ثلاثية لجودلفين في السـباق الثانـــي لكرنفال دبي العالمي في «ميدان»

خطف فريق جودلفين الأضواء في السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «مبادلة» الذي أقيم أول من أمس بمضمار ميدان العالمي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، رئيس نادي عجمان، والشيخ دعيج آل خليفة، وعدد من المسؤولين والملاك، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

وحققت خيول الفريق الفوز في ثلاثة أشواط هاتريك وهي وينتر لايتينغ في الشوط الأول تحضيري 1000 غينيز الإماراتي، وكوميكاس في الشوط الخامس بطولة دبوي ستيكس، فيما نال سلسبيل لقب الشوط السابع والأخير.

وحققت خيول الشيخ راشد بن حميد النعيمي ثنائية خلال الأمسية، عبر جنسون الذي توج بطلاً للشوط الثاني لمسافة 2000 متر، وكيمبير الذي حقق لقب الشوط الثالث كأس سيبسا للطاقة لمسافة الميل 1600 متر.

وانتزع فاتنة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر، ما يقوي فرصته للمنافسة في سباق القوز للسرعة.

«لايتنينغ» بطلة تحضيري الغينيز

توجت وينتر لايتينغ لجودلفين بطلة للسباق التحضيري لبطولة 1000 غينيز الإماراتي لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية جزيرة المارية وذلك بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.24.45 دقيقة وبفارق أنف عن ريا للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

فيما حلت إكسبريسي لجودلفين في المركز الثالث بقيادة وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وتنافست في الشوط 14 مهرة قوية، وعقب ختام الشوط قام مروان الفلاسي نائب رئيس شركة مبادلة العقارية بتسليم جائزة الفوز إلى المدرب سعيد بن سرور.

«جنسون» يواصل إنجازاته

واصل «جنسون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي إنجازاته وتألقه بمضمار «ميدان»، مسجلاً فوزه الثاني على التوالي، وذلك بانتزاعه كأس شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية بالشوط الثاني لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا.

وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 2.01.89 دقيقة، بفارق 5 أطوال عن «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريستون فرنش، وإشراف المدرب سالم بن غدير، فيما جاء «مستهدف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة دين اونيل، وإشراف المدربة ماريا ريتشي.

وعقب ختام الشوط، تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي جائزة الفوز من علي الهاشمي المدير العام لشركة «الياه سات».

«كيمبير» ينتزع كأس سيبسا

انتزع «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي لقب الشوط الثالث «كأس سيبسا للطاقة» لمسافة الميل 1600 متر، الذي بلغت قيمة جائزته 125 ألف دولار.

وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.37.99 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «ليل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون، فيما جاء «روديني» لعبدالله سعيد النابودة في المركز الثالث بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

تنافس للفوز باللقب 9 خيول قوية، وكان المرشح الأول للفوز بالشوط «ماونتن هنتر» لجودلفين، ورشحه 1833 شخصاً فيما جاء «كيمبير» في المركز الثاني ورشحه 1384 شخصاً.

وفي ختام الشوط، تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي جائزة الفوز من رامون اريتيو توليدو المدير العام لشركة «سيبيا» للعمليات البترولية في الشرق الأوسط.

«ذا لايتس» بطل كأس مبادلة

حقق «لايت ذا لايتس» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، الفوز بجدارة واقتدار في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر «كأس مبادلة للاستثمار» بقيادة الفارس كريستوف سومليون وإشراف المدرب مايك دي كوك، مسجلاً زمناً قدره 2.01.82 دقيقة وبفارق رقبة عن «بلير هاوس» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي، فيما جاء «ليش لا» في المركز الثالث بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سعيد بن سرور.

شهد الشوط مشاركة 8 خيول قوية، وانصبت توقعات الجمهور نحو «تيم توك» لجودلفين ورشحه 1387 شخصاً فيما رشح «لايت ذا لايتس» 1236 شخصاً وجاء ترتيبه ثالثاً في قائمة الترشيحات.

وفي ختام الشوط، قام راشد الهرمودي رئيس العلاقات الخارجية للاتصالات في مبادلة بتتويج الأبطال.

«كوميكاس» بطل «دبوي»

توج «كوميكاس» لجودلفين بطلاً للشوط الخامس الرئيسي «دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة برعاية شركة «بورياليس» والذي تبلغ قيمة جائزته 175 ألف دولار. وقاد الفارس وليام بويك «كوميكاس» لتحقيق الفوز بإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.44 دقيقة .

