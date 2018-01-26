6 فرق في انطلاقة كأس دبي الذهبية للبولو

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو "سانت ريجيس" في الثانية ظهر اليوم، انطلاقة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2018.

حيث تنطلق منافسات بطولة كأس ماكلارين الفضي للبولو والتي تشهد مشاركة ستة فرق تحمل هانديكاب يصل إلى 18 جول هي: الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وزيدان بقيادة عمرو زيدان، وبن دري بقيادة راشد بن دري، وحبتور بقيادة محمد الحبتور، ومهرا بقيادة راشد الحبتور، وذئاب الحبتور بقيادة حبتور الحبتور.

وتشتمل سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو على خمس بطولات: كأس مكلارين من 26 يناير حتى 9 فبراير المقبل، وكأس بولو ماسترز من 10 إلى 15 فبراير المقبل، وكأس جوليوس باير الذهبية من 16 فبراير إلى 9 مارس المقبلين، وكأس تحدّي دبي من 14 إلى 23 مارس المقبل، وكأس دبي من 6 إلى 13 أبريل المقبل.

افتتاح

تشهد الانطلاقة اليوم، نهائياً مبكراً، حيث تجمع مباراة الافتتاح بين الحبتور والذئاب على الملعب رقم 1، زالثانية تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات في مواجهة فريق زيدان على الملعب رقم 3. من جانبه، أعرب محمد الحبتور، عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات في النسخ الماضية، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على رعايته الكريمة مما أسهم في تحقيق هذه النجاحات.