«ذي نيو مهراجا» بطلاً لسباق ديرة

حفل السباق السادس لمضمار جبل علي «سباق ديرة» بالعديد من المفاجآت القوية، أبرزها تحقيق «ذي نيو مهراجا» لقب الشوط الرئيسي برعاية «مزارع شادويل» لمسافة 1000 متر.



واقتنص «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، فيما ظفر «فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية بلقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، برعاية «شركة الساحل للمقاولات».



«بوا دو بولون» بطل الافتتاح

ظفر «بوا دو بولون» لمالكه أحمد غليطة المهيري، بلقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر، برعاية «بنك دبي التجاري»، والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.50.17 دقيقة، وبفارق 5 أطوال عن الوصيف «أو كوور» لـ«تتش جولد للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.



وجاء في المركز الثالث، «استكمال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب دوغ واتسون.



وعقب ختام الشوط، تسلم عارف الهاشمي جائزة الفوز نيابة عن المالك من حسن المرزوقي ممثل «بنك دبي التجاري».

«أنتولد سيكريت» بطل الثاني



حقق «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.39.15 دقيقة، وبفارق نصف طول عن الوصيف «نجم سهيل» لمالكه راشد محمد مهران البلوشي، بقيادة الفارس سعيد المزروعي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.



وحل في المركز الثالث، «رعود» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.



وعقب ختام الشوط، قام فيصل الشعفار بتسليم جائزة الفوز، للمدرب سالم بن غدير، وفايز التركماني، والفارس رويستون فرنش.



«ذي نيو مهراجا» بطل الرئيسي



حقق «ذي نيو مهراجا» لملاكه آفني كابور، وشارنش كابور، ونيراف كابور، لقب الشوط الثالث «الرئيسي» لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 110 آلاف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.01.05 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «وقاد» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس جيمي كوين، وإشراف المدرب راشد بورسلي.



وعقب ختام الشوط، قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتتويج الأبطال.

«فاروق» يقتنص الرابع



اقتنص «فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب إروين شاربي، مسجلا زمنا قدره 59.50 ثانية، وبفارق رأس عن الوصيف «شيلونج» لفريق «بايرلي» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف.



وعقب ختام الشوط، تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز نيابة عن المالك، من محمد حمد ممثل شركة «الساحل للمقاولات».

«سترونج كمستري» يظفر بالخامس



توج «سترونج كمستري» لمالكه خليفة مطر النيادي بطلا للشوط الخامس لمسافة 1400 متر، برعاية «اسكانا ـ تكافل ـ الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، بقيادة الفارس العماني أنس السيابي، وإشراف المدرب خليفة النيادي، مسجلا زمنا قدره 1.26.35 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول، عن الوصيف «جالسبرج» لفريق «البيت متوحد» بقيادة الفارس ريتشارد مولن.



وعقب ختام الشوط، قام عبد الحليم برقاوي ممثل شركة «اسكانا ـ تكافل» بتسليم جائزة الفوز لخليفة مطر النيادي، والفارس أنس السيابي.

«لوريس» بطل الختام



حقق «لوريس» لمالكه سعيد مصبح المهيري، لقب الشوط السادس والأخير للأمسية، لمسافة 1200 متر، برعاية «الحضيبة للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزها 65 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدربة ماريا ريتشي، مسجلا زمنا قدره 1.13.56 دقيقة.

وبفارق نصف طول عن الوصيف «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد، بقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وعقب ختام الشوط، قام شريف بغدادي وأيمن بدر بتتويج الأبطال.

جوائز

لم يتوصل أي شخص لنتيجة 6 من 6 أو 5 من 6 في ترشيح الخيول الفائزة، وتوصل 9 أشخاص لنتيجة 4 من 6 ونال كل منهم 2000 درهم، وتوصل 124 شخصا لنتيجة 3 من 6 وأجريت القرعة لاختيار 44 شخصا لينال كل منهم 500 درهم.



وذهبت جائزة السيارة «شيري ـ أريزو ـ 3» للباكستاني أم مشين.

تكريم



قدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل، الجائزة التشجيعية للمدرب سالم بن غدير، والفارس رويستون فرنش كأفضل مدرب وفارس للسباق الخامس، الذي أقيم قبل أسبوعين.



ميرزا الصايغ: «شادويل» مستمرة في الرعاية





أشاد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالسباقات التي استضافها مضمار جبل علي من بداية الموسم، مؤكداً أن «شادويل» مستمرة في رعاية أشواط مضمار جبل علي، مشيداً بالتعاون مع مختلف الرعاة واعتزازه بتواجد الرعاة الذين وصفهم بـ«عماد» المضمار.



وقال الصايغ إن اسطبلات شادويل المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، متواجدة في الحدث وأضاف: جميع من يفوز في المضمار الأصفر محظوظ، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يعتز بتواجد اسطبلات شادويل ومزارع شادويل واسطبلات ديرزتاون وحضورها في مضمار جبل علي.

حيث تواجدها يعتبر التزاماً عضوياً ومبدئياً، إضافة إلى المشاركة في المضامير الأخرى في الشارقة والعين، ما يساهم في تجهيز الخيول للمشاركة الخارجية شهر أبريل المقبل في بريطانيا.