وبفارق طول وربع الطول عن «معرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، فيما جاء «رينالدو ذا ويزارد» لمؤسسة زعبيل الدولية للسباقات في المركز الثالث، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار. وعقب ختام الشوط قام خلفان القمزي مدير شركة مبادلة للبتروكيماويات بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم المدرب شارلي آبلبي الكأس نيابة عن المالك.

«فاتنة» بطل السادس

حقق «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز بالشوط السادس لمسافة 1200 متر «كأس مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي» على المضمار العشبي، والذي تبلغ قيمة جائزته 135 ألف دولار.

وقاد «فاتنة» للفوز باللقب، الفارس جيم كراولي، وبإشراف المدرب ديفيد هايس، مسجلاً زمناً قدره 1.09.64 دقيقة وبفارق رقبة عن «بكارات» لجودلفين بقيادة جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء في المركز الثالث «فان دير ديكين» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي.

وفي ختام الشوط قام الدكتور راكيش سوري الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بتتويج الأبطال، حيث تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز إنابة عن المالك.

«سلسبيل» بطل الميل

توج «سلسبيل» لجودلفين بطلاً للميل في الشوط السابع والأخير «كأس شركة غلوبل فاوندريز» على المضمار العشبي والذي بلغت جائزته 135 ألف دولار.

وقاد الفارس وليام بويك المهر البطل لتحقيق الفوز باللقب بإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.35.50 دقيقة وبفارق طول عن «هورنسبي» لماجد علي المرزوقي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، فيما جاء «هورس دي كومبات» لكريس فان هورن للسباقات في المركز الثالث بقيادة اويشين ميرفي.

وعقب ختام الشوط قام بريان لون الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاتصالات بتسليم الجائزة للمدرب شارلي آبلبي.

«وينتر لايتنينغ» لجودلفين بطل «تحضيري» غينيز الإماراتي

ثنائية لخيول راشد النعيمي نالها «جنسون وكيمبير»

«كوميكاس» لجودلفين بطل دبوي ستيكس

«فاتنة» يتوّج بلقب الشوط السادس

«سلسبيل» بطل الميل في الشوط الأخير

راشد النعيمي: دعم فارس العرب للفروسية قادنا إلى المشاركة في السباقات

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، أن سر دخول خيوله لسباقات الخيول في المضامير، يعود إلى دعم فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» لرياضة الفروسية محلياً وعالمياً، والسباقات التي يتابعها سموه، والتشجيع الذي يقدمه سموه للجميع.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أصبحت السباقات التي تقام في دبي من أقوى السباقات في العالم، وبالتحديد كرنفال كأس دبي العالمي.

وقال إن الذي شجعنا على المشاركة هو قوة سباقاتنا، والمنافسة القوية، وكذلك التواجد الكبير للمدربين والفرسان من كل أنحاء العالم في دبي، والفروسية هي رياضة جميلة والمنافسة فيها عالية، وفي الحقيقة وصلت لمرحلة متقدمة في الاحتراف. وأضاف إن الحافز الثاني، هو النتائج التي قدمتها خيوله في السباقات، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن الذي يكون لديه «ميدان» مثل الذي نتواجد فيه في دبي، لا أعتقد أنه ستكون لديه النية لبناء ميدان آخر، نحن نتواجد في أجمل ميادين العالم ، «ميدان» دبي هو «ميدان» في عجمان، وستكون لنا مشاركات أكثر في «ميدان» وسيلقون منا كل الدعم.

خيول مميزة

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أنهم قاموا بشراء بعض الخيول المميزة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى.

وأضاف «أنا لدي مبدأ، أن الإنسان يجب ألا يشتري في آخر لحظة، أن يرى الخيول الفائزة ويشتريها لكي يدخلها السباق القادم، الإنسان يجب أن يتأنى ويختار الخيول الجيدة والمشاركة خارج الدولة، وتكون مميزة، هذا الموسم اكتفينا بالخيول التي نمتلكها، والموسم القادم سنقوم بالتحضير أفضل، واختيار خيول تكمل الخيول التي لدينا».

فوز كبير

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالأداء الذي قدمته خيوله خلال الأمسية، مضيفاً إنه لا يعتبر نفسه فائزاً في سباقين بل 3 سباقات والسبب يعود إلى الأداء القوي الذي قدمته «ريا» وصيفة تحضيري الـ1000 غنينيز الإماراتي.

وعن «ريا» وصيفة السباق التحضيري الـ1000 غينيز الإماراتي، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المهرة «ريا» التي شاركت في ثاني سباق لها في تاريخها قدمت أداء جيداً ولكن المسافة كانت قصيرة عليها، بالإضافة إلى أن المنافسة القوية خلال السباق من أقوى الخيول.

