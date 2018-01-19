مهرجان منصور بن زايد ينطلق من مسقط

يدشن المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، النسخة العاشرة من فعالياته اليوم، على مضمار الرحبة الرملي بالعاصمة العمانية مسقط، في إطار احتفالاته بعام زايد 2018.

وذلك بإقامة الجولة الأولى لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (إفهار)، ومونديال سموها للفرسان المتدربين «إيفهرا»، تحت شعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي العاصمة»، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

مونديال «أم الإمارات»

وسيكون الصراع محتدماً على أول ألقاب سباق مونديال «أم الإمارات» للسيدات، الذي تبلغ مسافته 1600 م وإجمالي جوائزه المالية 30 ألف يورو، ويشارك فيه 10 فارسات من مختلف دول العالم، من بينهن الفارسة العمانية فاطمة المنجي التي سبق لها أن حققت 11 انتصاراً، خلال مشوارها البالغ 72 مشاركة.

وتسعى المنجي للفوز، خاصة وأن السباق سيقام على أرضها وبين جماهيرها، تطلعاً لحجز أول مكان للتأهل إلى الجولة الختامية في أبوظبي، ومن أبرز المرشحات للفوز بلقب الجولة الفارسة الدنماركية المخضرمة سارا سولت التي سبق لها تحقيق الفوز بالمركز الأول 284 مرة من أصل 2278 مشاركة، وأقرب منافسيها الأيرلندية إيفانا ميكشون، التي سبق لها تحقيق الفوز 18 مرة من أصل 150 مشاركة.

والألمانية ستيفني رانك التي حققت 16 فوزاً من أصل 200 مشاركة، ونظراً لغموض جاهزية الفارسات والخيول، لكون هذا السباق هو الأول في افتتاح الموسم، سيكون المجال مفتوحاً للمنافسة على اللقب بين باقي الفارسات وهن البلجيكية كارين ديلتيجين، والفرنسية بيرنج شاير، والمجرية ريكا جونزي، والهولندية ناديا إبراهام، والنرويجية كايا إنجولفسلاند، والبريطانية إيلي ماكنزي.

سباق المتدربين

وأما الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «ايفهرا»، التي تبلغ مسافتها 1600م وجوائزها المالية 20 ألف يورو، تشهد مشاركة 10 فرسان من الذكور والإناث، يتقدمهم العماني عبد العزيز البلوشي الذي سبق له تحقيق الفوز 19 مرة من أصل 272 مشاركة.

كما يشارك في السباق الفارس السويدي أندري دالبارك، وهو أقرب المرشحين للفوز حيث سبق له تحقيق الفوز 43 مرة من أصل 383 مشاركة، والفارس دايلان روبنسون من إيرلندا، والبلجيكية إيميلي جودمان، والقبرصي بانتيليس كارامانسو، والألمانية ماكي ريث، والمجري كوس ماكوفيستش، والبريطانية بولا ميور، ومن زيمبابوي جوردان إيس والإسبانية ألجاندرا جوتيرس.

نجاح وتطور

وأشاد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لرياضة الفروسية عامة والمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور خاصة ما ترتب على ذلك نجاحه وتطور سباقاته وانتشارها حول العالم وزيادتها من عام إلى عام.

وأكد أن النسخة العاشرة هذا العام تنطلق تزامناً مع مناسبات عزيزة على قلوب أبناء الإمارات جميعاً وهي الاحتفال بعام زايد وأيضا الاحتفال بمئوية ميلاده المهرجان.

كما أكد أن رعاية المجلس وشراكته للمهرجان بالتنسيق والدعم للعام العاشر على التوالي تنطلق من توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز التقدم والنجاح للمهرجان الذي يتضمن فعاليات منوعة تحت مظلته.

الريسي:عام المبادرات في الخيول

أكد الدكتور عبد الله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني أن الخيول العربية، دائماً مرتبطة باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، الذي كان دائم الشغف بالخيل العربي، وحريصاً على دعمه والاهتمام به، وانتقل هذا الشغف إلى أبنائه وأحفاده،.

حيث يقوم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حالياً، بدعم الخيل العربي من خلال مهرجان سموه العالمي، الذي يحتفل بانطلاقة نسخته العاشرة اليوم تزامناً مع الاحتفال بعام زايد ومرور 100 سنة على ميلاده رحمه الله، وتعتبر تلك مناسبة سعيدة، وواصل قائلاً إنه يتوقع أن يكون هذا العام عام المبادرات في مجال الخيول العربية.

