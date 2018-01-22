شنايدر تتألق بـ 5 نجوم في «دولية دبي لقفز الحواجز»

أضافت الفارسة الألمانية ميريام شنايدر، نصراً جديداً إلى سجل إنجازاتها الباهرة في رياضة قفز الحواجز على صهوة الفرس «كارتاجينا 17»، بزمن بلغ (46.10) ثانية، وحققت فوزاً مدوياً في بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة (خمس نجوم).

وتوّجت بلقب الجائزة الكبرى لطيران الإمارات في ختام البطولة، التي جرت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام من الخميس (18ـ 20) يناير الحالي، بتنظيم نادي دبي للفروسية على ميدان مركز الإمارات للفروسية بمنطقة سيح السلم عند منتجع باب الشمس الصحراوي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، برعاية موفقة من طيران الإمارات، لونجين، عزيزي وغلف نيوز، وتزامنت مع الحدث الرئيس بطولة دولية من فئة النجمتين فتحت المزيد من فرص المشاركة أمام فرسان وفارسات قفز الحواجز من دول العالم، وتضمنت البطولة الجولة قبل الأخيرة للنسخة 14 من الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز (2018) في العاصمة الفرنسية باريس، وبطولة العالم للفروسية بالولايات المتحدة الأميركية في هذا العام أيضاً.

تتويج

شهد فعاليات البطولة، وقام بتتويج الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة كل من: خالد بالجافلة نائب مدير المبيعات ممثل طيران الإمارات راعية الجائزة الكبرى في البطولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي والمدير العام لنادي الشارقة للفروسية، ويوسف الملا نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية وحمد الشامسي مدير مركز الإمارات للفروسية، مدير البطولة، وممثلو الجهات الراعية لأشواط البطولتين.

تنظيم

في ختام مراسم تتويج الفائزين قدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية التهنئة إلى دولة الإمارات وإلى دبي بصفة خاصة على نجاح البطولة وإخراجها بمستوى مميز من التنظيم، وبما وفرته اللجنة المنظمة من أجواء رائعة كانت خير معين للعدد الكبير من الفرسان والفارسات المشاركين في البطولتين، وتمكينهم من تقديم أفضل الأداء على ميادين قفز الحواجز.

شكر

من جانبه، قال محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية: بداية نتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، ما كان له أبلغ الأثر في بلوغ بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز إلى هذا المستوى، ومسنودة بتاريخ يجعلها من أقدم بطولات قفز الحواجز إن لم تكن أقدمها.

وكانت تنمو تجربة رائدة لمشاركة نخبة فرسان قفز الحواجز فيها، ثم تحريكها من الجيد لما هو أفضل وصولاً بها إلى هذا المستوى، الذي بلغته اليوم من حيث التنظيم والتصنيف وما تبعه من جوائز قيّمة للفائزين، وكل هذا الجهد تشكر عليه كل فرق العمل التي باشرت عملها لنجاح الحدث منذ انتهاء دورة بطولة العام 2017، ما يجعلنا جميعاً في تحد جديد من العمل لبطولة دبي الدولية لقفز الحواجز في العام 2019.

لقب

كما ظفر الفارس السعودي عبد الله الشربتلي بالجواد «كريزي كويك» بكأس عزيزي الذهبي بمواصفات الجولتين، وصمم مساريهما بحواجز بلغ ارتفاعها (155) سم، وشارك فيها 34 فارساً وفارسة، صعد منهم 12 فارساً للجولة الثانية، و7 منهم أكملوا الجولة الثانية دون خطأ، الفارس عبد الله الشربتلي قدم الاستعراض الأفضل بالجواد «كريزي كويك» المشارك رقم 11 وأكمله في زمن سريع بلغ (46.55) ثانية، ونال به الصدارة.

جائزة

حقق الفارس خالد الجنيبي بالفرس «إنيرجي البرية» لقب البطولة الدولية من فئة النجمتين، وتوج بجائزة نادي دبي للفروسية، بزمن بلغ (40.35) ثانية، في حين، كسب الفارس الإيرلندي المتألق شين برين جائزة لونجين لتجميع النقاط بالجوكر بزمن بلغ (49.22) ثانية نال به الصدارة، وفاز الفارس البريطاني نايجل كوب بالجواد «كولفرس هيل» بكأس جلف نيوز في منافسات فئة الخمس نجوم في اليوم الثاني للبطولة، وجاء فوز نايجل في شوط بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، شارك في السباق 35 فارساً وفارسة.