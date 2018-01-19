7 خيول تتنافس على لقب «ماراثون العين»

تتواصل الإثارة بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بانطلاق السباق السادس في الخامسة من مساء اليوم، الذي يتضمن سبعة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وسيبدأ الحفل كالعادة بسباق كأس الوثبة لخيول الإسطبلات الخاصة الذي تم تخصيصه للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، حيث تتسابق لمسافة 1000 م، على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وسيكون هذا الشوط خارج ترشيحات الجمهور.

ماراثون العين

وتتجه الأنظار صوب الجولة الثانية من ماراثون العين، وذلك في الشوط السابع الرئيس، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، وتتنافس فيه 7 جياد من أقوى خيول التحمل على اللقب.

حيث تتسابق لمسافة 3200 م، على جوائز مالية قيمتها 110 آلاف درهم، ولعل أبرز المرشحين للفوز، الجواد القوي (بلد الريف) بقيادة الفارس هارا، وهو الجواد الذي يتطلع للمحافظة على صدارته للموسم الثالث على التوالي، بعد أن توج بطلاً لجميع جولات الموسم الماضي، فيما أحرز اللقب بالجولة الختامية لمسافة 5100 م، يظهر الجواد (شيك داون) بقيادة الفارس جيرالد أفرانش.

وهو الذي برز بشكل متميز في سباق المسافات الطويلة، كما يتواجد أيضاً (آر بي سيربرايز) بقيادة الفارس تاغ أوشيه، و(أصلان) بقيادة الفارس كوسجراف، و(شامخ الوثبة)، بقيادة ريتشارد مولن، و(بيان) بقيادة الفارس بيسلي.

شوط المهجنة

ويشارك في الشوط الثاني لحفل الأمسية 15 جواداً، من الخيول المهجنة الأصيلة التي تتسابق على مسافة 1000 م (تكافؤ)، ويتوقع أن يشهد إثارة بالغة وندية كبيرة، حيث يتواجد ضمن المنافسين (أنبار) بقيادة الفارس هيتشكوت، وكذلك (بارانورمال)، الذي يعتلي صهوته الفارس دوبس، وهو الفائز باللقب نهاية الموسم الماضي.

وهناك أيضا (افتتاح)، بقيادة دي فريز، و(سبيجل) الذي يقوده فارس الإصطبلات تاغ أوشيه، و(جنرال مارشال) بقيادة إيجان، فيما سيدفع المدرب هلال العلوي بالجواد (كوايس) لأول مرة بقيادة الفارس سعيد المزروعي، كما سيظهر أيضا (كامنشو) تحت إشراف المدرب الرايحي بقيادة زور سيكروكوف.

سباقا المبتدئة

ويشهد الشوطان الثالث والخامس، سباقين للخيول المبتدئة، ففي الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة غير المصنفة من إنتاج دولة الإمارات، يتسابق 14 جواداً لمسافة 2000 م، يبرز المهر (ايه اف المنتقم) الذي يعتلي صهوته الفارس ريتشارد مولن، وهو الذي حل وصيفاً في المشاركة الأخيرة له، وهناك أيضا (أسياد) بقيادة الفارس تاغ أوشيه، و(حرير الريف) الذي يقوده الفارس هارا.

وسيشهد الشوط الخامس، ثاني سباقات الخيول المبتدئة، وتتنافس فيه 15 من المهرات والأفراس لمسافة الميل 1600 م، وتقود هذا السباق الفرس (ايه زد زنوبيا)، بقيادة الفارس المزروعي، وكذلك (آر بي بريك هاوس) التي يقودها الفارس تاغ أوشيه، وأيضا (جارنيش) بقيادة هيتشكوت.

الشوط الرابع

ويتسابق في الشوط الرابع، 15 جواداً لمسافة 2000 م (تكافؤ)، على جائزة مالية قيمتها 75 ألف درهم، وخصص هذا الشوط للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات، وسيدخل هذا الشوط الجواد (واثق) الذي يقوده الفارس تاغ اوشيه، للبحث عن فوزه الثاني على التوالي في مضمار نادي العين.

وكذلك الجواد (آر بي بيرنينج) الذي يقوده الفارس هيسوس روزاليس، وهناك (تولوم) الذي يقوده الفارس سعيد المزورعي، و(بوزيت دي كاربر) بقيادة الفارس هيتشكوت، فيما سيكون المهر (استرال دو لوب) بقيادة كوسجراف، متأهباً لتأكيد جدارته بالفوز الذي حققه سابقاً .

الإنتاج المحلي

خصص للشوط السادس للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الدولة، والتي تتسابق لمسافة 1600 م (تكافؤ)، جوائز مالية قيمتها 85 ألف درهم، وتتنافس فيه خيول قوية أبرزها الفرس (ديار) بقيادة الفارس تاغ أوشيه، وكذلك (إفراج) بقيادة الفارس هيسوس روزاليس، الذي خسر لقبه في مضمار الشارقة أخيراً، ويبرز أيضا من المتنافسين كل من (آر بي فايرد آب) بقيادة ريوستن فرينش، و(إيه اف الجاحد) بقيادة الفارس فريزو، و(مناف) بقيادة الفارس كوسجراف، وهو يشارك للمرة الأولى بالموسم، و(دارين) بقيادة الفارس ريتشارد مولن.