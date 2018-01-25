«بروميسينغ» لجودلفين تواجه التحدي في كيب فيردي

تتجه الأنظار عصر اليوم نحو مضمار ميدان العالمي، حيث ينطلق السباق الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي، وذلك بمشاركة 87 خيلاً تتنافس في 8 أشواط مثيرة، مجموع جوائزها 995 ألف دولار، وأبرز الأشواط شوط «كيب فيردي» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر بمشاركة 8 مهرات أبرزها «بروميسينغ رن» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وأبرز المنافسات في الشوط «الجلجلة» لسالم راشد بن غدير بقيادة مايكل بارزلونا وإشراف سالم بن غدير، «سمايلينغ بلو آيز» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك، «ريحانة» لآغا خان بقيادة بات سمولين وإشراف مايكل هالفورد، «أوبال تيارا» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف ميك شانون، و«أبسوليوت بلاست» المملوكة لإيل تري ستد بقيادة لوك موريس وإشراف آرشي واتسون. إلى جانب «سينغ يور سونغ» لسعيد جابر بقيادة جيم كرولي وإشراف ديفيد سيمكوك .

شوط الافتتاح

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «إيجا بوتلاينس تروفي» لمسافة 2000 متر وجائزته 125 إلف دولار في السادسة والنصف مساء بمشاركة 8 خيول يتصدرها «آكتيف سبيريت» لإيريك، بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون.

وأقوى المرشحين للقب «ألاباستر» لجودلفين بقيادة أويسين مورفي وإشراف سعيد بن سرور، و«دونت غيف أب» لجودلفين بقيادة جيرالد موس وإشراف سعيد بن سرور.

ومن أبرز المنافسين «بلاي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «ستورم بيلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «سالتارين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

«جائزة الطويلة»

يشهد الشوط الثاني لمسافة 2810 أمتار «جائزة الطويلة»، مشاركة 8 خيول قوية يتصدرها «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف أروين شاربي.

ومن أبرز المرشحين للقب «ريد غاليليو» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «ناتشرال سينيري» لجودلفين بقيادة جيرالد موس وإشراف سعيد بن سرور، «برينس أوف عران» لسعيد بالعبيدة بقيادة جيمس دويل وإشراف سي فيللوز، «إمبولي» لفالنتين بوختياروف بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، وينافس على اللقب «ربمراندت فان ريجن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير.

١يتوقع أن يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «إيجا بيليتس تروفي»، صراعاً شرساً بين 11 خيلاً مستواها متقارب، يتصدرها المرشح الأول «غالفانايز» لعبدالمحسن العبدالكريم بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وينافس على اللقب «نذر» و«مناصر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«كليم ذا روزيس» لسالم راشد بن غدير بقيادة مايكل بارزالونا، «محترم» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، بقيادة فيرناندو جارا وإشراف ماريا ريتشي، «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف ساتيش سيمار.

«غولد تاون»

يعتبر «غولد تاون» لجودلفين من أبرز المرشحين لسباق تحضيري 2000 غينيز الإماراتي لمسافة 1400 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته 100 ألف دولار برعاية الإمارات العالمية للألمنيوم.

ويتنافس للفوز باللقب 12 خيلاً قوياً يتقدمها «روي أوربيسون» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة تاغ أوشي وإشراف علي الرايحي.

ومن أبرز المرشحين للقب «غولد تاون» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، ، ويتنافس أيضاً «دوبليت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، و«قاد» و«نيو آرش» لنقابة بورسلي للسباقات .

«التحضيري الثاني»

يعتبر الشوط السادس بمثابة القسم الثاني لسباق تحضيري 2000 غينيز الإماراتي لمسافة 1400 متر برعاية الإمارات العالمية للألمونيوم، والذي تبلغ جائزته 100 ألف دولار، ومن أبرز المنافسين «تانجلر» بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون، «مقرَّب» لجودلفين بقيادة جيم كرولي وإشراف سعيد بن سرور، «ريسينغ كونتري» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «ديريليس أرتوجرول» لسلطان علي بقيادة أدري دي فريز وإشراف إسماعيل محمد.

١ينتظر أن يشهد الشوط السابع لمسافة 1000 متر برعاية جائزة الإمارات العالمية للألمنيوم، جبل علي، صراعاً ساخناً بين 14 خيلاً يتصدرها «بولي بص» بقيادة سين ليفي وإشراف ديفيد سيمكوك، ومن أبرز المنافسين «شاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي، «اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة تاغ أوشي، إلى جانب «طنين» و«ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وفرناندو جارا.