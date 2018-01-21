«دي شيهانا» لمربط دبي الأعلى معدلاً في جمال الخيول

خطفت المهرة «دي شيهانا» لمربط دبي الأضواء خلال فعاليات اليوم الثاني لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، التي أقيمت أمس الأول بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية، وحققت المهرة الموهوبة أعلى معدل نقاط بلغ 93.33 نقطة وذلك في مستهل أشواط اليوم الثاني من البطولة أمس الأول التي تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

وتقام البطولة التي يشارك فيها 755 خيلاً، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وتشارك في البطولة 755 خيلاً من مختلف المرابط والاسطبلات بالدولة.

وجاء تفوق المهرة «دي شيهانا» لمربط دبي في الشوط «هـ» للفئة الأولى المخصصة للمهرات عمر سنة واحدة، وتلتها في المركز الثاني رفيقتها «دي مرام» برصيد 91.83 نقطة، فيما حلت ثالثة «مي الهواجر» في المركز الثالث ونالت 91.83 نقطة.

مربط عجمان

وتصدرت «ع ج براكة» لمربط عجمان الشوط «و» لنفس الفئة محققة 92.67 نقطة، وشهد الشوط «ز» وهو الأخير لفئة المهرات عمر سنة، تنافساً مثيراً كان التفوق فيه للمهرة «ع ج سحاب» لمربط عجمان وحققت ثاني أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثاني بلغ 93 نقطة.

وتواصلت الإثارة في منافسات الفئة الثانية حيث اعتلت «مساة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري صدارة الشوط «أ» برصيد 91.67 نقطة، وأحرزت «ماريا الياه» لمربط الياه المركز الأول في الشوط ب لهذه الفئة وحصلت على 91.83 نقطة، ومنحت سارا بي اتش أم خيول علي غانم هميلة المزروعي المركز الأول عندما تصدرت الشوط ج برصيد 91.17 نقطة.

ثنائية

وحققت سهيلة الياه ثنائية خلال الفعاليات لخيول مربط الياه عندما اعتلت صدارة الشوط د محققة 92 نقطة، واختتمت ع ج هدبا ثلاثية رائعة لخيول مربط عجمان خلال فعاليات اليوم الثاني حينما تصدرت الشوط ه برصيد 92.50 نقطة، فيما حققت مرجبيلا بي أف إي لسعيد صديق الخاجة، المركز الأول في آخر أشواط فعاليات اليوم الثاني، محققة 92.50 نقطة

مشاركة قياسية

بدوره أعرب المالك عليان سعيد الهاجري عن بالغ سعادته للنتائج الطيبة التي حققتها خيوله خلال فعاليات اليومين الأول والثاني من البطولة على الرغم من أنها أول مشاركة له وبخيول من إنتاجه الخاص.

وأشاد الهاجري بالبطولة وقال إنها جاءت بمشاركة قياسية من حيث العدد والنوع، فقد لاحظنا الدرجات العالية خلال المنافسات الأمر الذي يدل على جودة الخيول المتنافسة.

وقال إن بدايته مع الخيل كانت عبر سباقات القدرة منذ أكثر 7 سنوات لكنه اتجه العام الماضي إلى عروض الجمال وذلك عبر خيول من إنتاجه الخاص حيث اشترى أحد الأفراس المميزة والتي تشارك في هذه البطولة مع ابنتها.

وأوضح أن متعة هذا النشاط أن يقوم المالك والمربي بالمشاركة بخيول من إنتاجه الخاص ويكون أشرف على تربيتها واختيار السلالات والدماء المناسبة وذلك حتى يضع المالك بصماته في إنتاجه الخاص.

وأشاد عليان الهاجري بجهود جمعية الإمارات للخيول العربية الذي يتمثل في دعمها لصغار الملاك والمربين، وذلك بإيجاد بطولات ومنافسات تتناسب مع إمكانياتهم، وتتيح لهم فرصاً عديدة للفوز الذي يعطيهم الدافع والمحفز للانطلاق في هذا النشاط.