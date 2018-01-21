«آر بي بيرنينج» لرئيس الدولة ينتزع كأس «جبل حفيت»

انتزع الجواد (آر بي بيرنينج)، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة الفارس جيسوس روزاليس، وإشراف إيريك ليمارتنيل، كأس سباق جبل حفيت في الشوط الرابع، بمشاركة 15 جواداً تسابقت لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم، وخصص هذا الشوط للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات.

وكانت الإثارة حاضرة منذ الانطلاقة الأولى للسباق، واستمرت حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يتصدر الجواد الفائز المتسابقين، ويصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 2:23.88، بفارق رقبة عن صاحب المركز الثاني الجواد (لايف ريتش)، لخليفة أحمد خليفة خلف المزروعي، وقيادة الفارس ليام تارنتال، وإشراف سعيد المزروعي، في حين جاء في المركز الثالث الفرس (إم إتش كنز)، لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف إيليس جين، وتوج كل من محمد راشد الناصري، وفيصل الرحماني، الفائزين.

وكان سباق العين الخامس بالموسم، انطلق أمس، بحضور محمد راشد الناصري مدير نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار)، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام لسباقات مضمار نادي العين، وشهد السباق حشد جماهيري كبير، بلغ عدده 7500 ألف من عشاق سباقات الخيول، وتألف السباق من سبعة أشواط، خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، تسابقت على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 565 ألف درهم.

ثنائية

تألقت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وحققت ثنائية، حيث توج الجواد (شامخ الوثبة)، لإدارة سباقات الخيل، وقيادة ريتشارد مولن، وإشراف جان دي روال، بكأس الجولة الثانية من ماراثون العين، بالشوط السابع الرئيس، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، بمشاركة سبعة جياد، تسابقت لمسافة 3200 متر، على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 110 آلاف درهم.

ونجح الجواد الفائز في كسب الرهان بسهولة، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 3:53.85، بفارق 9 أطوال عن الوصيف، الجواد (بيان) لسالم على مرشد خميس المرر، وقيادة كونور بيسلي، وإشراف محمد دقاش، وجاء في المركز الثالث الجواد (بلد الريف)، لإسطبلات العجبان، وقيادة فرناندو جارا، وإشراف عبد الله الحمادي.

وكانت الفرس (دارين)، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بقيادة زافير زياني، وإشراف سيف الدين ديب، فازت بلقب سباق المقام، بالشوط السادس للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 8 خيول، تسابقت لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 85 ألف درهم، ولم تجد الفرس الفائزة أي صعوبة في اكتساح المتسابقين، لتصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 1:51.78، بفارق 5.5 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد (إفراج)، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة جيسوس روزاليس، وإشراف إيريك ليمارتنيل، في حين حل في المركز الثالث، الجواد (مناف)، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وقيادة ريتشارد مولن.

كأس الوثبة

خطف الجواد (إنذار)، لخليفة مطر محمد مطر النيادي، وقيادة الفارس تاغ أوشيه، وإشراف خليفة النيادي، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الأول من حفل الأمسية، المخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، بمشاركة 15 جواداً، تسابقت لمسافة 1400 متر، على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 80 ألف درهم، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقطع الجواد الفائز، مسافة السباق في زمن قدره 1:38.99، بفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني، الفرس (إيه إف تبيان)، لخالد خليفة النابودة، وقيادة إيونيس بوليس، وإشراف إرنست أورتيل، في حين حل بالمركز الثالث، الجواد (إيه إف مولع)، لخليفة مطر محمد مطر النيادي، وقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف خليفة النيادي، وتوج الفائزين كل من فيصل الرحماني، وباتريك بوكلي، واستلم الجائزة المالك.

لقب القطارة

فاز الجواد (بارانورمال) لمحمد خليفة البسطي، وقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف دووج واتسون، بلقب سباق القطارة في الشوط الثاني لحفل الأمسية، بمشاركة 15 جواداً من الخيول المهجنة الأصيلة، التي تسابقت لمسافة 1000 متر (تكافؤ)، على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم، وشهد الشوط إثارة بالغة وندية عالية، قبل أن يحسم الجواد الفائز، الأمور لصالحه، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 59.99 ثانية، بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني الجواد (كويس)، لنقابة الرحومي للسباقات، وقيادة الفارس سعيد المزروعي.

وتوج (حرير الريف) لإسطبلات العجبان، وقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف عبد الله الحمادي، بلقب سيح بن عمار في الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 14 جواداً، تسابقت لمسافة 2000 متر، على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 70 ألف درهم، ونحج الجواد الفائز في تخطي المنافسين بطريقة رائعة، ليصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السابق في زمن قدره 2:23.06، وتوج كل من محمد راشد الناصري، وفيصل الرحماني، الفائزين.

15

أحرزت المهرة (جارنيش)، لاسطبلات العجبان، وقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف عبدالله الحمادي، لقب سباق المسعودي في الشوط الخامس ثاني سباقات المبتدئة للأمسية والذي خصص للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 15 من المهرات والأفراس المبتدئة، تسابقت لمسافة الميل 1600 متر، وعلى جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 70 ألف درهم.

وهذا هو الفوز الثاني بالأمسية لاسطبلات العجبان، وقطعت المهرة الفائزة مسافة السباق في زمن وقدره 1:56.64، بفارق 2.25 طول عن صاحبة المركز الثاني المهرة (جولد كريست)، لاسطبلات العجبان، وقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف عبدالله الحمادي، وجاءت في المركز الثالث المهرة (اليمامة مليح) لبطي قمران القبيسي، وقيادة أنطونيو فريزو، وإشراف إبراهيم الحضرمي.