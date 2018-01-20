تتويج الفائزين في منافسات ترويض «الدريساج»

اختتمت بمدينة الختم أمس، بطولة نادي تراث الإمارات لترويض الخيول «الدريساج» بمشاركة نخبة من الفرسان مثلت العديد من الإسطبلات في الدولة.

حضر فعاليات الختام عبد الله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، ومحمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب العالمية للفروسية وعدد من المسؤولين وجمهور من محبي هذه الرياضة.

وتوج محمد مهير المزروعي الفائزين في مختلف مراحل البطولة، حيث فاز الفارس محمد صالح الكربي بالمركز الأول لمرحلة المتقدم المفتوح لغير المسجلين في اتحاد الإمارات للفروسية وفاز الفارس هزاع عبدالله الحربي بالمركز الأول لمرحلة التمهيدي المفتوح لغير المسجلين في اتحاد الإمارات للفروسية وهما من طلبة أكاديمية بوذيب للفروسية.

كما فازت الفارسة سارة فريزر بالمركز الأول لمرحلة التمهيدي 4 وفازت الفارسة بيانكا شوتز بالمركز الأول لمرحلة المبتدئين 4 وفازت الفارسة لينا موين بالمركز الأول لمرحلة الابتدائي 4 لفرسان الإمارات.

فيما فازت الفارسة تريسي جل بالمركز الأول لكل من مرحلة التمهيدي للخيول القصيرة ومرحلة الابتدائي مستوى الشباب المسجلين في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وفازت الفارسة إيما جانزارين بالمركز الأول لمرحلة ما قبل مستوى الدولية سانت جورج.

وتمت منافسات البطولة وفقا لقوانين كل من الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتلقى منافسات ترويض الخيول «الدريساج» التي دأب على تنظيمها النادي إقبالا من قبل الفرسان من مختلف إسطبلات الدولة، حيث يتبارى فيها المتنافسون في عرض مهاراتهم ومقدرتهم في ترويض الخيل.. إذ تعمل هذه المنافسات على تطوير القدرة الرياضية الطبيعية لدى الحصان واستعداده للأداء.. بحيث يحقق أعلى مستوى أداء حصان سباق.