نخبة من فرسان العالم يشاركون في كأس رئيس الدولة

كشف عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، عن تقديم الدعوة لنخبة من الفرسان والفارسات من أميركا وأوروبا مع خيولهم للمشاركة في سباق كأس رئيس الدولة للقدرة الذي سيقام بالوثبة يوم 10 فبراير القادم، مبيناً أن التجهيزات مستمرة لتنظيم هذا السباق بصورة مثالية، كونه يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وقال النعيمي إنه من المتوقع مشاركة أفضل الخيول في هذا السباق، وخاصة أن معظم الاسطبلات تحرص على المشاركة لما يمثله من قيمة كبيرة تعتبر دافعاً للاسطبلات من أجل التواجد في هذا الحدث المهم الذي يحظى باهتمام خاص.

وعلق النعيمي على سباق كأس الريف للقدرة ذاكراً أنه كان سباقاً جيداً، شهد مشاركة قياسية وصلت إلى 213 خيلاً من جميع الاسطبلات على مستوى الدولة وتميز بقوة المنافسة، وتبادل مراكز الصدارة لجميع المراحل، ما أعطى ذلك إثارة، مشيراً إلى أن هذا السباق يعد تأهلياً لتدريب الخيول التي ستشارك في سباق كأس رئيس الدولة في 10 فبراير القادم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وقدم النعيمي التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإحراز اسطبلات أم 7 للقب السباق وهنأ أيضاً الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بإحراز اسطبلات الريف للمركز الثاني، وقال إن التهنئة لكل المشاركين على المستوى الذي قدموه في السباق.

من جانبها تقدمت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية إفهار، بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة فوز اسطبلات إم 7 بلقب سباق كأس الريف للقدرة الذي دشنت به قرية الإمارات العالمية للقدرة الاحتفال بعام زايد الخير.

كما تقدمت بالتهنئة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لفوز خيول اسطبلات الريف بالمركزين الثاني والثالث، وأكدت أن السباق شهد مشاركة قياسية من جميع الاسطبلات على مستوى الدولة وتميز بقوة المنافسة في جميع مراحله.

وأعلنت صوايا أن النسخة العاشرة من مهرجان الشيخ منصور بن زايد ستبدأ فعالياتها يوم الجمعة القادم بالجولة الأولى لمونديال أم الإمارات للسيدات والفرسان المتدربين وسيكون ذلك في العاصمة العُمانية مسقط، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن روزنامة هذه النسخة في مؤتمر صحافي عالمي سيتم عقده تزامناً مع سباق كأس رئيس الدولة للقدرة في مطلع شهر فبراير المقبل.

وأكدت المدير التنفيذي للمهرجان أن نجاح المهرجان في القيام بدوره يعود فيه الفضل الأول لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، وأيضاً المساهمة الإيجابية من الرعاة وخاصة دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود للسيارات - نيسان، ما يستوجب ذلك تقديم الشكر والعرفان لهم ولجميع الداعمين والرعاة للمهرجان.

عام زايد

وأبانت لارا صوايا أن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد كان سباقاً للاحتفال بعام زايد الخير، حيث كانت البداية من شهر نوفمبر الماضي من خلال المشاركة في رعاية سباق البيذرة التراثي للصقور، ومع بداية هذا العام أعلن عن مشاركته في رعاية ودعم سباق كأس رئيس الدولة للصقور، وأكدت أن المهرجان سيواصل مشاركاته في الاحتفال بعام زايد الخير على مدار العام من خلال العديد من الفعاليات والمفاجآت أبرزها تنظيم سلسلة سباقات 100 ميل 100 سنة عام زايد للقدرة والتي تشمل 5 سباقات في 5 عواصم عالمية.