فيصل الرحماني يدعو إلى مضاعفة الجهود

عبر فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار)، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام لسباقات مضمار نادي العين، عن عدم رضاه لوضع الخيول المحلية، ووصفه بالأسوأ برغم قيمة الجوائز القوية، وفرص الفوز الكبيرة، وقال: أستغرب لمشاهدة ثلاثة خيول فقط لدى المواطنين، وهذا أمر يجعلني مصدوماً في المربين، وأدعوهم لمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، لأن مستوى السباق سيصبح أقوى مما كان عليه، وعليهم أن يهتموا بالكم والنوع، لأن فرص الفوز والجوائز رائعة.

وعن جديد الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية (إفهار)، قال الرحماني: كانت هناك ثمة مشاكل في الحسابات وتم تعديلها، وكان هناك اجتماع مؤجل للمصنفين وتم عقده في بريطانيا، وهناك دعم للمربين بفضل الله أولاً وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لخمس دول بـ30 شوطاً لتعزيز الخيل العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في العالم، كما طلبت اجتماعاً لعرض ما تم إنجازه في فترة وجيزة، وذلك خلال مؤتمر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإسبانيا في مايو المقبل.

وأضاف: نتمنى أن تدخل المملكة العربية السعودية في السباقات بعد أن تم اعتماد سباقاتها في الاتحاد الدولي، وأعتقد أن السعودية في حال دخولها في هذا المجال ومضت سباقاتها على ذات نسق تنظيم الاتحاد الدولي فسيكون هناك أكبر سوق للخيول العربية، بسبب وفرة الملاك في السعودية، حيث إن آخر دراسة أوضحت أن هناك 27 ألف حصان عربي و8400 مالك، وأعتقد أن هذا يعطي دفعة كبيرة للسباقات.