ثنائية لمربط عجمان في بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل

حققت خيول مربط عجمان ثنائية خلال فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية في يومها الثالث، أول من أمس، المقامة بنادي أبوظبي للفروسية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 755 خيلاً من مختلف المرابط والإسطبلات بالدولة، والتي شهدت منافسات قوية أفرزت العديد من الخيول الجديدة التي تنافس في هذا المضمار، وشهدت الفعاليات 11 شوطاً على فئات مختلفة، حققت خلالها الفرس «آر اف آي أميرة المكتوب» لعلي غانم هميلة المزروعي أعلى معدل بلغ 93.33 نقطة.

وتشتمل البطولة التي تختتم غداً الثلاثاء على 46 فئة، ووفقاً للنظام الذي تتبعته الجمعية سيتم توزيع 460 جائزة مالية على أفضل 10 خيول لكل فئة، الأمر الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد من الملاك لنيل جوائز خلال البطولة.

دي خطافة

نجحت المهرة «دي خطافة» لمربط النور من تحقيق الفوز في أول أشواط اليوم الثالث للبطولة وذلك ضمن الشوط الثاني للفئة الثالثة المخصصة للمهرات عمر 3 سنوات، وأحرزت المركز الأول برصيد 92 نقطة، وتصدرت «جوري البداير» الشوط الثالث وحققت أيضاً 92 نقطة، أما الشوط الرابع لهذه الفئة فقد كان من نصيب «ديروزا جي ايه» لمربط الصقران والتي نالت 92.50 نقطة، وذهب لقب آخر أشواط الفئة الثالثة إلى «دي أمورة» لمحمد مهند المناديلي محققة 93.17 نقطة وهي أعلى معدل في هذه الفئة.

وأحرزت «دي شيرين» لمربط دبي المركز الأول في أول أشواط الفئة الرابعة المخصصة للأفراس عمر 4 سنوات وحصلت على 92.50 نقطة، فيما نالت «ع ج اريانا» لمربط عجمان صدارة الشوط الثاني لهذه الفئة برصيد 92.33 نقطة.

الفئة الخامسة

كما خصصت الفئة الخامسة للأفراس عمر 5 سنوات فقط ونالت الصدارة «اكسبريسيا تي في» لمربط الجزيرة محققة 92.67 نقطة، أما الفئة السادسة فقد خصصت للأفراس عمر 6 سنوات ونالت لقب الشوط الأول «آر اف آي أميرة المكتوب» لعلي غانم هميلة المزروعي محققة أعلى معدل بلغ 93.33 نقطة، وتصدرت الشوط الثاني «نجدية الزبير» للشيخ سلطان بن محمد عبدالله آل ثاني وحصلت على 93.17 نقطة، وأحرزت المركز الأول في الشوط الثالث «امتيستا الجادي» لمحمد أحمد آل علي ونالت 92.83 نقطة، فيما ذهبت صدارة الشوط الرابع وهو آخر أشواط فعاليات اليوم الثالث للبطولة إلى «ع ج رهيدا» التي منحت مربط عجمان ثنائية محققة 92.83 نقطة.

بطولة متطورة

من جانبه، وصف خالد غانم العميري مدير مربط عجمان النسخة الحالية من بطولة الإمارات الوطني بالمتطورة، مشيداً بالتنظيم والمشاركة الكبيرة للخيول، وقال إن البطولة أصبحت تحقق الكثير من المكاسب نتيجة الجهد الذي تم بذله في السنوات الماضية حتى وصلت إلى مرحلة متميزة من كل النواحي.

وأثنى العميري على المشاركة الكبيرة للخيول وقال: العدد المشارك يعتبر قياسياً لأنه بلغ 755 خيلاً، وأضاف: بجانب العدد الكبير للخيول فإن جودتها عالية، وهذا دليل على أن هناك اهتماماً كبيراً من الملاك والمربين وحرص على الجودة العالية التي يركزون عليها مما يساعد في التطور المطلوب.

وأعرب العميري عن رضاه بمستوى خيول مربط عجمان المشاركة خلال البطولة، موضحاً أنها حققت نتائج ممتازة، حيث تصدرت عدداً كبيراً من الأشواط بالإضافة إلى تحقيقها لأعلى معدلات من النقاط.