حيث سيقوم الأرشيف الوطني بتقديم الداتا الخاصة بالمهرجان في المؤتمر العالمي للخيول العربية، الذي سيعقد في مدريد، كما سيقوم بتوزيع منشورات وكتب عن المغفور له الشيخ زايد، تزامناً مع جميع جولات المهرجان في الخارج بهدف نشر وترسيخ كل ما يتعلق بمؤسس الدولة.

دعم التراث

ومن جانبه، أكد محمد عبد الله مدير المبيعات بالمسعود للسيارات –نيسان أن الشركة حريصة على دعم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية لكونه يهتم بالخيل العربي الذي يعد من تراث دولتنا.

وأعرب عن فخر المسعود للسيارات المشاركة في الاحتفال بعام زايد الخير ومرور 100 سنة على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وراعي التراث الأول، وذلك من خلال المساهمة في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الذي يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق فعالياته.

نورة السويدي:المشاركة الكبيرة نتاج الاهتمام والدعم من القيادة

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، أن المشاركة في رعاية المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، في نسخته العاشرة، التي تنطلق اليوم تزامناً مع الاحتفالات بمئوية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي إطار الاحتفالات بعام زايد، يأتي ذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، انطلاقاً من حرصها على دعم الرياضة النسائية بمختلف مجالاتها، ومنها رياضة الفروسية، لما تمثله تلك الرياضة من ارتباط بالماضي العريق والتراث، الذي أرسى قواعده المغفور له، الشيخ زايد.

دعم «أم الإمارات»

وأكدت السويدي أن اهتمام «أم الإمارات» بالمرأة الإماراتية، وحرص سموها على دعمها ومؤازرتها ومساندتها، كان له المردود الإيجابي في ما وصلت إليه المرأة الإماراتية في شتي المجالات، باحتلالها أعلى وأرقى المناصب السيادية في الدولة، والمجال الرياضي من المجالات التي أولتها سموها اهتماماً خاصاً، لإيمانها بدور الرياضة في حياة المرأة لإسهامها الواضح.

ومن هذا المنطلق، كان حرص سموها على دعم ورعاية بطولتي العالم لسموها للسيدات والفرسان المتدربين، اللتين من عام إلى عام شهدا إقبالاً شديداً على المشاركة فيهما من أفضل الفارسات في العالم، نظراً للسمعة العالمية التي اكتسبتها هذه البطولة، وكذلك الحال بالنسبة لمونديال الفرسان المتدربين، الذي فتح المجال لاكتشاف مواهب جديدة من الفرسان والفارسات الصغار لإعدادهم للمستقبل، خاصة بعد زيادة عدد السباقات وتنوعها.

ووجهت نورة السويدي الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم سموه اللا محدود للمهرجان، وإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه التظاهرة النسائية العالمية، ومعربة عن أملها أن يواصل المهرجان نجاحاته العالمية، ومتمنية التوفيق للمشاركين في الجولة الأولى في العاصمة العمانية مسقط اليوم.

إدوارد حامض: الشراكة مصدر فخر

أعرب إدوارد حامض مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، عن فخر الشركة أن تكون شريكاً أساسياً للمهرجان في جميع فعالياته محلياً وعالمياً، ومشاركته في طموحاته واجتهاده ورؤيته العالمية، كما أعلن عن فخر الشركة كشركة وطنية إماراتية، تمثل أبوظبي بالمشاركة مع المهرجان في نشر ثقافة الإمارات وتراثها، .

وتعريف العالم وتوعيته بالتطور والنهضة الحضارية التي تعيشها الدولة، تحت ظل القيادة الرشيدة، وكذلك تمسكه بتراثه العريق الذي يمثل الأصالة، من خلال المساهمة في دعم سباقات الخيل العربي، وتعريف العالم بأصالة الخيل العربي وجماله وسرعته.

وتقدم بالتهنئة والمباركة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمرور 10 سنوات على انطلاق مهرجان سموه العالمي للخيول العربية.أبوظبي - البيان الرياضي

مبارك النعيمي: دور إيجابي في الترويج

أشاد مبارك النعيمي مدير الترويج الدولي بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالنجاح الذي حققه المهرجان، ودلل على ذلك بزيادة عدد سباقاته وانتشاره في جميع قارات العالم، ما يسهم بدور إيجابي في الترويج للعاصمة أبوظبي، وأكد حرص هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة على الاستمرار في دعم المهرجان لما له من دور إيجابي في تعريف العالم بتراث الدولة وثقافتها.

وحرص على توجيه الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمهما للمهرجان، وكذلك للرعاة الذين يلعبون دوراً بارزاً في نجاح المهرجان.

واختتم متمنياً التوفيق للمشاركين في الجولة الافتتاحية للنسخة العاشرة التي ستنطلق من العاصمة العمانية اليوم.