم الماضي.

شوط الختام

ويختتم سباق زعبيل بالشوط السادس، الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، يبرز منها «شيركس فاروه» تحت إشراف علي الرايحي وقيادة تاغ أوشي، و«آركاريوس» تحت إشراف محمد إبراهيم وقيادة دي سوزا، و«كراوديد» بإشراف إروين شاربي وقيادة الفارس أنطونيو فريزو.

ترتيبات خاصة وجوائز متنوعة للجمهور

أعدت إدارة مضمار جبل علي تسهيلات كبيرة وجوائز تشجيعية كثيرة ومتنوعة للجمهور عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار، حيث أكد المهندس شريف الحلواني مدير المضمار أن اللجنة المنظمة تولي أهمية خاصة لجميع السباقات التي تقام في المضمار الأصفر المتفرد بطبيعته الساحرة، وشخصيته المميزة في إقامة السباقات خلال العطلة الأسبوعية.

وحرصاً من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على إتاحة الفرصة للجماهير من مواطنين ومقيمين وأفراد عائلاتهم لحضور تلك السباقات والاستمتاع بأحداثها المثيرة، وقضاء أوقات سعيدة في جانب آخر من المدينة الناهضة التي امتد بها العمران حتى أصبح المضمار العائلي جزءاً لا يتجزأ من ربوعها وضواحيها العامرة بالحركة والنشاط، وضعت اللجنة كافة التسهيلات للجمهور.

وقال الحلواني، إن سباقات الخيل كرياضة شعبية وجماهيرية ذات أبعاد حضارية وتراثية، تجد كل الدعم والمتابعة من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين على أعلى المستويات ما يحتم علينا كإدارات للمضامير أن نوليها ما تستحق من اهتمام ورعاية.

وبناء عليه فإن مضمار جبل علي وبالتعاون مع جميع الرعاة والمساهمين وشركاء النجاح أكملوا كافة الترتيبات لإخراج سباق جميرا خامس سباقات الموسم، بالشكل المميز المعروف عنه مضمار جبل علي وأعلن الحلواني، بأن المضمار سيوفر مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق والتسهيلات الرائعة فضلا عن الهدايا والجوائز القيمة والسحوبات المتنوعة.

هدايا وسحوبات

وتم رصد عدد من الهدايا والجوائز للجماهير على أن يتم السحب عليها بدءاً من الساعة 12 ظهراً، بواسطة كوبونات مجانية توزع عند بوابات الدخول التي ستفتح ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، هذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة لسباقات الخيل وعدد 130 جائزة، كما سيتم إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو -3» بعد نهاية الشوط السادس بالإضافة للسحب على 10 جوائز قيمة كل منها 400 درهم والسحب على تذاكر سفر.

60000

أعلنت اللجنة المنظمة أن إجمالي الجوائز المالية للترشيحات هي 60 ألف درهم، حيث سيتم توزيعها كالتالي:

الشوط الأول (3000 درهم)

الشوط الثاني (3000 درهم)

الشوط الثالث «الرئيسي» (5000 درهم)

الشوط الرابع (3000 درهم)

الشوط الخامس (3000 درهم)

الشوط السادس (3000 درهم)

الجائزة الكبرى (40 ألف درهم)

كما يتم توزيع 3000 درهم لترشيحات الأشواط على النحو التالي:

الفائز الأول 500 درهم

الفائز الثاني والثالث 400 درهم

الفائز الرابع 300 درهم

عدد 9 فائزين 200 درهم

1000000

يصل مجموع الجوائز النقدية للأشواط الستة، مليون درهم، وأعلاها جائزة الشوط الرئيس على بطولة جبل علي للميل 575 ألف درهم، برعاية «شادويل فارم».

وتأتي بعدها جائزة الشوط الخامس 110 آلاف درهم، برعاية «ديرنزتاون»، ثم جائزة الشوط الأول 90 ألف درهم، برعاية «شادويل»، ثم الشوط الرابع 85 ألف درهم، برعاية «الجامعة البريطانية في دبي»، ثم الشوط الثاني 75 ألف درهم، برعاية «جامعة أبوظبي»، ثم الشوط السادس 65 ألف درهم، برعاية «مضمار نيوبري».

ترشيحات البيان

الشوط الأول: اورميندو

الشوط الثاني: ستيل لايف

الشوط الثالث: فرانكي فور فينجرس

الشوط الرابع: جالسبرغ

الشوط الخامس: هاي أون لايف

الشوط السادس: كراوديد

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول: دباشي

الشوط الثاني: بيكتوجراف

الشوط الثالث: لونج ريفر

الشوط الرابع: شيلونج

الشوط الخامس: فاروق

الشوط السادس: آركاريوس

ترشيحات الملاك

الشوط الأول: بيلجريمز تريشر

الشوط الثاني: رعود

الشوط الثالث: فرجت

الشوط الرابع: سالفادوري

الشوط الخامس: يونايتد كلر

الشوط السادس: هيدن جورني