«جودلفين» يعلن عن مشاركاته العالمية المقبلة

نظم فريق «جودلفين» مؤتمراً صحافياً عالمياً، كشف من خلاله عن مشاركات الفريق الأزرق، في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، وأمسية كأس دبي العالمي، إضافة إلى مشاركاته في الموسم الأوروبي.

وشهد المؤتمر الصحافي، بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، وهيوز أندرسون مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة، والمدربان سعيد بن سرور، وشارلي آبلبي، وفرسان الفريق، إضافة إلى الدفعة الثانية من برنامج «مسار جودلفين».

إنجازات

وأكد هيوز أندرسون مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة، أن دعم مؤسس الفريق فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للإسطبل منذ إنشائه قبل ربع قرن ، هو سر نجاحنا على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة، أنه خلال الـ25 عاماً، تمكن الفريق من الفوز بعدد كبير من السباقات العالمية، وكانت البداية مع «لم ترى» الذي فاز بالديربي الإنجليزي العام 1995.

وقال هيوز أندرسون، إن الفريق يتطلع للمشاركة في الديربي الإنجليزي هذا الموسم، ولكن مازلنا في شهر يناير والتركيز منصب حالياً على كرنفال كأس دبي العالمي، وأمسية كأس دبي العالمي، مشيداً بالنتائج المميزة التي تحققت في سباقات الكرنفال الموسم الحالي، وآملاً أن يحقق الفريق الإنجازات القوية خلال أمسية كأس دبي العالمي في مارس المقبل.

مثال

وأشاد مدير عام «جودلفين» في دبي والمملكة المتحدة، بالمدرب العالمي سعيد بن سرور، واصفاً إياه بالعبقري، حيث حقق لقب كأس دبي العالمي 7 مرات، مضيفاً أن سجل سعيد بن سرور كمدرب عالمي مميز جداً محلياً وعالمياً، وأصبح مثالاً يحتذى به في سباقات الخيول.

وعن شراكة الفريق مع «طيران الإمارات»، قال هيوز أندرسون إن «طيران الإمارات» هي الشريك الأمثل لفريق «جودلفين»، وهذه العلاقة التاريخية ممتدة منذ أكثر من 15 سنة، والشركة رعت أكبر الفعاليات والفرق حول العالم، وعندما نضع شعار الشركة على قميص الفريق فإننا نتميز أكثر في السباقات.

هدف

من جانبه، أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن التركيز الحالي لفريق «جودلفين» منصب على سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، وهو يعد هدفاً رئيسياً للإسطبل الأزرق، أن نشارك بقوة، عبر اختيار أفضل الخيول التي ستنافس بقوة في أمسية كأس دبي العالمي بمارس المقبل.

وأضاف سعيد بن سرور، أن هناك خيولاً يتم تجهيزها للمشاركة في الموسم الأوروبي وفي عدد من دول العالم.

وقال سعيد بن سرور: خلال العام الحالي، لدينا خيول شاركت وقدمت نتائج جيدة، وبعضها في حاجة إلى سباقات أخرى، لتحقيق هدفنا الرئيسي في المشاركة في الأشواط الرئيسية داخل الدولة أو خارجها، ولكن البداية في الدولة خلال كرنفال كأس دبي العالمي، والسبب يعود إلى مشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية في الكرنفال.

وأضاف بن سرور، أن الكرنفال يمر بعدة مراحل، سنوياً، ولكن ما ميزه هذا العام، هي صعوبة السباقات، لكونه يجمع نخبة خيول العالم، وهذا الذي يجعل للسباقات طعماً مختلفاً عن السباقات الأخرى.

اختيار

وتحدث بن سرور عن مشاركات الخيول التي يدربها في الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم، قائلاً: «الحصان «ريسنغ كنتري» سيشارك في تحضيري الـ2000 غينيز، وهو لم يقدم نتائج قوية على المضامير البريطانية، لذا قررنا تجربته على الأرضية الرملية، لكي يعطينا صورة أوضح للمستقبل، وهناك مشاركة لـ«ريد غاليليو» و«ناتشرال سينسيري» في الشوط الثاني للأمسية.

والهدف من ذلك اختبار جاهزيتهما لسباق كأس دبي الذهبي خلال أمسية كأس دبي العالمي، وستشارك «برومسينغ رن» في سباق «كيب فيردي» الذي يعد سباقاً صعباً، حيث لم تقدم المستوى المطلوب خلال التدريبات، ولكن خلال السباقات تظهر بمستوى متميز».

وأضاف: «كذلك لدينا «ألاباستر» و«دونت جيف أب» سيشاركان في الشوط الأول، حيث سنقوم بإشراك «ألاباستر» على مسافة أطول، أما «ماونتين هنتر» الذي سيشارك في الشوط الثامن، فقد خيب الآمال في السباقات الماضية، ولكنه حصان جيد وفاز بعدد من السباقات في بريطانيا، وهناك عدد من الخيول الرئيسية التي ستشارك في الأسابيع المقبلة، بهدف تجريبها واختيار أفضلها».

خطط

قال سعيد بن سرور، إننا نركز على الخيول التي تمثل الإسطبل في سباقات الفئة الأولى والرئيسية، من أمثال «ثندر سنو» الذي سيشارك في الجولة الثانية من كأس آل مكتوم للتحدي، بينما ستكون الوجهة النهائية لـ«بن بطل» سباق «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي.