بطرس: علاقة طيران الإمارات و«جودلفين» تاريخية

أكد بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، أن الشراكة مع فريق جودلفين تاريخية وطويلة، حيث كانت البداية منذ 15 سنة، عندما كان معدل سباقات الفريق الأزرق سنوياً، 60 سباقاً، والمنقولة مباشرة عبر شاشات التلفاز.

وأضاف قائلا " أن 30% من هذه السباقات كان محظوراً عليهم لبس قمصان تحمل شعار «طيران الإمارات»، يومها قومنا من خلال علاقاتنا إن كان في الرعايات الكبيرة مع كبار منظمي سباقات الخيول، و«جودلفين» الذين يمتلكون القوة والتي تتمثل بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للفريق الأزرق ومشاركات سموه العالمية في مجال الفروسية، مما أثمر في نهاية المطاف السماح بظهور شعار «طيران الإمارات» على القمصان في كل السباقات " .

وقال بطرس بطرس، إنه خلال 15 سنة الماضية، تطور فريق «جودلفين»، وبات يشارك في 200 سباق سنوياً حول العالم، وهذه الشراكة التي تربطنا بالفريق الأزرق، ساعدت في زيادة اسم «طيران الإمارات»، وباتت تحتل المركز الأول في مجتمع سباقات الخيول حول العالم، كعلامة تجارية عالمية.

وأضاف " أن أهمية هذه الشراكة، التناغم الذي حدث بين الطرفين، يجمعهما الذهاب إلى خارج حدود الدولة ، ونجاح هاتين العلامتين على مستوى العالم، «جودلفين» كأكبر فريق في العالم، و«طيران الإمارات» كأكبر ناقلة جوية في العالم " .

وأكد بطرس، أن «طيران الإمارات» رعت وغطت كل المجالات الرياضية حول العالم، حيث ركزنا في رعاياتنا على كرة القدم، التنس، سباقات الخيول، الغولف، الركبي، الكريكيت، وفورمولا 1.