وقال الصايغ: سعداء باستمرار بعض الشركات في الرعاية بمضمار جبل علي وجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، اعتزازنا بوجود سموه على رأس المؤسسة في المضمار يجعلنا نثق ونطمئن بأن الرعاية في محلها.



وعن المشاركات المقبلة لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قال الصايغ إن الثقة كاملة بالمدربين من حيث عملية اتخاذ قرار مشاركة الخيول في السباقات المناسبة ولدى المدربين المعرفة بتقدير المسافات المناسبة لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.



ولفت الصايغ إلى أن مضمار جبل علي أنهى نصف مشوار هذا الموسم وأفرزت هذه المدة مفاجآت وإنجازات جديدة عبر تواجد خيول جديدة وملاك جدد، وهذا هو الهدف المطلوب بخلق فرص جديدة للملاك والمدربين والفرسان، مثل تصدر الفارس تاغ أوشي قائمة الفرسان الفائزين لهذا الموسم.



وعن الاستعدادات لكرنفال وكأس دبي العالمي بالنسبة لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قال الصايغ إن ثمة خططاً لهذه الأحداث المهمة التي يستضيفها مضمار ميدان، متمنياً أن يكشف كرنفال كأس دبي العالمي عن إنجازات جديدة.



وأعرب الصايغ عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير، وقال إن ضيوف الحفل الذين حضروا برفقته لأول مرة إلى المضمار تساءلوا عن ارتفاع عدد الجمهور ما أشعره بالسعادة، متمنياً استمرار الحضور المميز من الزوار والضيوف باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في نجاح الحدث.



سالم بن غدير: «أنتولد سيكريت» يطارد الفوز





أعرب المدرب سالم بن غدير عن سعادته بالثنائية التي حققها في السباق، عبر «بوا دو بولون» لمالكه أحمد غليطة المهيري في الشوط الأول، و«أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي في الشوط الثاني .



وقال بن غدير إن البطل «أنتولد سيكريت» يطارد الفوز وكان قريباً منه منذ بداية الموسم، وجاء في افتتاح سباقات مضمار جبل علي خلف «أصلان» وحل ثالثاً في آخر مشاركة له لمسافة 2000 متر ليظفر بالمركز الأول أمس.

وأكد بن غدير أن النتائج المبهرة التي تحققت بفضل سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ونوعية الخيول الجيدة التي يشارك بها في السباقات، مشيراً إلى أنه حريص على انتقائية الأشواط بدقة.



وأبدى بن غدير سعادته بفوز المهر «بوا دو بولون» بالشوط الأول، وقال إن المهر حديث المشاركة وتم شراؤه من المزاد الأخير لمؤسسة جودلفين، وأثبت تطور مستواه، حيث جاء ثانياً في المشاركة الأخيرة له بعد «أصلان»، واستطاع أن يتأقلم مع الطقس والأرضية مما يدعو إلى التفاؤل في الفترة المقبلة.

مضيفاً أن المشاركة تعتبر الرابعة للمهر «بوا دو بولون» وشارك في أول منافستين لمسافة 1400 متر و1600 متر وتعتبر هذه المسافات قصيرة بالنسبة له، إلا أن الهدف وراء مشاركاته الأولية تجهيزه للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة.



سالم السبوسي: أداء مميز للبطل «فاروق»

أعرب سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بفوز «فاروق» في الشوط الرابع في مضمار جبل علي، وقال السبوسي إن البطل أكد تطور مستواه بعد أن تمكن من نيل المركز الأول من منافسيه في الشوط. وأضاف السبوسي أن مشاركة «فاروق» حديثة وقدم أداء مميزاً رغم المشاركة الثانية له في مضمار جبل علي، متمنياً مستقبلاً أفضل للبطل في الفترة المقبلة.



وأضاف السبوسي أن غالبية الخيول تبدو جديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أما الخيول الرئيسية التي ستشارك في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» ستتواجد في كرنفال كأس دبي العالمي متمنياً أن تظهر بالصورة المتوقعة والمطلوبة منها.



مصطفى عمشان: مؤتمر الفروسية مارس المقبل



كشف مصطفى علي عمشان الرئيس التنفيذي للنادي الملكي للفروسية أن فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للفروسية تنطلق شهر مارس المقبل بالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

مشيراً إلى أن أسماء كبيرة ستشارك في المؤتمر مما سيساهم في إثراء الحدث بمعلومات قيمة وتوصيات قوية لا سيما وأن المؤتمر سيناقش محاور وموضوعات مهمة للملاك والمدربين والفرسان ومختلف الأطراف المعنية في عالم الفروسية.

وأكد عمشان أن المؤتمر سيقام على مدار 3 أيام ويشهد مشاركة أسماء من داخل الدولة وخارجها، معرباً عن سعادته بنجاح المؤتمر الذي حقق نجاحاً كبيراً في النسخة الماضية ما يشجع على إقامة مؤتمر أكبر حجماً في الدورة الثالثة في العام المقبل.