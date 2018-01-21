سباق كأس رئيس الدولة الأبرز في مضمار أبوظبي اليوم

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، عند الخامسة مساء اليوم، الحفل 8 في الموسم الجديد، الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 75 خيلاً، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 515 ألف درهم، ويتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً غفيراً.

ويخطف الشوط الرابع الأنظار على لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة «تحضيري» لمسافة 2200 متر، الذي يشارك فيه 9 من الخيول، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم، وتبرز خيول محبوبة وأبو الأبيض لصاحب السمو رئيس الدولة، في السباق، لتكون أقوى المرشحين للقب، بجانب مزاحم لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية.

بداية الحفل

أما الشوط الأول على لقب سباق جزيرة الجبيل لمسافة 1400 متر، يشارك فيه 14 خيلاً، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة، مشرف لصاحب السمو رئيس الدولة، ودانة العائدة لخالد خليفة النابودة، بجانب دوك دو فاوست للخيالة السلطانية العمانية، بجانب عدد من الخيول القوية الأخرى.

فيما يقام الشوط الثاني في الحفل، على لقب سباق ساس النخل لمسافة 1400 متر، ويتنافس فيه 14 خيلاً، على جوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين في السباق، حوافز والهدى لصاحب السمو رئيس الدولة، بشرة الريف لإسطبلات العجبان.

وفي الشوط الثالث على لقب سباق جزيرة ياس الفطيسي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، يشهد منافسة 14 خيلاً على جوائز مالية بقيمة 90 ألف درهم، تاج للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، وسيرنجتي إسكاي لسعود الرئيسي ومسعود محمد، ويبرز أيضاً روكيت باور لمحمد خليفة البسطي، وفايف هندرد مايلز لديستل لتوليد الخيول.

كأس الوثبة

وكالعادة، سيكون الشوط الخامس على لقب كأس الوثبة ستايلونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 8 خيول فقط، تتنافس على التتويج وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وتبرز خيول إيه إف سايب وإيه إف ثبور وإيه إف أشرس، العائدة لخالد خليفة النابودة، الذي تألقت خيوله في مضمار أبوظبي خلال الموسم الحالي.

أما الشوط السادس الأخير على لقب سباق مدينة مصدر لمسافة 1600 متر، يتنافس 12 خيلاً بقيمة جوائز مالية 85 ألف درهم، ومن أقوى المرشحين للقب في هذا الشوط، تهاني لصاحب السمو رئيس الدولة، ووول ستريب وإتش لإسطبلات العجبان.