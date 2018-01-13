الوثبة تفتتح سباقات «عام زايد الخير» بكأس الريف للقدرة

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة عند السادسة والنصف صباح اليوم سباق كأس الريف، لمسافة 120 كلم بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وإشراف الإتحاد الدولي.

وكشفت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عن تقديم عدد 4 سيارات للفائزين بالمراكز الأربعة الأولى في السباق الذي يعتبر الأول في عام زايد الخير بعد فترة توقف خلال الأسبوعين الماضيين.

مراحل السباق

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وذلك بترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، أما المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم تم ترسيمها باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 25 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم .

والتي تحدد الترتيب النهائي والفائزين الستة بجوائز السباق. وبدأت أمس إجراءات الفحص البيطري من الساعة 12 ظهراً وحتى الخامسة مساء، والتأكد من توفر الشروط المطلوبة والمواصفات الموضوعة، بعد تحديد أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة الواحدة والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كيلو جراماً.

أيضاً وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أي وسيلة أخرى لجلد الحصان، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول والمشاركة وتنظيم السباق بشكل جيد.

جاهزية

من جانبه أكد عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية جاهزية القرية لاستقبال السباق واكتمال كافة الترتيبات.