أداء أفضل

وعن «جنسون» بطل الشوط الثاني، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن البطل قدم أداء أفضل من أدائه السابق في السباق الماضي، وحدث تحسن كبير في أدائه، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به المدرب علي راشد الرايحي في تطوير مهارات البطل خلال الفترة الماضية.

وعن «كيمبير» بطل الشوط الثالث، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن البطل قدم أداء ممتازاً في السباق، ولكن تخوفنا أنه لن يتعود الجو في الإمارات، وخاصة أنه قدم من أميركا قبل عدة أشهر، ولكنه قدم أداء مميزاً وظهر متأقلماً مع الجو، ونتمنى أن يتحسن مستواه حتى يكون جاهزاً لأمسية كأس دبي العالمي. وأضاف إن البطل تم شراؤه من أميركا الصيف الماضي، ولديه إنجازات قوية.

وهذه أول مشاركة له في الدولة. وعن أمسية كأس دبي العالمي، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن النية موجودة للمشاركة في الحدث الكبير، وهناك 3 خيول ستتواجد في الأمسية، ومنها «ريا» التي إذا حافظت على مستواها ستكون متواجدة في سباق «ديربي الإمارات».

سعيد بن سرور: وجهة «وينتر لايتنينغ» الـ1000 غينيز الإماراتي

عبر المدرب العالمي سعيد بن سرور، عن سعادته البالغة بتحقيق «وينتر لايتنينغ» لقب الشوط الأول «تحضيري» بطولة الـ1000 غينيز الإماراتي.

وأضاف سعيد بن سرور، أن المهرة البطلة هي أخت الغير شقيقة للمهر «سندر سنو» و«احتمال» و«اولويز سمايل».

وقال سعيد بن سرور، إن المهرة جيدة، وجاءت في المركز الثاني في «نيوماركت» ببريطانيا العام الماضي، وكانت بحاجة إلى مشاركة ثانية، وحققت نتيجة مميزة في الشوط الأول لأمسية الكرنفال.

وأضاف سعيد بن سرور، أن «وينتر لايتنينغ» لها مستقبل باهر في السباقات، معلناً عن مشاركتها في سباق الـ1000 غينيز الإماراتي والذي سيقام في الأمسية الخامسة من الكرنفال.

وقال سعيد بن سرور: الفارس بات كوسغريف يتولى قيادة «وينتر لايتنينغ» في تدريباتها الصباحية وكان حريصاً على امتطائها في هذا السباق، ما منحنا ثقة كبيرة لأنه يعرف المهرة جيداً.

رضا تام

ومن جانبه، أبدى المدرب شارلي آبلبي عن رضاه التام بالنتائج التي حققها كل من «كوميكاس» بطل الشوط الخامس «بطولة دبوي ستيكس» و«سلسبيل» بطل الشوط السابع والأخير.

وعن «كوميكاس» قال شارلي آبلبي: كنا سعداء جدا بحالة «كوميكاس» قبل السباق وعلى ثقة بأن مستواه سيتحسن عقب المشاركة الأولى التي خاضها هنا.

وأكد شارلي آبلبي، أن الوجهة النهائية للبطل ستكون سباق غولدن شاهين في أمسية كأس دبي العالمي بمارس المقبل، و لكنه ربما يخوض مشاركة أخرى قبل ذلك، وقد يكون سباق الشندغة للسرعة في الأمسية الخامسة للكرنفال.

البطل المتحفز

وعن «سلسبيل»، أكد شارلي آبلبي أن البطل كان متحفزاً لأنه يشارك عقب فترة من التوقف.

وقال آبلبي: ميدان يناسبه تماماً نظراً لأنه مضمار واسع وفسيح يساعد على الركض وهو يتعلم إنجاز المهام على الوجه الأمثل ونأمل أن يواصل تطوره مع تقدم الكرنفال وسنضع الخطط المناسبة لمشاركته التالية.

