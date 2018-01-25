تم تصنيف جواد جودلفين المتميز «هاري انجل» أفضل خيول السرعة في العالم وبشكل رسمي.

حصل الجواد الفائز في عدد من سباقات الفئة الأولى على تصنيف قدره 125 في تصنيفات أفضل خيول السباق في العالم برعاية لونجين التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، وهو تصنيف يجعله يغرد وحيداً خارج سرب المنافسين من خيول السرعة على نطاق العالم.

«هاري انجل» الفائز في سباق جولاي كب (ج1) في نيوماركت، وسباق هايدوك سبرينت كب وصفه مدربه كلايف كوكس بأنه «خاص للغاية.»

متحدثا من دبي، قال كوكس: أنا فخور للغاية به، وحصول جواد في عمر ثلاث سنوات على اللقب الرفيع (أفضل خيول السرعة في العالم) يعد أمرا استثنائيا، واعتقد انه قادر على تقديم الأفضل في العام 2018. وقضى الشتاء في حالة طيبة للغاية، وسأناقش خططه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي " رعاه الله " ، ولكن من الطبيعي أن استهدف به سباق دايموند جوبيلي ستيكس (ج1) في مهرجان رويال آسكوت، ومن بعده سباق جولاي كب (ج1) مرة أخرى.

«ومع أخذ هذه الاعتبارات، يمكنه أن يبدأ حملته بسباق ديوك أوف يورك ستيكس (ج2) في يورك في مايو.» اشترى جودلفين «هاري انجل» وتركه يواصل التدريب مع كوكس في إسطبله الكائن في لامبورن.

وأضاف المدرب: أشعر بغاية الامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي " رعاه الله " لشرائه «هاري انجل»، ولقناعة وثقة سموه المتمثلة في ترك الحصان معي.