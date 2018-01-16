خيول النابودة تسجل «هاتريك» في مضمار أبوظبي

تألقت خيول خالد خليفة النابودة بإحراز «هاتريك» في الحفل السابع لسباقات نادي أبوظبي للفروسية، والذي شهد تنافساً قوياً على 6 أشواط متنوعة للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الرابع الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة، بجانب إحراز الهاتريك نالت خيول النابودة مراكز متقدمة ليكون نجماً للحفل الذي دشن به نادي أبوظبي للفروسية سباقاته في عام زايد بعد توقف لمدة شهر، تمت خلاله بعض عمليات الصيانة والإصلاح، وتميز السباقات بالإثارة ومشاركة ملاك جدد مع حضور جماهيري كبير تابع التنافس وشجع الخيول والفرسان في أجواء بديعة.

منافسة قوية

شهد الشوط الأول منافسة قوية على لقب سباق العجبان للمبتدئات الذي شارك فيه 14 خيلاً وحصلت فيه خيول النابودة على المركزين الأول والثاني، وحل في الصدارة أيه أف المتغطرس الذي قطع المسافة في 1:33:59 دقيقة بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وحل ثانياً بفارق طولين إلا ربع، أيه إف البيرق بقيادة سلفستر دي سوسا، بإشراف أرنست أورتيل، وجاء ثالثاً أيه أف مباشر لخادم بن حامد بقيادة ريتشارد مولن وإشراف خليفة النيادي، وبلغت قيمة الجوائز المالية لهذا الشوط 80 ألف درهم.

وبعدها واصلت خيول خالد النابودة تألقها في الشوط الثاني على لقب سباق شاطئ الراحة للتكافؤ لمسافة 1400 متر، بمشاركة 8 خيول وجوائز مالية بقيمة 85 ألف درهم، وكررت فوزها بالمركزين الأول والثاني عن جدارة، ونال اللقب أيه إف ماهر بقيادة سلفستر دي سوسا في زمن قدره 1:31:22 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق ثلاث أطوال إلا ربع إيه إف الجاحد بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف إرنست أورتيل، وجاء ثالثاً اكسترا هوب لصاحبه علي حداد بقيادة ريتشارد مولن وإشراف سانيش سمار.

أبوظبي للتكافؤ

في الشوط الثالث على لقب سباق أبوظبي للتكافؤ الذي شارك فيه 14 خيلاً وبلغت قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، نال الصدارة إيه إف سند لخليفة مطر النيادي بقيادة رويستون فرنش بإشراف خليفة النيادي والذي قطع المسافة في زمن قدره 1:333:46 دقيقة، وجاء في المركز الثاني بفارق عنق الجواد عارف للخيالة السلطانية العمانية والذي كان مرشحاً بقوة للقب، بقيادة ادري دي فريز وإشراف إبراهيم الحضرمي، وجاء ثالثاً الجواد ضامن لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة جيرالد موس وإشراف جان دي روال.

الشامخة للمبتدئات

توج تريشرد تايمز لنقابة بورسلي للسباقات بلقب الشوط الرابع، على لقب سباق الشامخة للمبتدئات لمسافة 1600 متر بجوائز مالية بلغت 80 ألف درهم بمشاركة 13 خيلاً، وتوج تريشرد بقيادة كونور بيسلي وإشراف راشد بورسلي، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 1:38:37 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طولين وربع كينجز شادو، لسيد حشيش بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف ساتيش سمار، وحل في المركز الثالث وندر أوف دبي لعبد الله بن أحمد الشيخ، بقيادة سعيد المزروعي وإشراف علي راشد الرابحي.

الشوط الخامس

توج الجواد «لايفوتكم» بقيادة آدم ماكلين لصالحة الغرير التي تشرف على تدريبه أيضاً، بلقب الشوط الخامس من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر الذي بلغت قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، وجاء فوز لايفوتكم بعد منافسة قوية مع 14 خيلاً ونجح في خطف اللقب في اللحظات الأخيرة في زمن قدره 1:49:93 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طول مجد الغربية لسهيل علي سالمين المزروعي وقيادة الفارس باولو سريجو وإشراف أحمد المحيربي.

الشوط السادس

حسم إيه إف محشوم لخالد خليفة النابودة لقب الشوط السادس على سباق مدينة زايد للتكافؤ لمسافة 2200 متر بمشاركة 10 خيول وبلغت قيمة جوائزه المالية 85 ألف درهم، بقيادة سلفستر دي سوسا وإشراف علي راشد الرابحي وقطع محشوم السباق في زمن قدره 2:31:12 دقيقة، وجاء في المركز الثاني بفارق 5 أطوال الجواد «وعد» لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة ادري دي فريز وإشراف جان دي روا.

تتويج

شارك في تتويج الفائزين عقب كل شوط من أشواط السباق الستة، عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ولارا صوايا مدير مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، مع مشاركة عدد من ملاك الإسطبلات والمدربين.