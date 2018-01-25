241 ألف درهم جوائز مسابقات الترشيحات

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان جوائز مالية بقيمة 241 ألفاً و275 درهماً للفائزين في مسابقات الترشيحات تفاصيلها كالتالي:

الفائز في ترشيح ستة خيول فائزة ينال 60 ألفاً و275 درهماً. الفائز في ترشيح 5 خيول فائزة ينال 5 آلاف درهم. والفائز في ترشيح 4 خيول فائزة ينال 4 آلاف درهم. وبالنسبة للفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة، فينال مبلغ 20 ألف درهم، والفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى، ينال مبلغ 10 آلاف درهم.

أما الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة، فينال 10 آلاف درهم. وتبلغ قيمة جائزة مسابقة الأشواط الثلاثية، 72 ألف درهم. أما مسابقة الترضية للأشواط الثلاثية فقيمة جائزتها 4 آلاف درهم. وتبلغ قيمة جائزة مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس 10 آلاف درهم.

وتبلغ قيمة جائزة السوبر هاي فايف للشوط الأخير، مبلغ 45 ألف درهم. وتشتمل أمسية سباق اليوم على ثمانية أشواط وتبدأ مسابقة الترشيحات من الشوط الثالث وحتى الخامس. الاشتراك في مسابقة الأشواط الستة الجائزة الكبرى، مجاني وتوزيع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول.

على المشارك اختيار الخيول التي يتوقع فوزها بالمركز الأول في كل شوط مع فرصة الفوز بجوائز نقدية كل أمسية السباق. يجب تعبئة الاستمارات وإيداعها في الصناديق المخصصة قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الثامن.