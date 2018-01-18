صراع شرس في «تحضيري» 1000 غينيز الإماراتي

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو مضمار «ميدان» العالمي، حيث ينطلق السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي بمشاركة 84 خيلاً، ويشتمل على تحضيري سباق 1000 غينيز الإماراتي لمسافة 1400 متر، وسباق دبوي ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر.

ويشهد السباق المثير مشاركة 7 خيول قوية يتصدرها العائد بعد غيبة «رينالدو ذا ويزارد» لمؤسسة زعبيل للسباقات الدولية بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش. وقد سبق له تحقيق العديد من الإنجازات في مشاركاته السابقة.

وأبرز المنافسين «معرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب علي الرايحي. وقد حقق الفوز في مشاركته الأخيرة بميدان. إلى جانب «كوميكاس» لجودلفين بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي.

وينافس بقوة للفوز باللقب «يالطا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «نوار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف علي الرايحي.

تحضيري الغينيز

يشهد الشوط الأول الافتتاحي لسباق التحضيري لسباق 1000 غينيز الإمارات لمسافة 1400 متر برعاية المارية آيلاند، وتتنافس خلاله 14 مهرة تتصدرها «بيلا دبي» لمالكها أمحمد محمد نجم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

وأبرز المرشحات للقب «إكسبريس» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «ونتر لايتنينغ» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «بنت هوار» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف فوزي ناس، «كيرينغ تتش» لجودلفين بقيادة أويسين مورفي وإشراف سعيد بن سرور، «مور ذان مور» لمحمد خليفة البسطي بقيادة فرناندو جارا وإشراف أحمد بن حرمش، «هارت باور» للدكتور علي رضا بقيادة أدري دي فريز وإشراف إسماعيل محمد. كأس الياه سات

يتنافس 16 خيلاً في الشوط الثاني على كأس الياه سات للاتصالات الفضائية لمسافة 2000 متر.

ويتصدر «جالس» لمحمد فاروق المشاركين بقيادة جيرالد موس وإشراف سالم بن غدير، وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته بمضمار جبل علي. ومن أبرز المشاركين: «ريو تايجر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير. إلى جانب «مستهدف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل .

وإشراف ماريا ريتشي، «كايترانو» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «دوليلا» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «جانزون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف علي الرايحي، «روزنبيرج» لفريق بيرلي بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف هلال العلوي، «ترينتي فورس» المملوك لـ«يونيون» ريسينغ بقيادة كولم أودنهو.

كأس سيبسا للطاقة

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث «كأس سيبسا للطاقة» لمسافة الميل «1600 متر» الذي تبلغ قيمة جائزته 125 ألف دولار، صراعاً ساخناً بين 9 خيول قوية يتصدرها «ليل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون.

ومن أقوى المنافسين على اللقب «مناهر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير. إلى جانب «كيمبر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، و«ماونت هنتر» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، و«شيسترتون» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «روديني» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف سايمون كريسفورد.

كأس مبادلة

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع «كأس مبادلة للاستثمار» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، الذي تبلغ جائزته 175 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 8 خيول، ثلاثة منها لفريق جودلفين يتصدرها «تيم توك» لجودلفين بقيادة جيرالد موس وإشراف سعيد بن سرور. إلى جانب «ليش لا» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، و«بلير هاوس» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي.

ومن أبرز المنافسين: «لايت ذا لايتس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك، و«سانشاوس» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف مايك دي كوك.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «كأس مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي» لمسافة 1200 متر صراع الأقوياء بين 14 خيلاً قوياً يتصدرها «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف ديفيد هايس، «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف مايك دي كوك.

إلى جانب 4 خيول تمثل فريق جودلفين وهي: «بكارات» بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «فان دير ديكن» بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، «كناني» بقيادة سام هتشكوت وإشراف سعيد بن سرور، «سيلفر لاين» بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف سعيد بن سرور.

شوط الختام

يعتبر الشوط السابع (الأخير) لمسافة 1600 متر، الذي تبلغ جائزته 135 ألف درهم، مسك ختام السباق، ويتنافس خلاله 16 خيلاً يتصدرها «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور. ويعد من أبرز المرشحين والأعلى تصنيفاً «111».

ومن أبرز المرشحين «هوكسبيري» لمحمد خليفة البسطي بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «خافو شيمي» لسعيد سهيل بقيادة باتريك دوبس وإشراف ريتشارد هانون. «آيسي تريل» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك.«أدفنشروس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير.

ترشيحات البيان

الشوط الثاني: جانزون

الشوط الثالث: ماونتن هنتر

الشوط الرابع: تيم توك

الشوط الخامس: كوميكاس

الشوط السادس: فاتنة

الشوط السابع: دريم كاسيل

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: جانزون

الشوط الثالث: روديني

الشوط الرابع: ليش لا

الشوط الخامس: رينالدو ذا ويزارد

الشوط السادس: فان دير ديكن

الشوط السابع: دريم كاسل

ترشيحات الملاك

الشوط الثاني: جانزون

الشوط الثالث: ماونتن هنتر

الشوط الرابع: تيم توك

الشوط الخامس: كوميكاس

الشوط السادس: فاتنة

الشوط السابع: هوكسبيري

236 ألف درهم جوائز مسابقات الترشيحات للجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة بمضمار ميدان عن رصد مبلغ 236 ألفاً ومائة وخمسة وثمانين درهماً، جوائز مالية لمسابقات الترشيحات للجمهور، تفاصيلها كالتالي:

الفائز بترشيح ستة خيول فائزة في ستة أشواط ينال مبلغ 49 ألفاً ومائة وخمسة وثمانين درهماً. ومن ينجح في ترشيح خمسة خيول فائزة في خمسة أشواط ينال مبلغ 6 آلاف درهم. ومن ينجح في ترشيح أربعة خيول فائزة في 6 أشواط، ينال مبلغ 4 آلاف درهم.

والفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة ينال مبلغ 5 آلاف درهم. والفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى ينال مبلغ 30 ألف درهم.

والفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة يحصل على مبلغ 30 ألف درهم. والفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية ينال مبلغ 84 ألف درهم.

أما الفائز في مسابقة الترضية للأشواط الثلاثية، ينال مبلغ 4 آلاف درهم.

أما مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس فقيمة جائزتها 30 ألف درهم. أما مسابقة السوبر هاي فايف للشوط فقيمة جائزتها 30 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقة الأشواط الستة «الجائزة الكبرى»، مجاني وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول. على المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع فوزها بالمركز الأول في كل شوط مع فرصة الفوز بجوائز نقدية كل أمسية سباق. توزَّع الاستمارات عند بوابات الدخول فقط حتى الساعة 6.30 مساءً قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني بالبرنامج.

يجب تعبئة الاستمارة عند بوابات الدخول فقط في الصناديق المخصصة لذلك بموعد أقصاه الساعة 6.50، أي قبل 15 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.