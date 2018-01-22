سالم بن غدير: أداء «أصلان» مميز بأول مشاركة في «ميدان» بالموسم الجديد

عبر المدرب سالم بن غدير عن رضاه التام بالنتائج التي تحققت خلال السباق الثامن لمضمار «ميدان»، عبر «أصلان» و«ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«بايريتس كوف» المملوك له.

وعن «أصلان» بطل الشوط السادس، قال سالم بن غدير، إن البطل قدم أداء مميزاً في أول مشاركة له في «ميدان» في الموسم الجديد. وأضاف سالم بن غدير، أن «أصلان» عندما قدم للمرة الأولى من أميركا، شارك على نفس المسافة والأرضية، وعندما يجد مسافة فوق الـ 2000 متر، يكون حصانا قويا.

كما أشاد سالم بن غدير بأداء الوصيف «بوا دو بولون» الذي يشرف على تدريبه، واصفا إياه بالبطل غير المتوج، والسبب انطلاقه من المركز الرابع، ولكن تراجع للمركز الأخير بسبب تناثر الرمال في وجهه، بعدها تقدم إلى الأمام بقوة ليحتل المركز الثاني.

وعن «ميلشوت» بطل الشوط السابع، أكد سالم بن غدير أن البطل يشارك للمرة الثانية في «ميدان»، حيث سبق له المشاركة في بداية الشهر الحالي على المضمار الرملي ولكنه حل عاشرا، ولكنه أثبت قوته وجدارته على المضمار العشبي، حيث تطور مستواه مقارنة بمشاركته السابقة. وعن «بايريتس كوف» بطل الشوط الثاني، أكد سالم بن غدير بأن هذا أول فوز للحصان بالشعار الجديد.

وأضاف سالم بن غدير، أنه منذ أول ظهور للبطل في السباق الذي حل فيه في المركز الثاني بمضمار «ميدان» في شهر نوفمبر الماضي، أثبت أنه حصان ممتاز، ولكن السباقات التي أعقبت هذا السباق، لم أمتلك التفسير الكافي لسبب تراجعه المفاجئ في تلك السباقات، على الرغم من أنه ظهر بصورة مميزة خلال تدريباته في الإسطبل.و قال سالم بن غدير، إن هناك أشياء بسيطة ودقيقة قد تؤثر على الحصان، وأخبرني الفارس مايكل بارزالونا عقب الفوز بالسباق بأن السبب الوحيد الذي جعل البطل ينتصر في الشوط هو إحساسه بالهدوء قبل بداية الشوط.