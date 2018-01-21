محمد السويدي: النسخة العاشرة.. لها سمة مميزة

أعرب محمد سلطان سيف السويدي سفير الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة عن سعادته وتشرفه بتواجد مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية في العاصمة العُمانية مسقط، للعام الثالث على التوالي أثناء وجوده سفيراً للدولة في عُمان، وأكد أن انطلاق النسخة العاشرة للمهرجان هذا العام له سمة خاصة ومميزة حيث إنه يتزامن مع الاحتفالات بعام زايد الخير وأيضاً مرور 100 عام على ميلاده.

وبهذه المناسبة تقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ومشيداً بدعم سموهم للرياضة عامة والرياضات التراثية خاصة.

كما تقدم بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على اهتمام ودعم سموه لرياضة الفروسية عامة وسباقات الخيل العربي خاصة التي تعتبر من الرياضات التراثية التي كان يحرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على الاهتمام بها وغرس بذرتها الأولى، وسار سموه على نفس النهج لإبراز مكانة الخيل العربي ليعيد له بريقه.

كما توجه بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» مشيداً بدعمها للمرأة الإماراتية والحرص على إبراز دورها في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي عامة ورياضة الفروسية النسائية خاصة من خلال مونديال سموها للسيدات والفرسان المتدربين.

مشيراً إلى أنه من دواعي الفخر والإعزاز أن يكون انطلاق الجولة الأولى للبطولتين من العاصمة العُمانية مسقط، وخاصة أن هذا المهرجان اكتسب سمعة عالمية وفاقت شهرته أرجاء العالم، ومن عام إلى عام يزداد عدد سباقاته وزيادة إقبال الدول على المشاركة في فعالياته.

واختتم مشيداً بالدور الذي تقوم به لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان ما كان لذلك الأثر الإيجابي في النجاح الذي حققه المهرجان من تنوع فعالياته وزيادة سباقاته وانتشاره في جميع قارات العالم.

انطلاق

من جهة ثانية أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن انطلاق النسخة العاشرة للمهرجان من العاصمة العمانية مسقط، يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها سلطنة عمان.

وأيضاً حرص المهرجان على المشاركة الإيجابية في الاحتفالات بعام زايد الخير والاحتفالات بمرور 100 سنة على ميلاده. وواصلت مؤكدة أن الانطلاقة للنسخة العاشرة للمهرجان التي شملت سباقي مونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين جاءت قوية ومثيرة.

واختتمت مؤكدة أن النسخة العاشرة للمهرجان عام 2018 ستشهد مشاركة أقوى الخيول والفارسات في جميع السباقات التي يشملها المهرجان، وأعلنت أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي عالمي موسع في السابع من فبراير المقبل سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل الرزنامة لهذه النسخة، التي ستشهد العديد من المفاجآت والفعاليات.