صراع الأقوياء يتجدد اليوم في «ميدان»

ينطلق اليوم، السباق السادس لمضمار «ميدان» العالمي، برعاية مجموعة «النابودة». وستكون الأنظار مسلطة نحو الشوط الخامس «الرئيس» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «النابودة للكهرباء». ويشارك في الشوط 15 خيلاً، أبرزها «مشاكس» و«مخمل» و«صحفي» و«منشد» و«زراعي» و«إيجابي» و«الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع، الذي يعتبر رئيسيا أيضا، لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «النابودة أشوك ليلاند»، 16 خيلاً، يتقدمها «ميلشوت» و«فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«إجمالي» و«تفاخر» و«استكمال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«باروت» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط الأول

وسيشهد الشوط الأول لمسافة 1900 متر، برعاية «النابودة للشحن»، مشاركة 14 خيلا، يتقدمها «الوعد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «النابودة جود يير»، 13 خيلاً، أبرزها «متحدث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«العريف» و«المنارة» و«إجرام» و«موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «مجموعة النابودة للمشاريع - السيارات»، مشاركة 16 خيلاً، من أبرزها «برتنيشس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر برعاية «هارلي ديفدسون الإمارات الشمالية»، 16 خيلاً، أهمها «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«ستيت لو» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، و«هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 2200 متر برعاية «النابودة للسفر»، مشاركة 13 خيلاً، يتقدمها «بيت ستوب»، و«أصلان»، و«بانوك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي.

الأسترالي هايس: هدف «فاتنة» لقب القوز للسرعة

أكد المدرب الأسترالي ديفيد هايس اهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمشاركة خيوله الأسترالية في السباقات المحلية ومن بينها «فاتنة» المملوك لسموه الذي توج بطلاً للشوط السادس لمسافة 1200 متر «كأس مستشفى كليفلاند كلينك» أبوظبي. وأشاد هايس بأداء البطل في الشوط وقوة وتطور مستواه.

حيث تمكن من التفوق على نخبة من أقوى الخيول في مشاركته الأولى بالدولة، مشيداً بمستوى أرضية المضمار المزروعة، وأنها كانت عاملاً مساعداً للفوز.

وأعلن المدرب هايس في تصريح لـ«البيان الرياضي» بأن الهدف الأسمى للمهر «فاتنة» الفوز بلقب القوز للسرعة في أمسية كأس دبي العالمي 2018. وأضاف بأن هناك مشاركة ستكون يوم السبت 17 فبراير المقبل.

سالم السبوسي: «فاتنة» قدم أداءً قوياً

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالأداء الذي قدمه «فاتنة» بطل الشوط السادس في مشاركته الأولى على مضمار «ميدان».

وقال سالم السبوسي، إن «فاتنة» قدم أداءً قوياً خلال السباق، وسيكون البطل على أريحيته في السباق القادم له.

وأضاف سالم السبوسي، بأن «فاتنة» يملك نتائج مشرفة في المضامير الأسترالية ، حيث حل وصيفاً في آخر مشاركاته في مضمار «فلمنجتون» في نوفمبر الماضي، كما حل ثالثاً في مضمار «كولفيلد» في أكتوبر الماضي.

وقال سالم السبوسي، إن المسافة ناسبت البطل، وسيكون في مستوى عالٍ في السباقات المقبلة. دبي ـ البيان الرياضي

علي الرايحي: وجهة «جنسون» يحددها التصنيف

عبر المدرب علي راشد الرايحي عن سعادته بتحقيق لقب الشوط الثاني كأس شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية عبر «جنسون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وقال علي الرايحي، إن البطل «جنسون» بدا يتطور كثيراً، وحقق الفوز بارتياح كبير، ومسافته المناسبة من (2000 - 2400) متر والبطل فهم الأرضية العشبية وخاصة عقب تحقيقه الفوز الأول في «ميدان» بداية العام الحالي.

وأضاف الرايحي، إن الوجهة المقبلة للبطل ستحدد على حسب التصنيف الذي سيعطى له. دبي - البيان الرياضي

سريلانكي يفوز بجائزة المزدوجة الأخيرة

ابتسم الحظ للسريلانكي إم. إن نوشات للفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة للشوطين السادس والسابع، حيث نال جائزة الفوز وقيمتها 35 ألف درهم.

ولم ينجح أحد في ترشيح 6 خيول فائزة في الأشواط الستة. وتمكن 10 أشخاص من ترشيح 5 خيول فائزة في الأشواط الستة لينال كل واحد منهم مبلغ 1870 درهماً.

ونجح 100 شخص في ترشيح 4 خيول فائزة، وتم اختيار 8 منهم ليحصل كل شخص على 500 درهم. وتمكن شخصان من الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الوسطى للشوطين الرابع والخامس ونال كل واحد منهما مبلغ 2500 درهم.

وتمكن 84 شخصاً من الفوز في مسابقة السوبر فيكتا، فتم اختيار 8 أشخاص ونال كل واحد منهم مبلغ ألف درهم. وحصل شخصان على جائزة الترضية للأشواط الثلاثية لأعلى نقاط، إذ حصلا على 48 نقطة فنالا ألف درهم لكل منهما.